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    Трансферный дайджест. 21-27 декабря

    Удержит ли «Барселона» полузащитника, где продолжит карьеру бомбардир «Фиорентины», вернется ли хавбек «Аталанты» в Россию и другие трансферные новости последних дней

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    Усман Дембеле
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru

    Усман Дембеле

    «Барселона», полузащитник, 24 года

    Полузащитник Усман Дембеле по-прежнему не договорился о новом контракте с «Барселоной».

    Как сообщал Diario Sport, перед Новым годом игрок должен был подписать новое соглашение сроком на 5 лет. Француз согласился на снижение зарплаты.

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    • Желание Дембеле остаться в клубе и желание Хави сохранить его стало ключевым фактором. Для агентов француза приоритетным вариантом был переход Дембеле в команду из другого чемпионата.

    Но, по сообщениям Mundo Deportivo, футболист и его агент более 10 дней не отвечают на предложение каталонского клуба, пытаясь выиграть время, чтобы оценить другие варианты.

    В частности, к 24-летнему французу существует интерес из АПЛ. «Ньюкасл» предлагает футболисту зарплату в размере 15 миллионов евро и подписной бонус на ту же сумму.

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    • Также у Дембеле есть предложения от «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля», но их предложения несопоставимы с «Ньюкаслом».

    В текущем сезоне Ла Лиги Дембеле провел 5 матчей, в которых сделал 2 результативные передачи.

    Наш прогноз: «Барселона»

    Аркадиуш Милик

    «Марсель», нападающий, 27 лет

    Аркадиуш Милик

    Туринский «Ювентус» в январское трансферное окно может подписать форварда «Марселя» Аркадиуша Милика.

    Летом 2020 года руководство «бьянконери» уже пыталось подписать поляка, когда тот выступал за «Наполи».

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    • Тогда Милик остался в Неаполе, однако уже в январе был отдан в аренду «Марселю» на 1,5 года с обязательным выкупом за 8+5 млн евро.

    По сообщениям СМИ, в контракте есть пункт о том, что «Марсель» должен продать его, если получит предложение на сумму 12 миллионов евро.

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    «Ювентус» подыскивает опытного форварда, которого можно арендовать до конца сезона с правом выкупа, и вариант с приглашением Милика может устроить туринцев, отмечает Sport Mediaset.

    В этом сезоне нападающий отметился лишь одним голом в 10 играх Лиги 1. В прошлом сезоне он забил 9 мячей в 15 матчах чемпионата Франции

    Наш прогноз: «Ювентус»

    Матиас Весино

    «Интер», полузащитник, 30 лет

    Матиас Весино

    Полузащитник «Интера» Матиас Весино может сменить клуб в январе, если миланцы получат подходящее предложение.

    Соглашение 30-летнего игрока сборной Уругвая рассчитано до июня 2022 года, но «Интер» пока не предлагал Весино продлить его.

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    • Как пишет Tuttomercatoweb.com,«Ювентус» связался с миланцами, чтобы обсудить трансфер, но «нерадзурри» сразу ответили отказом, поскольку не хотели продавать своего игрока конкуренту.

    Информацию по полузащитнику также запрашивали «Лестер» и «Ньюкасл», сообщает журналист Николо Скира.

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    В 12 матчах этого сезона итальянской Серии А Матиас Весино забил 1 гол.

    Наш прогноз: «Ньюкасл»

    Энсли Мэйтленд-Найлз

    «Арсенал», полузащитник, 24 года

    Энсли Мэйтленд-Найлз

    Итальянская «Рома» может арендовать полузащитника «Арсенала» Энсли Мэйтленд-Найлза.

    Как информирует журналист Джанлука Ди Марцио, ожидается, англичанин перейдет в римскую команду в аренду с правом выкупа.

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    • Сообщается, что «Рома» намерена взять футболиста в аренду на 6 месяцев с опцией выкупа за 10 млн евро. Жозе Моуринью лично заинтересован в переходе.

    В данный момент между клубами ведутся переговоры по поводу стоимости аренды, опции выкупа, а также конечной суммы трансфера.

