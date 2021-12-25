Ферран Торрес — адеальный трансфер для «Барселоны»

«Барселона» близка к подписанию нападающего «Манчестер Сити» Феррана Торреса. Анализируем качества игрока и его будущую роль в команде.

«Вундеркинд» из «Валенсии»

Ферран Торрес родился и вырос в небольшом пригороде Валенсии и является одной из самых ярких молодых звезд футбола. Испанец поступил в легендарную молодежную академию «Валенсии» в возрасте шести лет, где провел следующие 15 лет своей жизни и дебютировал во взрослой команде (в дублирующем составе) в 16 лет и забил свой первый гол в 17 лет.

Форвард дебютировал в основной команде в ноябре 2017 года. Что интересно, когда он впервые появился на поле в Ла Лиге в декабре того же года, он стал первым игроком, родившимся в 2000-х годах, которому это удалось. Нападающий также является самым молодым футболистом «Валенсии», сыгравшим 50 матчей в Примере.

Параллельно с развитием клубной карьеры Торрес часто выступал за различные молодежные сборные Испании. В частности, он выиграл чемпионаты Европы до 17 лет и до 19 лет в 2019 году.

Торрес стремительно ворвался на топ-уровень

Закономерно, что талант привлек внимание ряда топ-клубов мира, в том числе и «Барселоны». В 2020 году «Манчестер Сити» приобрел его за 20 млн евро. Учитывая его потенциал и текущие способности, английский гранд явно недоплатили. Он забил 16 голов в 43 матчах.

Кроме того, Торрес является ключевым игроком в национальной сборной Испании, забив приличных в 21 год 12 голов в 22 матчах, в том числе два — на Евро-2020 минувшим летом.

Торрес качественно многогранный и вариативный форвард

Торрес может играть на обоих флангах атаки, а также — в центре нападения, хотя в обычно действует на позиции одного из вингеров. Правша, он умеет умело использовать и левую ногу, что означает, что его можно использовать в роли как классического или инвертированного крайнего форварда.

Его универсальность — одно из выдающихся качеств игрока и, несомненно, одна из причин, по которой «Барселона» стремилась его подписать. Из 43 матчей за «Манчестер Сити» в 18 из них он действовал в центре нападения, тогда как в остальных случаях действовал как слева, так и справа. В сборной Испании Торрес совсем недавно действовал на острие атаки против Италии в полуфинале Лиги наций, где оформил дубль.

Выдающиеся сильные стороны Торреса — дриблинг, позиционная игра, завершение атак и физические качества — такие как скорость и рост. Говоря об универсальности, испанец технически одарен, и может преуспеть в различных тактических установках. Его четкий контроль и движения помогают ему преуспевать в футболе, основанном на владении мячом, тогда как его скорость и нацеленность на ворота делают его смертельным для соперника в контратаках и вертикальной игре.

Чтобы убедиться в его гибкости под разные тактические установки, достаточно посмотреть, как он играет под руководством Пепа Гвардиолы и Луиса Энрике. Оба наставника внедряют различные, но достаточно похожие философии, которые доказывают, что Торреса нельзя ограничить одним стилем игры.

Чем Торрес подходит «Барселоне»

Универсальность будущего новичка «Барселоны» означает, что у него будет много игрового времени, особенно если кризис травм в клубе не спадет. Хави стремится действовать на поле как можно шире, поэтому скорость Торреса и его дриблинг на флангах могут оказаться более чем полезными. Благодаря умению форварда смещаться в штрафную с обеих флангов, должно появиться много гибкости и пространства для хабегания крайних защитников — Жорди Альбы и Сержиньо Деста.

Тем не менее, он может быть наиболее эффективен в штрафной или, по крайней мере, ближе к центру или в самом центре нападения, а не на дальних подступах. Самая привлекательная черта Торреса в «Барселоне» — это то, что его способность завершать атаки будет пользоваться большим спросом.

Обновляемая Хави команда может пока не создавать столько моментов за игру, сколько «Манчестер Сити» Гвардиолы или сборная Испании Луиса Энрике, но форвард способен реализовывать небольшое количество моментов, а также будет отличным адресатом множества навесов, передач и мячей в штрафную.

Если он будет выходить стартовом составе, то впереди каталонцы могут играть с Ансу Фати слева, Мемфисом Депаем в центре и Торресом справа. В качестве альтернативы, если форма нидерландца и дальше будет оставаться бледной, новичок может действовать в нападении с Дембеле и Фати рядом с ним на флангах.

Торрес — выгодная сделка для «Барселона»

Наличие четырех качественных основных исполнителей, которые будут конкурировать за три позиции в атаке будет способствовать здоровой конкуренции. Это даже не считая обилия многообещающих молодых талантов вроде Эза Абде, Илиаса Ахомача и Юсуфа Демира.

Независимо от сочетаний на поле, его профиль дополняет способности Фати, Дембеле и Депая. Кроме того, Серхио Бускетс будет рад иметь еще один вариант для дальних передач, а крайние защитники — еще одну цель для навесов и прострелов.

Ферран Торрес приедет в «Барселону» как подающий надежды бомбардир, у которого относительно большой опыт, несмотря на то, что ему всего 21 год, и он соответствует долгосрочным планам клуба и идеально подходит для стиля игры Хави.

Он может обойтись дороже, чем другие трансферные цели, такие как Карим Адейеми или Артур Кабрал. При этом воспитанник «Валенсии» более проверен и надежен, и, если сообщения медиа соответствуют действительности, его подписание не повлияет отрицательно на остальных. Самое главное, что Торрес привнесет столь необходимое дополнительное качество в атаку «Барселоны», которое может снова вселить страх в соперников.