«Барселона» не так плоха, как кажется

В отложенном поединке 4-го тура Ла Лиги «Севилья» и «Барселона» разошлись миром со счетом 1:1. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Никто из команд не наработал на победу

«На "Рамон Санчес Писхуан" "Севилья" и "Барселона" разыграли напряженную и зрелищную ничью 1:1 на промокшем от дождя поле во вторник вечером. Обе команды вступили в игру, отчаянно желая победы: хозяева оказали бы реальное давление на "Реал", занимающий первое место в таблице, а гости поднялись бы в топ-4. Ничего подобного не произошло, но, учитывая все обстоятельства, ничья была справедливым исходом», — отмечает в блоге Football Espana Алан Фиэли.

«Заявка "Севильи" на победу усложнилась на 65-й минуте. Жюль Кунде был удален за то, что бросил мяч в Жорди Альбу после столкновения на боковой линии — француз увидел перед собой красную карточку и оставил свой коллектив до десяти человек в решающий момент. Но андалузской команде удалось добыть ничью и заработать один балл».

«Севилья» не воспользовалась уязвимостью «Барселоны»

«Как обычно в последнее время, "Барселона" снова пережила спад в игре после 25-й минуты. Плохая реализация, а также отсутствие опыта приводит к тому, что она действовала вразнобой, и "Севилья", не очень яркая, но прочная, знала, как использовать это в своих интересах», — пишет на страницах AS Санти Хименес.

«Потери мяча подопечными Лопетеги, который был сыт по горло этим в первом тайме, не были использованы дружиной Хави, и наибольшего, чего та добилась — удар с дистанции или угловой, которые ни к чему не привели. Каталонцы всерьез угрожал крах и деморализация, но "Севилья" вместо того, чтобы ударить по пошатнувшемуся сопернику, позволила молодежи гостей прийти в себя и сравнять счет».

«Севилья» потеряла чемпионские очки

«Победа над "Атлетико" на выходных дала "Севилье" шанс подчеркнуть свои притязания на титул с помощью еще одного успеха против другого представителя "Большой тройки" Испании. "Барселону" можно было обыграть, но команде Лопетеги не удалось развить свой импульс, поскольку в итоге ей пришлось удерживать ничью перед своими фанатами. Несомненно, "рохибланкос" добились прогресса в этом сезоне, но именно такой результат помешает им стать чемпионом», — отмечает в материале Eurosport Грэм Рутвен.

«Это было далеко не идеальное выступление Дембеле, но француз выглядел наиболее вероятным кандидатом на то, чтобы сделать что-то в пользу "Барселоны" на заключительной стадии матча. Форвард угодил в стойку с отличным ударом с края штрафной, тогда как каталонцы давили на чужие ворота для того, чтобы вырвать победу, которой не случилось. Нападающий, у которого заканчивается контракт в конце сезона, может приводить в ярость, но в этом матче он выдал блестящие моменты».

«Барселона» выглядела как команда

«Было бы неразумно говорить о обнадеживающих признаках или говорить, что "Барселона" может побороться за трофеи в этом сезоне. Впереди еще много работы, [чтобы улучшить игру команды,] но во вторник в Севилье каталонский коллектив показал неплохой результат», — пишет на страницах Marca Хайме Ринкон.

«Подопечные Хави оставили хорошее впечатление о себе, где молодые исполнители снова играют главную роль, но где все еще не хватает форварда-наконечника. Тем не менее, в Андалусии "Барселона" выглядела как команда. Гости сыграли вничью и вполне могли выиграть — это должно что-то значить».