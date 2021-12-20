Как это работает? Система «Зальцбурга» по поиску молодых талантов

«Зальцбург» прогрессирует из года в год. Клуб ежегодно продает новых талантливых игроков, которые делают себе имя в Европе. Как ему это удается? Подробнее в статье.

Карим Адейеми

В «Ред Булл Зальцбург» знают, что рано или поздно настанет время, когда молодой форвард Карим Адейеми покинет клуб. В нем также знают, что есть много желающих занять его место и в случае необходимости немцу удастся найти замену.

Карим Адейеми globallookpress

В этом и заключается красота модели австрийского клуба. Когда гранды европейского футбола начинают рыскать в поисках молодых звезд, «Зальцбург» всегда находит очередного новичка на замену и этот цикл непрерывен.

Перед 19-летним игроком сборной Германии Адейеми это был Эрлинг Брёут Холанн. До него были Наби Кейта, Дайо Упамекано и Садио Мане и еще много других футболистов.

«Такой игрок, как Карим, конечно, вызывает интерес у многих хороших клубов», — сказал спортивный директор «Зальцбурга» Кристоф Фройнд в интервью BBC Sport.

«Но он и сам знает, что имеет в клубе и как для него важно развиваться шаг за шагом. С нами у него есть возможность получать достаточно игрового времени на высоком уровне. Когда придет час, он сделает следующий шаг в своей карьере».

Адейеми забил гол в своем дебютном матче за сборную Германии в сентябре. Также он оформил 3 гола в пяти матчах групповой стадии Лиги чемпионов. Благодаря этому «Зальцбург» повторил достижение «Штурма», который в сезоне 2000/2001 прошел в плей-офф еврокубка.

В среду, 8 декабря, команда одержала домашнюю победу над «Севильей» (1:0). Коллектив молодых талантов «Зальцбурга» попал в список 16 команд-участниц плей-офф Лиги чемпионов, став в ряд с лучшими коллективами Европы и вписав свое имя в историю турнира.

Феномен Рангника

Философия в «Зальцбурге» изменилась в 2012 году, когда Ральф Рангник, ныне временный наставник «Ман Юнайтед», пришел в клуб в качестве спортивного директора. Это была первая из многих ролей, которую немец выполнял в нем. Именно приход Рангника поспособствовал появлению новых футбольных концепций, которые живут в РБ до сих пор.

Ральф Рангник globallookpress

«Зальцбург» делает упор на покупку и развитие молодых игроков и редко подписывает тех, кто старше 23 лет. Благодаря Рангнику «Зальцубрг» умеет играть в контрпрессинге. Этот компонент остается жить до сих пор, несмотря на частую смену поколений футболистов в команде. В текущем сезоне «Зальцбург» стал третьим по эффективности этого компонента в групповом этапе Лиги чемпионов.

Согласно данным Opta, только бывшая команда Рангника «РБ Лейпциг» и «Челси», которую тренирует один из его учеников Томас Тухель, выполнили больший процент прессинга.

«Сейчас мы являемся самой молодой командой в групповом этапе Лиги чемпионов, средний возраст которой составляет около 22 лет», — говорит Фройнд.

«В начале многие не понимали, что мы делаем, или были недовольны нашими результатами. Нам пришлось достаточно потрудиться, чтобы убедить людей в том, что мы находимся на верном пути развития.

Сейчас клуб пользуется большим уважением. Однако мы понимаем, что не всегда всё будет как надо. У нас будут годы, когда нам придется столкнуться с трудностями. Но и тогда мы не отступим от своих методов работы».

Скаутская сеть

В основе успеха лежит скаутская сеть, эффективности которой можно только позавидовать. Доказательством эффективности системы являются игроки, которых европейские гранды приобретают за большие деньги.

Прошлым летом трансферы нападающего Патсона Даки и полузащитника Энока Мвепу принесли клубу почти 50 миллионов фунтов стерлингов. Игроки перешли в «Лестер» и «Брайтон» соответственно, а нападающий Такуми Минамино в 2020 году перешел в «Ливерпуль». Уже через пару дней японец дебютировал в матче Кубка Англии.

Эрлинг Холанн globallookpress

За последние несколько лет «Зальцбург» покинул целый ряд игроков, хотя Фройнд говорит, что это было решение самих футболистов, а не клуба. В битве за Холанна победила именно дортмундская «Боруссия». Трансфер футболиста в январе прошлого года состоялся за 20 млн евро.

