Трансферный дайджест. 28 декабря — 3 января

Альваро Мората

«Атлетико», нападающий, 29 лет

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората, выступающий за «Ювентус» на правах аренды, близок к переходу в «Барселону».

Как пишет As, сделка согласована на 95%, осталось урегулировать лишь незначительные детали.

С «Ювентусом» каталонский клуб уже полностью договорился об аренде игрока на полгода, с «Атлетико» — тоже.

При переговорах с «рохибланкос» в расчет было принято то, что летом мадридский клуб должен заплатить 40 миллионов евро «Барсе» за Антуана Гризманна.

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Сейчас Мората ждет, что его агент Хуанма Лопес подтвердит достигнутые договоренности. После этого Альваро отправится в Барселону, пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Барсой» сроком минимум на 18 месяцев.

Однако, «Барселоне» нужно облегчить зарплатную ведомость, чтобы зарегистрировать Морату. Помимо него, клубу предстоит зарегистрировать Дани Алвеса и Феррана Торреса, а также Гави и Нико Гонсалеса, которые до сих пор числятся игроками молодежного состава.

Это вынуждает директора «Барсы» Матеу Алемани действовать быстрее в переговорах о продаже Самюэля Умтити и Филиппе Коутиньо.

«Переход Мораты? Хави просил Феррана [Торреса] и получил, что хотел», — цитирует Алемани инсайдер Фабрицио Романо.

В свою очередь главный тренер «Барсы» Хави уверен, что сможет рассчитывать на Морату уже в матче Суперкубка Испании против «Реала», который состоится 12 января.

Напомним, Мората — воспитанник «Реала». Он выступал за мадридский клуб с 2010 по 2014 год, а также с 2016-го по 2017-й. В «Атлетико» форвард перешел в 2019 году.

В этом сезоне Мората принял участие в 23 матчах «Ювентуса» во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.

Наш прогноз: «Барселона»

Алексей Миранчук

«Аталанта», полузащитник, 26 лет

Алексей Миранчук globallookpress.com

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Дженоа».

Главный тренер генуэзцев Андрей Шевченко считает россиянина главной трансферной целью и пытается убедить футболиста в целесообразности перехода.

Миранчук готов покинуть «Аталанту» в ближайшие дни, утверждает журналист Николо Скира.

«Аталанта» готова отдать Миранчука в аренду, но настаивает на обязательном последующем выкупе футболиста.

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В случае с «Дженоа» опция может стать обязательной, если команда останется в Серии А, сообщает TuttoAtalanta.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 10 матчей в Серии А, забив 1 мяч.

Наш прогноз: «Дженоа»

Антонио Рюдигер

«Челси», защитник, 28 лет

Антонио Рюдигер globallookpress.com

Защитник Антонио Рюдигер может летом покинуть «Челси» в качестве свободного агента.

Как сообщает Sky Sports, «Реал Мадрид», «ПСЖ», «Бавария» и «Ювентус» начали переговоры с представителями немецкого футболиста о заключении контракта на следующий сезон.

При этом не исключается, что 28-летний игрок все же подпишет новое соглашение с лондонской командой.

Утверждается, что футболист выдвигает следующие условия — он хочет получать 12 млн евро в год.

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По данным As «Реал» не будет навязывать серьезную конкуренцию «Баварии» и «ПСЖ» в борьбе за подписание защитника.

Мадридский клуб опроверг информацию о том, что проведет переговоры с агентом игрока в следующем месяце.

В «Реале» чувствуют, что агент Рюдигера использует клуб для получения крупного контракта и подписного бонуса в размере 20 млн евро.

Контракт Рюдигера с «Челси» действует до конца этого сезона. В текущем сезоне Рюдигер провел 25 матчей во всех турниров, забив 2 мяча и сделав голевую передачу.

Наш прогноз: «Бавария»

Мауро Икарди

«Пари Сен-Жермен», нападающий, 28 лет

Мауро Икарди globallookpress.com

Туринский «Ювентус» работает над усилением атаки после достижения договоренности о переходе Альваро Мораты в «Барселону».

По данным La Gazzetta dello Sport, сейчас итальянский клуб считает переход форварда «ПСЖ» Мауро Икарди осуществимым из-за финансовых возможностей «Юве» и готовности парижан к уходу игрока.

