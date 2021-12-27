Неприступная АПЛ. 15 хороших игроков, которым не удалось проявить себя в Англии

Премьер-лигу считают самой сложной лигой Европы. Множество игроков с солидной репутацией приходили туда, чтобы показать свои силы. Некоторые из них решились на этот шаг уже в закате карьеры, потому английская публика не смогла увидеть их талант.

Английские футбольные фанаты часто списывают игроков со счетов, если тем не удается произвести хорошее впечатление. Тем не менее многим неугодным удалось закрепиться в других лигах континента.

Среди ненужных игроков часто оказывались молодые таланты, которых впоследствии выставляли на трансфер, а затем они раскрывали свой потенциал в других лигах.

Жерар Пике

Учитывая, что к моменту ухода из «Манчестер Юнайтед» ему был всего 21 год, назвать Пике неудачником было бы чересчур жестоко.

Жерар Пике globallookpress

Однако сэру Алексу Фергюсону было виднее и он решил, что Пике не подходит для уровня английского футбола. Окончательно испанец упал в глазах шотландца после поражения команды от «Болтона».

Однако Пике вернулся в клуб своего детства — «Барселону». Там он завоевал практически все возможные награды для клуба и страны.

Мохаммед Салах

Салах провел всего 12 месяцев под руководством Жозе Моуринью в «Челси», Он вышел на поле в первых шести матчах АПЛ, после чего был отдан в аренду в «Фиорентину» в феврале 2015 года.

Мохаммед Салах globallookpress

Моуринью в интервью ESPN настаивал на том, что продать нападающего в «Рому» было не его решением.

«Ходят сплетни, что это я продал Салаха, а на самом деле все наоборот.

Это я купил Салаха. Я был тем, кто сказал "Челси" купить Салаха... Но он пришел еще совсем ребенком, он не был готов ни физически, ни морально. С социальной и культурной точки зрения он чувствовал себя потерянным, ему было очень сложно».

Теперь наверняка ясно, что тот, кто в «Челси» принял такое решение, пожалел об этом в 2017 году. Салах вернулся в Англию, перейдя в «Ливерпуль», и в свой первый сезон на «Энфилд Роуд» забил 44 мяча.

Яго Аспас

Упомяните имя Аспаса на «Энфилде», и вы, скорее всего, услышите от каждого болельщика одно и то же упоминание о злосчастном эпизоде с угловым от Яго. Это был забавный момент, но испанец наверняка уже забыл его.

Яго Аспас globallookpress

После «Ливерпуля» Яго Аспас стал лидером «Сельты». Он помог команде избежать вылета в первый же свой год пребывания там. Четыре сезона подряд после перехода Аспас забивал не менее 15 мячей. Однажды ему удалось забить 26 мячей за весь отрезок сезона.

В 2016 году он даже получил вызов в сборную Испании и забил гол в ворота Англии на «Уэмбли» в своем дебютном матче.

Жером Боатенг

Летом 2011 года «Сити» позволил Боатенгу перейти в «Баварию» за 15 миллионов фунтов стерлингов после всего лишь одного сезона и 24 матчей в Англии.

Джером Боатенг globallookpress

В дальнейшем «Сити» продолжил тратить огромные деньги на таких игроков, как Эльяким Мангала, но в итоге нашел несколько хороших центральных защитников.

Боатенг же завоевал репутацию одного из лучших защитников в мировом футболе, играя в «Баварии».

Мемфис Депай

Когда Мемфис подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» в 2015 году, на него возлагали большие надежды. Однако ему не удалось проявить себя. Луи ван Гал, который привел его туда, также не смог закрепиться на «Олд Траффорд».

Мемфис Депай globallookpress

«План состоит в том, чтобы помочь ему развиваться как игроку, но нам всем следует набраться терпения», — сказал Ван Гал в вскоре после объявления о подписании контракта с Депаем.

«Премьер-лига очень отличается от любой другой лиги, и ему потребуется время, чтобы полностью адаптироваться к темпу и неумолимой природе футбола в этой стране».

Однако в конце того сезона Ван Гала уволили и Жозе Моуриньо заменил его. В январе 2017 года Мемфис был продан в «Лион». Португалец не дал игроку никаких шансов.

Восемнадцать месяцев спустя Мемфис настолько восстановил свою репутацию, что Моуринью даже пришла мысль выкупить его обратно.

Диего Форлан

Заслуживает ли Форлан того, чтобы считаться неудачником в «Манчестер Юнайтед»? Вопрос спорный. Болельщики с «Олд Траффорд» всегда ценили его усилия, несмотря на отсутствие голов. Однако имя уругвайца все равно можно найти во многих списках худших приобретений в истории Премьер-лиги.

Диего Форлан globallookpress

Уругваец доказал свое мастерство в Европе. Будучи в составе «Вильярреала» в 2005 году, он разделил с Тьерри Анри европейскую «Золотую бутсу». Также форвард выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА в составе мадридского «Атлетико» и был признан лучшим игроком чемпионата мира 2010 года.

Паулиньо

Многие очень удивились, когда «Барселона» объявила о подписании бывшего полузащитника «Тоттенхэма» Паулиньо из «Гуанчжоу Эвергранд» за 40 миллионов евро в 2016 году.

Паулиньо globallookpress

Паулиньо прибыл на «Уайт Харт Лейн» в 2013 году, имея впечатляющую репутацию, но совсем не оправдал надежд и через два сезона был продан с потерей его предыдущей стоимости.

