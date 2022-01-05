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    Лучшие игроки 2021-го: Левандовски обставил Месси и Жоржиньо

    LiveSport.Ru подводит итоги 2021 года

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    Роберт Левандовски
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    Роберт Левандовски
    Рассказываем о том, кто достоин быть в тройке лучших игроков минувшего года, где отдаем Лионелю Месси лишь второе место.

    3. Жоржиньо успешнее всех

    Мало кто ожидал в начале года, что полузащитник станет претендентом на «Золотой мяч». Он то был частью команды «Челси» под руководством Фрэнка Лэмпарда, то оказывался лишним в ней, и по-прежнему ассоциировался с его предшественником Маурицио Сарри. Однако теперь никто не сомневается в классе Жоржиньо.

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    • 30-летний хавбек поднял свою игру на новый уровень после того, как Лэмпарда заменил Томас Тухель, и не сбавил обороты после того, как помог клубу выиграть Лигу чемпионов.

    Жоржиньо был системообразующим игроком в сборной Италии на Евро-2020, и выдал исключительное выступление в финале, где его команда победила Англию. Только не напоминайте ему о промахе в серии пенальти.

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    2. Месси выиграл Кубок Америки, но этого мало

    Для многих, и не в последнюю очередь для самого звездного форварда, триумф на Кубке Америки прошлым летом стал определяющим моментом года для аргентинца — возможно, даже больше, чем его сенсационный переход в ПСЖ или спорная победа в голосовании на «Золотойго мяч».

    Тем не менее, Лионель Месси закончил прошлый сезон лучшим бомбардиром Ла Лиги и выиграл еще один Кубок Испании, таща за собой беспомощную «Барселону» и еще раз оправдывая свое постоянное присутствие в рейтингах, подобных нашему.

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    • Его игра в ПСЖ пока неубедительна, хотя и отмечена моментами настоящей магии вроде его первого гола за французский клуб против «Манчестер Сити». Блестящие выступления в Лиге чемпионов остаются неизменными еще с каталонских лет, но парижане не будут возражать, если он сможет привести команду к долгожданному трофею. И все же, этого недостаточно, чтобы считаться лучшим игроком года, что бы себе ни придумывали респонденты France Football.

    1. Левандовски — лучший второй год кряду

    Роберт Левандовски второй год подряд достоин того, что его называли лучшим футболистом мира. И это неудивительно — его голевые подвиги по-прежнему не поддаются логике. К новогоднему перерыву он забил 66 голов в 57 матчах за клуб и сборную Польши.

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    • В конце сезона 2020/21 он выиграл седьмой чемпионский титул в Бундеслиге, но «Бавария» не смогла повторить свой триумф в Лиге чемпионов, уступив в четвертьфинале «Пари Сен-Жермен». Показательно, что форвард получил травму как раз перед этими поединками, поэтому еще неизвестно, как бы сложилась дуэль клубов, будь он здоров.

    Наставник мюнхенцев Юлиан Нагельсманн считает, что 33-летний нападающий способен добиваться успеха даже в более старшем возрасте благодаря своему телосложению, образу жизни и трудолюбию. Вполне возможно, в следующем году Левандовски снова покажет себя во всей красе, и уже тогда получит свой давно заслуженный «Золотой мяч».

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