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    Напомним, что в конце августа Мэйтленд-Найлз обратился к «Арсеналу» в инстаграме с просьбой отпустить его в другой клуб. «Все, чего я хочу, — уйти туда, где я нужен и где я буду играть», — написал игрок.

    В текущем сезоне АПЛ 24-летний хавбек провел 8 матчей, в которых не совершил результативных действий.

    Наш прогноз: «Рома»

    Хосе Гайя

    «Валенсия», защитник, 26 лет

    Хосе Гайя

    «Барселона» намерена усилить фланги защиты по завершении нынешнего сезона, пригласив летом новых игроков как на левый, так и на правый край обороны, сообщает Diario Sport.

    Что касается левого фланга обороны, то здесь «Барселоне» интересен защитник «Валенсии» Хосе Гайя.

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    • У игрока хорошие отношения с директором сине-гранатовых Матеу Алемани, также он нравится и Хави.

    Срок контракта защитника с «Валенсией» истекает летом 2023 года, поэтому, возможно, клуб решит его продать следующим летом, чтобы не отпустить через год бесплатно.

    К тому же, «Валенсии» необходимо получить 37 млн евро от продаж игроков до 30 июня 2022 года, чтобы вписаться в правила ФФП.

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    Ранее хавбек изъявлял желание продлить контракт с левантийцами, хотя, учитывая финансовое положение клуба, это будет непросто.

    В этом сезоне Гайя сыграл 14 матчей за «Валенсию», забил два гола и отдал три результативные передачи.

    Наш прогноз: «Барселона»

    Душан Влахович

    «Фиорентина», нападающий, 21 год

    Душан Влахович

    Нападающий Душан Влахович может покинуть «Фиорентину» летом, но не по ходу зимнего трансферного окна.

    По данным Sky Sport Italia, форвард намерен стать лучшим бомбардиром Серии А в этом сезоне и выйти с тосканской командой в еврокубки.

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    • Летом «Фиорентина» потребует 70 млн евро за Влаховича. Душан мечтает о переходе в «Реал», но у мадридского клуба другие планы на усиление атаки.

    Серьезный интерес к форварду проявляют «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».

    Кроме того, за сербом следит «Бавария» — на случай, если Роберт Левандовски решит сменить клуб.

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    Влахович хочет перейти в команду, которая будет бороться за победу в Лиге чемпионов.

    Как пишет The Times, на 21-летнего футболиста претендуют «Манчестер Сити», «Ювентус», «Боруссия», «ПСЖ», «Милан», «Арсенал» и «Атлетико». Кроме того, интерес к форварду планирует возобновить «Тоттенхэм».

    По данным издания «Фиорентина» хочет получить за Влаховича около 77 млн фунтов (более 90 млн евро), хотя срок его контракта с клубом истекает летом 2023 года.

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    В новом клубе Душан хочет получать около 200 тысяч фунтов в неделю до уплаты налогов.

    В этом сезоне центрфорвард провел 22 матча за «Фиорентину» во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 2 результативные передачи.

    Наш прогноз: «МЮ»

    Алексей Миранчук

    «Аталанта», полузащитник, 26 лет

    Алексей Миранчук

    Полузащитник Алексей Миранчук точно покинет «Аталанту» в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Calciomercato.com Даниеле Лонго .

    Ранее сообщалось об интересе к Миранчуку от «Дженоа» и «Вероны». Кроме того, футболист интересен двум клубам не из Италии.

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    • Журналист Андреа Профидиа сообщает, что петербургский «Зенит» оказывает давление на 26-летнего футболиста, чтобы тот согласился перейти в ряды сине-бело-голубых.

    Как сообщает La Repubblica, «Дженоа» уже ведет переговоры с бергамасками . Нынешний клуб россиянина хочет получить за него 12 миллионов евро и еще три в качестве бонусов, связанных с сохранением генуэзцами места в Серии А, а также индивидуальными показателями хавбека.

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    В этом сезоне 26-летний игрок принял участие в 12 матчах «Аталанты» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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