Затем бразилец произвел впечатление в Китае. Его форма пошла на подъем. В 2017 году он стал чаще выходить в составе сборной Бразилии. Игрок подтвердил свою конкурентоспособность хет-триком в ворота Уругвая в 2017 году. В «Барселоне» он в первом же сезоне стал основным.

Его даже похвалил Роналдиньо: «Все в Бразилии знали, на что способен Паулиньо после его прекрасных выступлений за "Коринтианс". Он действительно выделялся.

Паулиньо отправился в не слишком популярную лигу, в Китай, но мы все знали, на что способен этот игрок, и он это доказал».

В 2018 году он вернулся в Китай и провел там три сезона.

Борха Валеро

Всего через четыре дня после перехода Тони Моубрея в «Вест Бром», Валеро дебютировал в Кубке Лиги в матче с «Хартлпулом» (3:1), и, оглядываясь назад, можно сказать, что с этого момента все было предрешено.

Борха Валеро globallookpress

«Мешки» под руководством Моубрея в конечном итоге потерпели неудачу и вылетели в Чемпионшип. Вероятно, они не были идеальным пристанищем для такого техничного полузащитника, как Валеро.

Тем не менее Валеро удалось показать себя в «Вильярреале», «Фиорентине» и «Интере». Он стал лучшим испанским игроком в 2010 году и попал в команду сезона Серии А в 2013 году.

Сусо

«Я пришел совсем мальчишкой и многому научился. Я вырос, но я не заметил большого доверия ко мне», — сказал Сусо после ухода из «Ливерпуля» в 2015 году. Его можно понять — за пять сезонов в клубе он сыграл всего 21 матч во всех соревнованиях.

Сусо globallookpress

Через год после того, как он оказался в «Милане», его отдали в аренду в «Дженоа». 25-летний игрок в конце концов заслужил доверие «россонери».

Правда, Сусо снова пришлось уйти в аренду, но уже в «Севилью». 20 июня 2020 стало известно, что андалусийцы выкупили игрока у «Милана».

Кристиан Стуани

Стуани забил 7 голов за «Мидлсбро» в сезоне 2015/2016, когда команда завоевала путевку в Премьер-лигу. В следующем сезоне, в АПЛ, Стуани забил 4 мяча, которые никак не помогли клубу спастись от возвращения в Чемпионшип.

Кристиан Стуани globallookpress

До перехода в «Боро» Стуани забил 12 мячей за «Эспаньол» в Ла Лиге. После Англии он забил 21 и 20 голов соответственно в первый и второй сезоны в «Жироне».

Хуан Куадрадо

Покупка Куадрадо в 2015 году заставила многих ломать голову. Возникли вопросы о том, будет ли он тем игроком, который сможет развиваться в «Челси» под руководством Моуринью.

Хуан Куадрадо globallookpress

Сомнения полностью оправдались, когда пришел Антонио Конте. Итальянец и вовсе не дал ни единого шанса колумбийцу.

В Италии Куадрадо выиграл с «Ювентусом» чемпионат и Кубок Италии несколько раз подряд. За четвертым титулом чемпиона Серии А, последовал выход в финал Лиги чемпионов в 2017 году.

Анхель Ди Мария

Подписание Ди Марии стало огромным событием для «Манчестер Юнайтед» в 2014 году. Несмотря на многообещающее начало, вскоре стало очевидно, что трансфер за 60 миллионов фунтов стерлингов не оправдал себя. Травмы и ограбление его дома явно плохо повлияли на адаптацию аргентинца в Англии.

Анхель Ди Мария globallookpress

Однако качество игры Ди Марии никогда не вызывало сомнений, и переход в ПСЖ полностью возродил его карьеру.

Флориан Товен

В 2015 году «Ньюкасл» заплатил 13 миллионов фунтов стерлингов за трансфер Товена из «Марселя». Он провел всего полсезона на «Сент-Джеймс Парк», 4 раза появился в старте, а позже его отдали в аренду обратно в «Марсель». Летом 2017 года клуб выкупил права на игрока.

Флориан Товен globallookpress

Француз считает, что провал в Англии является причиной низкого доверия со стороны тренерского штаба «Ньюкасла». Болельщики клуба лишь с завистью могли смотреть на то, как игрок забил 26 голов в Лиге 1 в сезоне 2017/18.

Антони Модест

Модест полностью провалил выступление в «Блэкберне». Он сыграл лишь 9 матчей в сезоне, когда команда вылетела из АПЛ в Чемпионшип. Как следствие, игрок ни разу не забил за английский клуб.

Антони Модест globallookpress

Годом позже «Бордо» отдал его в аренду в «Бастию», где за 15 игр в Лиге 2 он забил 15 мячей.

Настоящий прогресс футболиста пришелся на период его пребывания в «Кельне». В 68 матчах Бундеслиги в составе «козлов» игрок оформил 40 голов.

В 2017 году его присмотрел китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Никола Калинич

Если сравнивать с Модестом, то Калинич показал хороший результат в «Блэкберне». Он забил в общей сложности 7 голов в Премьер-лиге за два сезона. Однако, мало кто из болельщиков «Роверс» ожидал, что после такого блеклого периода карьеры хорват сможет заинтересовать «Милан», «Атлетико» и «Рому».

Никола Калинич globallookpress

Калинич помог «Днепру» дойти до финала Лиги Европы в 2015 году. После двух результативных кампаний в «Фиорентине» его заприметил «Милан», который оформил аренду на сезон.

В августе 2018 года Калинич подписал трехлетний контракт с «Атлетико» Мадрид, Сейчас он выступает в составе «Вероны».