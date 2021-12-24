Недостойные даже тряпочки. Игроки, которые не оправдали звания капитана команды

Быть капитаном — это большая ответственность. Нужно подавать правильный пример для подражания и команды великих клубов всегда нуждались в сильных и достойных лидерах.

Здесь можно вспомнить «Ман Юнайтед». Во время золотого сезона 1998/1999 капитаном команды был воинственный Рой Кин, с которым каждый футболист МЮ мог выйти на поле против любого соперника. Можно упомянуть Стивена Джеррарда из «Ливерпуля» и Патрика Виейра из «Арсенала».

Есть и другая сторона медали. К примеру, недавно Микель Артета, наставник «Арсенала», лишил форварда Пьера-Эмерика Обамеянга капитанской повязки за нарушение дисциплины. В связи с этим, хотим поговорить о неудачных примерах капитанов, который предлагает нам редакция SportSkeeda.

Джои Бартон («Куинз Парк Рейнджерс»)

Джои Бартону не привыкать к скандалам и проблемам с дисциплиной. Он известен своей грубостью на футбольном поле и тем, что часто усугубляет возникающие проблемы.

Джоуи Бартон globallookpress

Драматическая победа «Манчестер Сити» со счетом 3:2 над «Куинз Парк Рейнджерс» стала кульминацией всего сезона АПЛ 2011/12. На последних минутах Серхио Агуэро забил решающий гол, который определил судьбу чемпионского титула. Но многие часто забывают о подлости Джои Бартона в том матче.

Чтобы остаться в Премьер-лиге, КПР нужна была как минимум ничья или поражение «Болтон Уондерерс» в последний день сезона. Капитаном КПР в тот день был Джоуи Бартон.

Бартон играл за «Сити» с 2002 по 2007 год и никогда особо не стремился быть любезным на футбольном поле. Во время матча против своей бывшей команды он врезал бывшему партнеру по команде Карлосу Тевесу. На этом Бартон не остановился. После того, как бунтарь увидел перед собой красную карточку, он со злости выписал пинок Серхио Агуэро. Он также пытался ударить головой Венсана Компани и едва ли не сцепился с Марио Балотелли. Его оттащил Майка Ричардс.

За такое поведение Бартон был справедливо наказан. Его лишили звания капитана команды и отдали в аренду в «Марсель».

Бывший игрок «Манчестер Сити» должен быть благодарен за то, что инцидент произошел на футбольном поле и он отделался лишь удалением.

Мауро Икарди («Интер»)

Некоторое время казалось, что у Мауро Икарди все хорошо в миланском «Интере». Он стал одним из самых молодых капитанов в истории клуба и регулярно забивал. Казалось, что «нерадзурри» — идеальный вариант для развития карьеры аргентинца.

Мауро Икарди globallookpress

Однако футболист умудрился попасть в скандальную ситуацию, написав о фанатах «Интера» лживые истории в своей автобиографии.

Огня добавила его жена Ванда Нара, которая высказалась об игроках и руководстве «черно-синих» в шоу под названием «Тики-Така». Это стало последней каплей в вопросе о капитанстве Икарди.

В клубе не стали терпеть негативного влияния Икарди и его жены на команду. Форвард был немедленно лишен капитанского звания. Сам игрок на следующий день отказался играть в матче Лиги Европы против венского «Рапида».

Гранит Джака («Арсенал»)

Гранит Джака вполне мог стать хорошим лидером «Арсенала», если бы не его длительная серия неудач, которая затянулась на долгий период времени.

Гранит Джака globallookpress

Унаи Эмери назначил Джаку капитаном «Арсенала» на сезон 2019/20. Однако капитанство швейцарца продлилось всего два месяца.

После неудачного выступления на «Эмирейтс» против «Кристал Пэлас» фанаты освистали хавбека. Джака был заменен во втором тайме. Когда недовольный решением игрок начал медленно уходить с поля, со стороны трибун послышался свист и громкое «Бууууу!». Джака терпеть не стал. Швейцарец красноречиво высказался в сторону болельщиков, а также отказался пожать Эмери руку. Сорвав футболку, Гранит пошел в раздевалку.

После того матча испанский специалист лишил игрока статуса капитана команды.

Вильям Галлас («Арсенал»)

В начале 2000-х годов у «Арсенала» было уже два французских капитана. Патрик Виейра был легендарным лидером, а великий Тьерри Анри — его преемником. Поэтому, когда Анри покинул клуб, «Арсенал» решил передать капитанскую повязку еще одному французу Вильяму Галласу, а не Жилберту Силве.

Вильям Галлас globallookpress

Галласу не удалось надолго сохранить капитанскую повязку, которую ему передал Анри. Даже болельщики «Арсенала» не хотели бы вспоминать те времена. Как капитан, Галлас просто не подходил для этой роли. Он не был таким харизматичным и эффективным, как его предшественники.

Галлас, казалось, пришел в ярость, когда на последней минуте матча «Арсенал» — «Бирмингем» привез пенальти в свои ворота и бирмингемцы смогли уйти от поражения.

После финального свистка Галлас стал делать странные вещи. Он решил выразить кому-то свой протест и уселся на газоне, полностью игнорируя своих одноклубников. Главному тренеру Арсену Венгеру даже пришлось лично увести игрока с поля.

Что еще хуже, Галлас в своем интервью критиковал молодежь в клубе и поведал о раздорах в раздевалке «Арсенала».

Естественно, это привело к тому, что француза отстранили от капитанства и лишили места в составе команды. Вскоре он перешел в команду заклятых соперников «Арсенала» — «Тоттенхэм».

Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»)

«Арсенал» снял с Гранита Джаки капитанскую повязку и передал ее Пьеру-Эмерику Обамеянгу. Это имело смысл, потому что на тот момента Обамеянг был лучшим игроком «канониров». Ходило много слухов о его возможном уходе, но габонец положил конец всем этим сплетням, подписав новый контракт.

Пьер-Эмерик Обамеянг и Микель Артета globallookpress

После продления договора Обамеянг стал тенью того игрока, которым он был раньше. Его форма сильно ухудшилась. Из талисмана он превратился в обузу.

Обамейянг разозлил болельщиков, когда опоздал на дерби против «Тоттенхэма» в марте 2021 года. Его выступления на поле также ни капли не улучшились, а преданность делу стала регулярно попадать под сомнение.

В декабре тренер «Арсенала» Микель Артета решил, что с него хватит, и лишил Обамеянга капитанской повязки. Последней каплей стало то, что футболист с опозданием вернулся в расположение клуба после выделенного ему отпуска. Так испанский специалист убрал его из состава и запретил тренироваться с командой.