Как пишет журналист Джанлука Ди Марцио, «Ювентус» сделал запрос по 28-летнему форварду. Пока речь не шла о формате возможной сделки — только предварительный запрос.

В ближайшие дни туринский клуб определится насчет того, делать ли серьезное предложение по Икарди.

Парижане же к этому моменту решат, устроит ли их вариант с арендой форварда в «Юве» без обязательства выкупа — это наиболее предпочтительный вариант для итальянского клуба.

Воспрепятствовать сделке может лишь нежелание Икарди переходить в «Ювентус». Возможно, клубам не удастся согласовать формат сделки.

Сообщалось, что «ПСЖ» готов продать Икради за 30 млн евро. Напомним, что форвард перешел в «Париж» летом 2020 года из «Интера» за 50 млн евро.

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В этом сезоне 28-летний центрфорвард провел 20 матчей за парижан во всех турнирах и забил 5 голов.

Наш прогноз: «Ювентус»

Свен Ботман

«Лилль», защитник, 21 год

Свен Ботман globallookpress.com

Итальянскому «Милану» интересен центральный защитник «Лилля» Свен Ботман, сообщает Sky Sport Italia.

Организовать сделку будет непросто, так как «Лилль» требует за игрока 20 миллионов евро.

«Милан» ищет подходящую для этого трансфера формулу, принимая в расчет и финансовые трудности французского клуба (из-за них в «Фиорентину» уже ушел Жонатан Иконе).

Пока неизвестно, согласится ли «Лилль» отдать Ботмана в аренду с условием активации права выкупа летом.

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Интерес к Ботману проявляет не только «Милан», но и «Ньюкасл», который предлагает футболисту крупную зарплату.

«Милан» планирует подписать Ботмана как замену для Алессио Романьоли, с которым пока не договорились о новом контракте.

В этом сезоне Ботман провел 21 матч за «Лилль» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. На его счету 9 игр и 1 гол за сборную Нидерландов.

Наш прогноз: «Милан»

Филиппе Коутиньо

«Барселона», полузащитник, 29 лет

Филиппе Коутиньо globallookpress.com

Полузащитник Филиппе Коутиньо понимает, что ему, скорее всего, придется покинуть «Барселону».

Как пишет Mundo Deportivo, бразилец осознает, что его положение в команде вряд ли изменится, поэтому принимает тот факт, что ему придется покинуть «Барсу».

Коутиньо хочет попасть в состав сборной Бразилии на ЧМ-2022, и для этого ему нужна игровая практика.

Сейчас агенты игрока общаются с «Арсеналом», «Тоттенхэмом» и «Эвертоном», но ни с одним из этих клубов общение не вышло на продвинутую стадию.

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Футболист получил предложение от «Фламенго», который хочет взять его в аренду до 30 июня, сообщает Sport.es. Но при этом в клубе будут рады, если Коутиньо останется до ЧМ-2022 в Катаре.

Проблема в том, что «Фламенго» не может позволить себе зарплату Коутиньо в размере € 440 тыс. в неделю, а бразилец на существенное снижение идти не готов.

Лондонский «Тоттенхэм» готов бесплатно арендовать полузащитника, однако нет информации, будут ли шпоры выплачивать бразильскому игроку его зарплату, сообщает El Nacional.

В этом сезоне 29-летний атакующий полузащитник принял участие в 16 матчах в составе «Барселоны» и забил 2 гола. Трансферная стоимость игрока оценивается в 20 млн евро.

Наш прогноз: «Барселона»

Бубакар Камара

«Марсель», защитник, 21 год

Бубакар Камара globallookpress.com

Защитник французского «Марселя» Бубакар Камара входит в сферу интересов как минимум двух европейских команд.

Помимо английского «Манчестер Юнайтед», футболиста готова подписать итальянская «Рома», которую возглавляет бывший тренер манкунианцев Жозе Моуринью. Об этом сообщает La Repubblica.

По сведениям источника, итальянский клуб начал прямые переговоры с агентом Камары и хочет осуществить сделку, которая устроит все стороны.

Камара понимает, что «Манчестер Юнайтед» будет готов предложить ему лучшие финансовые условия.

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В нынешнем сезоне Камара в 20 матчах во всех турнирах забил один гол. Контракт игрока с клубом истекает в конце сезона.

Наш прогноз: «Рома»