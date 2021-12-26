Семь трансферных интриг зимы-2022

С 1 января 2022 года открывается зимнее трансферное окно. Называем семь футболистов, чье будущее вызывает наибольший интерес, и может разрешиться уже этой зимой.

7. Донни ван де Бек

После своего перехода из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед» за 35 млн фунтов летом 2020 года Донни ван де Бек пережил неприятные полтора года. Нидерландец всего четыре раза выходил в матчах английской в Премьер-лиги этого сезона, каждый раз выходя со скамейки запасных.

В конце октября полузащитник даже сменил своего агента, чтобы положить конец своему кошмару. Затем были проведены переговоры с «Эвертоном» и «Вулверхэмптоном» относительно трансфера в январе 2022 года, хотя его новый агент Али Дурсун может иметь другие предпочтения.

Вместе с тем, ван де Бек — еще один игрок, который может получить огромную выгоду от прихода на тренерский мостик «Красных Дьяволов» Ральфа Рангника. Остается неизвестным, изменит ли приход нового рулевого на ситуацию для ван де Бека, но он, безусловно, будет в центре внимания со стороны других клубов в январе.

6. Антонио Рюдигер

Будущее Антонио Рюдигера на данный момент выглядит неопределенным, несмотря на то, что «Челси» одержал историческую победу в Лиге чемпионов и борется за чемпионство в АПЛ. Немец сыграл ключевую роль в успехе «Синих», но теперь медиа сообщают, что «Реал» с большим оптимизмом смотрит на свои шансы подписать защитника будущим летом.

По некоторой информации, 28-летний игрок не смог согласовать новый контракт с лондонцами: последнее предложение клуба составляет около 7 млн фунтов в год. В таком случае его зарплата была бы ниже, чем у Тимо Вернера, Тьяго Силвы, Кая Хаверца и Ромелу Лукаку.

Между тем, согласно испанским СМИ, Рюдигер хочет зарабатывать 10 млн фунтов. Журналист-эксперт по трансферам Фабрицио Романо говорит, что защитник хотел бы остаться на «Стэмфорд Бридж», но предложение «Челси» для него неприемлемо на фоне интереса со стороны «Реала», ПСЖ и «Баварии».

5. Душан Влахович

Еще один игрок, за которым стоит следить в течение всего январского окна, — это Душан Влахович, которого уже связывают слухами с рядом клубов АПЛ. Есть информация, что 21-летний нападающий «Фиорентины» отказывается подписывать новый контракт, который истекает в 2023 году. В этом сезоне молодой форвард в отличной форме, забив 18 голов в 21 матче (лучший на сегодня бомбардир Серии А с 16 мячами) и 21 гол в сезоне 2020/21.

По данным прессы, «Манчестер Юнайтед» — еще один клуб, проявивший интерес к сербскому нападающему, и он отправлял скаутов следить за высоким исполнителем. «Скуадра Виола» считает, что пришло время заработать, и будет готова продать Влаховича в январе 2022 года, но потребует за него 55 млн фунтов.

Наряду с «Красными Дьяволами», регулярно следит за мощным форвардом «Ювентус», а также «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Ньюкасл». Будет ли «МЮ» стремиться заключить сделку, зависит от взглядов Рангника на команду, где за место в основном составе борются Роналду, Эдинсон Кавани и Маркус Рашфорд.

4. Поль Погба

Еще один игрок «Юнайтед», который может уйти в январе, — это Поль Погба, контракт которого истекает летом 2022 года. Интересно, что новый рулевой манкунианцев уже говорил о французе в прошлом — еще в 2017 году, когда он работал с «РБ Лейпциг», заявляя, что не променяет Наби Кейта на француза, ведь тот не соответствует стилю игры клуба.

Еще неизвестно, воспользуется ли Рангник талантами полузащитника: тот все еще травмирован после того, как 8 ноября сообщалось, что он выбыл на срок до восьми недель. Однако, как утверждает The Athletic, Погба, который проходит реабилитацию в Дубае, «в восторге» от назначения нового тренера. Сообщается, что француз слышал хорошие отзывы о немце от коллег.

В январе 28-летний футболист уже сможет обсудить предварительное соглашение с другим клубом. В последние годы Погба связывали слухами с такими грандами, как «Реал», «Ювентус» и ПСЖ, в то время, как агент Мино Райола также поднимал разговоры о скором уходе исполнителя в последнее время.

3. Гарри Кейн

Гарри Кейн был заметной фигурой во время летней трансферной кампании, поскольку дал понять, что хочет покинуть «Тоттенхэм» до того, как сезон 2020/21 даже подойдет к концу. Капитан сборной Англии отчаянно пытался перейти в «Манчестер Сити», но сделка не состоялась, потомк что «Шпоры» настаивали на том, что их лидер не продается.

В этом сезоне у форварда есть проблемы с результативностью в АПЛ, где он забил всего два гола, а лондонцы ведут непростую борьбу за топ-4. Кейн признал, что его бурное лето сказалось на нем «физически и морально», особенно после того, как ему и партнерам не хватило совсем немного, чтобы выиграть Евро-2020, после чего впервые пережил настоящую трансферную сагу.

Тем не менее, хотя имя форварда может фигурировать в январе среди новостей о возможных трансферах, шансы, что он покинет «Тоттенхэм» в это окно, практически равны нулю. В ноябре медиа узнали, что нападающий рад работать под началом Конте, который недавно заявил, что стремится выиграть трофеи с капитаном сборной Англии.

2. Эрлинг Холанд

Сейчас Эрлинг Холанд является постоянным участником каждого трансферного окна, и январь 2022 года не станет исключением. В контракте этого результативного форварда есть пункт о продаже за 64 млн фунтов, который вступит в силу летом следующего года, и за его переход будут бороться сразу несколько клубов по всей Европе.

«МЮ», «Манчестер Сити» «Ливерпуль» и «Челси» упоминались среди претендентов на норвежца, который в этом сезоне забил, как правило, сенсационные 16 голов в 15 матчах во всех турнирах. В ноябре стало известно, что «Дортмунд» уже отчаялась удержать свою звезду в 2022 году, однако готова удвоить его текущие доходы, которые, как сообщается, находятся в районе 7,5 млн фунтов, — до вдвое больших.

В медиа говорится, что «Боруссия» будет настаивать на том, чтобы клаусула Холанда в 64 млн фунтов была отложена до следующего сезона, а это означает, что она не вступит в силу до лета 2023 года. По информации Bild, заполучить игрока в «Юнайтед» хочет Рангник, в надежде трансформировать атаку команды. Немец прекрасно знает отца и агента форварда, а также был спортивным директором «Зальцбурга», откуда норвежец переехал в Германию.

1. Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе находится в таком же положении, что и его напарник по сборной Франции Поль Погба: его контракт истекает будущим летом. Нападающего уже давно «отправили» в «Реал», который прошлым летом предлагал ПСЖ 137 и 154 млн фунтов. Парижский гранд оставался непреклонным, удерживая 22-летнего игрока, и не ответил ни на один из запросов про трансфер.

Однако теперь сообщается, что французская сторона пессимистично оценивает свои шансы подписать с ним новый контракт. Испанская AS сообщает, что Мбаппе «близок» к переезду на «Сантьяго Бернабеу», будучи настроен стать игроком королевского клуба.

Это произошло после того, как в октябре чемпион мира-2018 заявил, что на самом деле он еще летом просил ПСЖ отпустить его, но тот отказал в просьбе. Мбаппе отклонял все предложения, сделанные ему с момента его перехода в 2017 году, и уже в январе сможет подписать предварительный контракт с другим клубом.