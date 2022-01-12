Десять главных интриг топ-5 европейских лиг

10. Вылетит ли «Ньюкасл» из АПЛ?
После покупки клуба правящим принцом Саудовской Аравии на «Ньюкасл» обрушились сказочные богатства, однако самой команде не позавидуешь. После 19 матчей АПЛ «Сороки» прозябают в зоне вылета и отстают от безопасного 17-й позиции на два очка, тогда как занимающий эту строчку «Уотфорд» провел на один поединок меньше.
С одной стороны коллектив Эдди Хау демонстрирует определенный прогресс с точки зрения игры, с другой — его явно не хватает, чтобы вылезти из зоны вылета. Январские трансферы (в «Юнайтед» уже перешли Киран Триппьер и Крис Вуд) призваны усилить состав, что, скорее всего, и окажется решающим фактором на пути спасения команды.
9. Попадет ли «Ювентус» в Лигу чемпионов?
В первом сезоне без Криштиану Роналду «Ювентус» не только впервые за 11 лет не борется за скудетто, но и всерьез рискует остаться без Лиги чемпионов на следующий сезон. На момент публикации материала «Старая Синьора» пребывает в трех очках от заветной зоны главного еврокубка, но при этом у четвертой «Аталанты» еще есть матч в запасе.
В пользу подопечные Массимилиано Аллегри говорит их опыт и характер, которые они продемонстрировали буквально в прошлом туре, когда драматично победили на выезде «Рому». Перестройка команды скорее удается, чем нет, но многое будет зависеть от формы конкурентов в лице тех же бергамаски и «Наполи», а также возможного подписания в январе форварда, который кровь из носу нужен «бьянконери».
8. Окажется ли «Барселона» в топ-4?
Финансовый и сугубо спортивный кризис «Барселоны» привел к тому, что команда второй сезон кряду не имеет шансов на завоевание чемпионского титула, а в этом году может остаться без Лиги чемпионов, откуда уже вылетела в текущей кампании по итогам группового раунда. Впрочем, лишь один балл от топ-4 сулит каталонцам неплохие шансы на успех.
При всех кадровых и игровых проблемах новому рулевому «блауграна» Хави, похоже, постепенно удается вернуть к жизни павший гранд. Травмы, коронавирус и плохая форма ряда видных футболистов не мешает команде не знает поражений уже пять матчей кряду при трех победах. Возвращение игроков из лазарета и долгожданная регистрация Феррана Торреса должны помочь команде пробиться в Лигу чемпионов.
7. Пробьется ли «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов?
Прошла лишь половина этого тяжелого для «Манчестер Юнайтед» сезона, а создается впечатление, что вторая половина кампании будет не легче. Приход на временной основе нового главного тренера Ральфа Рангника пока не позволяет улучшить игру и результаты команды, которая проигрывает сразу всем трем конкурентам в борьбе за топ-4.
Что еще хуже для перспектив «Дьяволов», в прессе не утихают слухи о том, как едва ли два десятка игроков недовольны своим положением в клубе и намерены покинуть его уже в январе. Даже если его руководство готово решиться на такой исход исполнителей посреди сезона, вряд ли это возможно осуществить, а значит при всех попытках Рангника исправить ситуацию, ему будет крайне сложно управлять раздевалкой, да еще и привить им свой футбол, что не сулит хороших перспектив «МЮ».
6. Кто попадет в топ-4 АПЛ?
Если первые три участника Лиги чемпионов от АПЛ в следующем сезоне по большому счету известны («Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси» вряд ли опустятся ниже третьего места), то борьба за последнюю четвертую путевку в главный еврокубок разгорелась не на шутку и включает сразу четверых — «Арсенал», «Вест Хэм», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».
Судя по игре и внефутбольным процессам. худшие шансы на успех у «МЮ», тогда как «Канониры». занимающие сейчас четвертое место, проигрывают его по потерянным очкам «Шпорам». Менее изощренный в такой борьбе «Вест Хэм», да еще и обремененный выступлениями в еврокубках, не выглядит здесь фаворитом, поэтому, скорее всего, больше шансов стать четвертым у «Тоттенхэма», вовремя назначивший Антонио Конте наставником команды.
5. Что позволит в борьбе за титул «Дортмунду» «Бавария»?