Это на 10 млн евро больше, чем «Зальцбург» потратил на приобретение норвежца у «Молде» за 17 месяцев до этого. На освободившееся место был подписан 21-летний швейцарец Ноа Окафора из «Базеля». За него клуб выложил рекордную сумму в размере около 11,2 млн евро, вырученных от продажи Холанна.

«Система скаутинга основана на четкой философии нашего клуба и четком представлении того, что мы хотим видеть от футболистов, которые приходят к нам», — объясняет Фройнд. Такой подход создает внутри системы необходимые условия для воспитания будущих звезд футбола. Таланты со всего мира приезжают в Австрию ради возможности развития своей карьеры.

«Все мы, и, конечно же, наша команда скаутов, убеждены в этой философии, а это значит, что мы точно знаем, кого ищем».

В «Зальцбурге» говорят, что скауты начинают поиски игроков с Австрии. Затем радиус поиска увеличивается. Подписываются футболисты разного уровня, в том числе и те, которые были недооценены ведущими клубами Европы.

«Зальцбург» добился огромного успеха на международном рынке. Дака и Мвепу были подписаны из замбийского клуба «Кафуэ Селтик», а Минамино — из японского «Церезо» Осака. Амаду Хайдара, который сейчас играет в «РБ Лейпциг», пришел из молодежного футбола Мали, а совсем недавно высоко оцененный 21-летний Бренден Эронсон пришел из команды MLS «Филадельфии Юнион».

«С одной стороны, мы очень тщательно ищем по всему миру молодых игроков, которые подходят под наш стиль футбола», — добавляет Фройнд. «С другой стороны, нам очень помогает наша репутация».

«Игроки, родители и агенты все чаще обращаются к нам, и у нас есть масса вариантов в выборе. Если появляются футболисты, которые заинтересовали нас, мы предпочитаем наблюдать за ними и держать в своем списке.

Такуми Минамино globallookpress

Те, кто соответствует критериям клуба должны обладать решительностью, быстротой принятия решений на поле и позитивным настроем. Такие кандидаты попадают в базу данных из более чем 400 000 имен. Лучших из них приглашают на просмотр для изучения тонкостей их характера и возможностей применения на поле.

В итоговом скаутском списке клуба отмечается идеальный кандидат на каждую позицию. Поэтому, когда "Зальцбург" решает, что ему нужен определенный игрок, он может быстро найти его, используя готовую выборку».

«Мы не просто наблюдаем за их качествами на поле», — говорит Фройнд. «Общаясь с окружением игрока, мы пытаемся выяснить, что он представляет из себя как личность».

Условия для развития молодых футболистов

Особое внимание привлекает современная тренировочная база в «Лиферинге», где есть антигравитационная беговая дорожка и многое другое оборудование, которые делает тренировочный процесс максимально современным. Там содержится масса данных о показателях игроков и на их основе тренерский штаб оценивает того или иного кандидата.

Патсон Дака globallookpress

Успех работы академии не заставил долго себя ждать. Уже через три года после открытия базы в Лиферинге молодежная команда «Зальцбурга» выиграла у «Бенфики» 2:1 в финале Юношеской лиги УЕФА. Одним из отличившихся стал Патсон Дака, который ныне забивает в составе «Лестера».

Опыт игры во взрослом футболе очень важен для взрослого футболиста, и клуб стремится обеспечить молодому поколению как можно больше игрового времени на этом уровне.

«Они попадают в систему, которая идеально подходит для молодых талантов. Она помогает им как можно лучше развиваться и проявлять свои качества», — объясняет Фройнд.

Подтверждением слов Фройнда является тот факт, что на матч Лиги чемпионов против «Лилля» в основном составе команды вышло семь футболистов, которые только стали выпускниками академии и получили свой шанс благодаря успехам в «Лиферинге». Клуб хорошо выступил в еврокубке, дав молодым футболистам возможность показать себя и поднять свою трансферную стоимость.

Дайо Упамекано globallookpress

«Они приезжают в Австрию определенно не ради прекрасных пейзажей или денег», — шутит Фройнд, размышляя о прошлых приобретениях Холлана, Упамекано и Доминика Собослаи, который в январе перешел в «РБ Лейпциг».

«Молодые игроки приходят сюда так как знают, что в будущем они получат возможность перейти в более именитый клуб, если покажут себя во красе. Уже сейчас мы можем найти достойную замену Адейеми и другим игрокам, которые покинут команду в скором времени».