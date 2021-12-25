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    Ферран Торрес — адеальный трансфер для «Барселоны»

    Как оценивать будущее подписание?

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    «Барселона» близка к подписанию нападающего «Манчестер Сити» Феррана Торреса. Анализируем качества игрока и его будущую роль в команде.

    «Вундеркинд» из «Валенсии»

    Ферран Торрес родился и вырос в небольшом пригороде Валенсии и является одной из самых ярких молодых звезд футбола. Испанец поступил в легендарную молодежную академию «Валенсии» в возрасте шести лет, где провел следующие 15 лет своей жизни и дебютировал во взрослой команде (в дублирующем составе) в 16 лет и забил свой первый гол в 17 лет.

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    • Форвард дебютировал в основной команде в ноябре 2017 года. Что интересно, когда он впервые появился на поле в Ла Лиге в декабре того же года, он стал первым игроком, родившимся в 2000-х годах, которому это удалось. Нападающий также является самым молодым футболистом «Валенсии», сыгравшим 50 матчей в Примере.

    Параллельно с развитием клубной карьеры Торрес часто выступал за различные молодежные сборные Испании. В частности, он выиграл чемпионаты Европы до 17 лет и до 19 лет в 2019 году.

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    Торрес стремительно ворвался на топ-уровень

    Закономерно, что талант привлек внимание ряда топ-клубов мира, в том числе и «Барселоны». В 2020 году «Манчестер Сити» приобрел его за 20 млн евро. Учитывая его потенциал и текущие способности, английский гранд явно недоплатили. Он забил 16 голов в 43 матчах.

    Кроме того, Торрес является ключевым игроком в национальной сборной Испании, забив приличных в 21 год 12 голов в 22 матчах, в том числе два — на Евро-2020 минувшим летом.

    Торрес качественно многогранный и вариативный форвард

    Торрес может играть на обоих флангах атаки, а также — в центре нападения, хотя в обычно действует на позиции одного из вингеров. Правша, он умеет умело использовать и левую ногу, что означает, что его можно использовать в роли как классического или инвертированного крайнего форварда.

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    • Его универсальность — одно из выдающихся качеств игрока и, несомненно, одна из причин, по которой «Барселона» стремилась его подписать. Из 43 матчей за «Манчестер Сити» в 18 из них он действовал в центре нападения, тогда как в остальных случаях действовал как слева, так и справа. В сборной Испании Торрес совсем недавно действовал на острие атаки против Италии в полуфинале Лиги наций, где оформил дубль.

    Выдающиеся сильные стороны Торреса — дриблинг, позиционная игра, завершение атак и физические качества — такие как скорость и рост. Говоря об универсальности, испанец технически одарен, и может преуспеть в различных тактических установках. Его четкий контроль и движения помогают ему преуспевать в футболе, основанном на владении мячом, тогда как его скорость и нацеленность на ворота делают его смертельным для соперника в контратаках и вертикальной игре.

    Чтобы убедиться в его гибкости под разные тактические установки, достаточно посмотреть, как он играет под руководством Пепа Гвардиолы и Луиса Энрике. Оба наставника внедряют различные, но достаточно похожие философии, которые доказывают, что Торреса нельзя ограничить одним стилем игры.

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    • Чем Торрес подходит «Барселоне»

    Универсальность будущего новичка «Барселоны» означает, что у него будет много игрового времени, особенно если кризис травм в клубе не спадет. Хави стремится действовать на поле как можно шире, поэтому скорость Торреса и его дриблинг на флангах могут оказаться более чем полезными. Благодаря умению форварда смещаться в штрафную с обеих флангов, должно появиться много гибкости и пространства для хабегания крайних защитников — Жорди Альбы и Сержиньо Деста.

    Тем не менее, он может быть наиболее эффективен в штрафной или, по крайней мере, ближе к центру или в самом центре нападения, а не на дальних подступах. Самая привлекательная черта Торреса в «Барселоне» — это то, что его способность завершать атаки будет пользоваться большим спросом.

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    • Обновляемая Хави команда может пока не создавать столько моментов за игру, сколько «Манчестер Сити» Гвардиолы или сборная Испании Луиса Энрике, но форвард способен реализовывать небольшое количество моментов, а также будет отличным адресатом множества навесов, передач и мячей в штрафную.

    Если он будет выходить стартовом составе, то впереди каталонцы могут играть с Ансу Фати слева, Мемфисом Депаем в центре и Торресом справа. В качестве альтернативы, если форма нидерландца и дальше будет оставаться бледной, новичок может действовать в нападении с Дембеле и Фати рядом с ним на флангах.

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    • Торрес — выгодная сделка для «Барселона»

    Наличие четырех качественных основных исполнителей, которые будут конкурировать за три позиции в атаке будет способствовать здоровой конкуренции. Это даже не считая обилия многообещающих молодых талантов вроде Эза Абде, Илиаса Ахомача и Юсуфа Демира.

    Независимо от сочетаний на поле, его профиль дополняет способности Фати, Дембеле и Депая. Кроме того, Серхио Бускетс будет рад иметь еще один вариант для дальних передач, а крайние защитники — еще одну цель для навесов и прострелов.

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    • Ферран Торрес приедет в «Барселону» как подающий надежды бомбардир, у которого относительно большой опыт, несмотря на то, что ему всего 21 год, и он соответствует долгосрочным планам клуба и идеально подходит для стиля игры Хави.

    Он может обойтись дороже, чем другие трансферные цели, такие как Карим Адейеми или Артур Кабрал. При этом воспитанник «Валенсии» более проверен и надежен, и, если сообщения медиа соответствуют действительности, его подписание не повлияет отрицательно на остальных. Самое главное, что Торрес привнесет столь необходимое дополнительное качество в атаку «Барселоны», которое может снова вселить страх в соперников.

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