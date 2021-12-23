«Барселона» далека от успеха, но идет верным путем

Месяц назад Хави возглавил «Барселону». Подводим первые итоги этого периода и пытаемся понять, что ожидает команду в дальнейшем.

«Барселона» переживает перестройку

Хави стал четвертым наставником «Барселоны» и пятым, если считать временно исполняющих тренеров, менее чем за два последних года, что неприятно для клуба, акцентирующего внимание на своей преемственности. И впервые за почти два десятилетия Лионеля Месси нет в команде, чтобы спасти положение.

Как и увядающий стадион каталонцев, их состав также нуждается в коренной перестройке. И этот процесс уже вовсю идет: на поле уже играет новое поколение, разбавленное ветеранами, которые помогли «блуграна» выиграть четыре из последних семи титулов Ла Лиги, и их уже наверняка не будет, когда коллектив выиграет свое следующее чемпионство.

Хави нужно и проводить перестройку, и побеждать

В этой ситуации требования «Барселоны» не совсем рациональны: команда должна играть искусно и каждый сезон завоевывать какой-нибудь трофей. Ее экс-игрок и наставник Пеп Гвардиола всегда утверждал, что первое приводит ко второму, но это более реалистично, когда у вас есть бюджет для формирования состава, который соответствует вашей философии. Однако сейчас бюджета клуба практически не существует.

Никто не понимает этого больше, чем Хави, который впервые приехал в знаменитую академию каталонцев «Ла Масию», когда ему было 11 лет. Это, возможно, объясняет его нежелание возглавить коллектив, когда его приглашали прошлым летом: как сбалансировать построение новой команды и необходимость побеждать в этих обстоятельствах?

Сейчас уже можно официально заявить, что в этом сезоне «Барселона» не будет лучшей ни в Европе, где вылетела из Лиги чемпионов, ни в Испании, где отстает уже на 18 очков от лидера «Реала», чтобы наверстать упущенное. При этом есть шесть других команд между ними. Это дает Хави возможность взращивать своих молодых игроков и постепенно отказываться от ветеранов.

Ставка Хави на молодежь оправдывает себя

Каждый раз, когда новый рулевой появляется на тренерском мостике «блауграна», наступает краткий период оптимизма, когда команда лезет из кожи вон и играет успешно. Этот эффект в конечном итоге исчезает, как это было при Рональде Кумане и Кике Сетьене, однако с Хави дело обстоит иначе.

Под его руководством внезапных улучшений не произошло только с точки зрения мотивации и драйва. Изменения, наблюдаемые в игре, связаны с более продуманной с точки зрения тактики настройками, когда футболисты точно знают, чего от них ждут. В последнее время команда выступает как единое целое, с минимальной разницей, будь то дома или на выезде.

Хави бесстрашно использует молодых исполнителей, и ситуация может улучшиться только в январе. Возвращение Ансу Фати и Педри, усиленное парой подписаний в атаке, должно улучшить «Барселону». Более того, неизбежное продвижение Нико и Гави в первую команду может открыть пространство для других многообещающих талантов клуба вроде Мики Мармола, чтобы те могли себя проявить.

Первоочередная задача «Барселоны» — усилить атаку

Пока рано говорить о том, что «блауграна» может побороться за трофеи в этом сезоне — скорее всего, их не будет. Еще много работы, но в недавнем гостевом матче против «Севильи» коллектив снова показал явный прогресс. Главное ощущение — «Барселона» снова выглядит, как команда, которая сыграла вничью, но вполне могла выиграть.

Дальнейший прогресс будет зависеть о того, насколько качественным будет усиление атаки в январе, где нестабилен Депай, закончил карьеру Агуэро, Фати и Брайтвейт травмированы, тогда как Люк де Йонг попросту не подходит под стиль каталонцев. По данным медиа, зимой из «Манчестер Сити» наверняка придет Ферран Торрес, что должно добавить мощи нападению.

В этот переходной сезон от «Барселоны» не стоит ожидать больших свершений, равно как и не стоит ожидать серьезных провалов. Тем не менее, есть ощущение, что команда в надежных руках и, наконец, следует четкому направлению.