В Бундеслиге уже давно никто не может бросить вызов «Баварии» в ее коллекционировании серебряных салатниц, но дортмундская «Боруссия» в очередной раз надеется прервать гегемонию мюнхенского гранда. Во всяком случае, отставание в шесть очков позволяет ей думать о том, что на этот раз все может получиться.
Что бы кто ни говорил, смена тренера уж точно не сделала «ротен» сильнее, и по ходу текущей кампании у подопечных Юлиана Нагельсманна то и дело случаются сбои в разных турнирах. Безусловно, на фоне чаще теряющих очки конкурентов «Бавария» все равно выглядит убедительнее, но не настал ли тот момент, когда их голод может перевесить класс и опыт рекордмайстера, в чьих выступлениях все чаще проступает пресыщение?
4. Навяжет ли «Марсель» борьбу за чемпионство ПСЖ?
В прошлом сезоне ПСЖ сенсационно позволил стать чемпионом «Лиллю», но в текущей кампании также есть риск не стать лучшей командой Франции. Усилившийся среди прочих в межсезонье Месси, Рамосом, Доннаруммой и Вейналдумом клуб уверенно лидирует в Лиге 1, но четыре ничьи в последних пяти матчах позволили «Марселю» приблизиться на расстояние 11 очков при матче в запасе.
Конечно, даже такого отставания многовато для того, парижан, но подопечные Маурисио Почеттино демонстрируют явные проблемы с мотивацией и, как следствие, целостной игрой. Ряд звезд недовольны своим положением в команде, а после возобновления Лиги чемпионов, где «Пари Сен-Жермен» предстоит схлестнуться с «Реалом» обещают забрать еще больше эмоциональных сил у коллектива. В этой ситуации «Марсель» должен быть максимально стабилен.
3. Есть ли у «Севильи» шанс выиграть титул у «Реала»?
Еще в конце 2021 года казалось, что никто не помешает «Реалу» завоевать чемпионский титул, но сенсационное поражение от «Хетафе» в январе не позволяет думать, что «Сливочных» уже не догнать. Их главный преследователь «Севилья» отстает всего на пять очков при матче в запасе, а значит лидеру не стоит расслабляться, если он рассчитывать на успех.
Против королевского клуба говорит то, что Карло Анчелотти недостаточно прибегает к ротации состава, что уже подвело команду в 2015 году, когда итальянец также возглавлял мадридцев. Тогда также крушащий всех и вся к новому году «Реал» стал часто терять очки в январе и феврале, в результате чего пропустил вперед «Барселону». Да, сейчас у лидера не столь мощный конкурент, но он пока не демонстрирует готовности отпустить его в отрыв.
2. Выиграет ли «Милан» чемпионскую гонку у «Интера»?
После своего возвращения на трон итальянского футбола в прошлом году «Интер» не сбавил обороты, и намерен удержаться в нем и текущем сезоне. Несколько неожиданно конкуренцию землякам составил «Милан», который всего на один балл отстает от лидера, хотя провел на один поединок больше.
В целом, «нерадзурри» выглядят класснее и стабильнее своих соседей по городу, но то, что у «россонери» уже не нужно выступать в еврокубках, в то время, как их соседям по городу уже в феврале предстоит битва с «Ливерпулем» за четвертьфинал Лиги чемпионов, обещает им определенные шансы выйти в лидеры. Вопрос лишь в том, выдержит ли довольно глубокий резерв команды Симоне Индзаги такую нагрузку.
1. Возродится ли чемпионская интрига в АПЛ?
Как ни удивительно, но в самом конкурентном национальном первенстве Европы в начале Нового года оказалось едва ли не меньше всего интриги в борьбе за чемпионский титул. «Манчестер Сити» уже везет своим конкурентам минимум 10 очков, и даже с учетом того, что у третьего в таблице «Ливерпуля» еще есть матч в запасе, трудно понять, где манкунианцы растеряют такой очковый запас.
При этом у мерсисайдцев больше проблем со стабильностью, а стартовавший Кубок Африки забрал у них сразу двух ведущих нападающих Мохамеда Салаха и Садио Мане, не говоря уже о полузащитнике Наби Кейта, в отстутствие которого у Юргена Клоппа стало меньше вариантов для ротации состава в очень плотный график матчей.
Еще больше игровых проблем у «Челси», тогда как игра команды оставляет еще больше вопросов, чем у «Ливерпуля», поэтому если «Манчестер Сити» не станет чемпионом Англии в текущем сезоне, в этом будет исключительно заслуга «Горожан».