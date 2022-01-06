Тухель преподал урок Лукаку и доказал, кто в «Челси» босс

В первом матче полуфинала Кубка английской Лиги «Челси» переиграл «Тоттенхэм» (2:0). Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Оборона подвела «Тоттенхэм»

«Нужно отдать должное защитникам "Тоттенхэма". Какими бы ни были их недостатки, по крайней мере, никто не может сомневаться в их развлекательной ценности. В конце концов, им даже удалось осуществить невозможное во время первого матча полуфинала Кубка Лиги, каким-то образом уведя всеобщее внимание от усиленно извиняющегося рекордного подписания "Челси" благодаря эффектному фарсу в защите их команды», — пишет на страницах The Guardian Джейкоб Стейнберг.

«Должно быть, это была редкая форма пытки для Антонио Конте. Даже несмотря на то, что у Ромелу Лукаку были проблемы, "Челси" доминировал на поле во время первой встречи со своим экс-тренером на "Стэмфорд Бридж". Томас Тухель получил козыри после того, как был вынужден настроить свою систему, и Конте выглядел мрачно, когда приближался перерыв. Его настроение еще сильнее испортил автогол, который сделал счет 2:0 по завершении 34 минут игры, которая шла в одни ворота».

«Челси» заслуженно победил со схемой 4-4-2

«Хозяева заслуженно обыграли гостей в первом матче полуфинала, и при этом имели так много шансов, что уже должны были обеспечить себе путевку на "Уэмбли". Хотя с тех пор, как бывший босс "Челси" Антонио Конте заменил Нуну Эспириту Санту, "Тоттенхэм" выглядел намного лучше, проиграв лишь один раз в 11 матчах перед этим», — рассуждает в отчете BBC о матче Эмлин Бегли.

«Но ожидание первого трофея после Кубка Лиги 2008 года наверняка будет продолжаться. Единственный реальный недостаток команды Томаса Тухеля, которая играла 4-4-2 из-за нехватки защитников, заключается в том, что она не реализовала больше из своих 19 попыток забить в чужие ворота».

Тухель тактически переиграл Конте

«Тухель принял неожиданное решение переключиться на игру с четырьмя защитниками, что привело к абсолютному доминированию "Челси" в первом тайме. Хозяева вполне заслужили свое преимущество в два гола к перерыву, но с точки зрения "Тоттенхэма" оба гола можно было полностью предотвратить», — отмечает в материале Sky Sports Симеон Гулам.

«Это показало, насколько "Синие" контролировали игру в первом тайме, что Конте, который и сам также мастер игры в пять защитников, переключил "Шпор" на четверку игроков обороны, чтобы попытаться соответствовать системе Тухеля».

Тухель укрепил свой авторитет внутри «Челси»

«Тренеры "Челси" часто уступают внутренней политике клуба, но после сложной недели на поле и вне его трудно представить, чтобы у Тухеля появилось больше авторитета, чем после этой недели. Единственный разочаровывающий аспект по итогам победы заключается в том, что в полуфинальной дуэли "Синих" с "Тоттенхэмом" еще до конца ничего не решено — таковым было расточительство хозяев в реализации моментов», — рассуждает в материале ESPN Джеймс Олли.

«Есть ирония в том, что возвращение Ромелу Лукаку в строй отметилось упущенными шансами в такой мере, какая изначально побудила "Челси" подписать бельгийца, но, тем не менее, это был тактический мастер-класс от Тухеля, которым он продолжил урок дипломатии, что он преподал перед этим. На "Стэмфорд Бридж" часто сказывается сила игрока, но сейчас нет никаких сомнений в том, что настоящий босс здесь — Тухель».