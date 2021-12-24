«Атлетико» потерял лицо: Симеоне нужна новая философия

«Атлетико» потерпел четвертое поражение кряду в Ла Лиге. Выясняем, в чем заключаются проблемы действующего чемпиона Испании.

Симеоне стал объектом насмешек для фанатов конкурентов

За считанные минуты до конца мадридского дерби, когда «Реал» выигрывал со счетом 2:0, болельщики королевского клуба объединились в скандировании, адресованному наставнику «Атлетико» Диего Симеоне: «Cholo, reste» — «Чоло, останься». Босс «Матрасников» храбро держался на боковой линии, но сама эта сцена, включая скандирование фанатов соперника, олицетворяла картину команды и тренера, переживающих кризис идентичности.

Хотя нет очевидных предпосылок думать, что Симеоне покинет «Атлетико» в ближайшее время, 51-летний специалист столкнулся с довлеющими вопросами по поводу своей работы. Сыграно только 17 матчей в текущем сезоне Ла Лиги, как действующий чемпион уже отстает от «Реала», который опережает своих земляков на 13 очков.

«Атлетико» переживает кризис

Сейчас «Матрасники» — лишь тень команды, которая доминировала в Ла Лиге от начала до конца в прошлой кампании. Команда Симеоне не только проиграла последние четыре матча первенства, но и выиграла всего четыре из восьми домашних поединков в этом сезоне. Только «Кадис» пропустил больше очков за последние пять минут в Ла Лиге в этом сезоне, чем действующий чемпион, где девять из 20 голов были пропущены столичной командой со стандартов.

То, что когда-то было сильной стороной, теперь становится слабостью коллектива, который чувствует себя все более неуютно. Защита чемпионского титула, похоже, уже завершена, что означает, что все, что остается Симеоне сделать до конца сезона — восстановить правильное направление движения клуба, чтобы позволить ему лишь один такой год спада.

Симеоне не привыкать справляться с кризисом

Конечно, аргентинский тренер был в подобном положении и даже совсем недавно. В середине сезона 2019/20 многие фанаты «Атлетико» уже было сомневались, не приходит ли конец управленческого цикла «Эль Чоло». Домашнее поражение от «Барселоны» со счетом 0:1 в декабре 2019 года даже заставило некоторых болельщиков мадридцев размахивать белыми платками в знак открытого протеста против наставника.

В 2020 году Симеоне нашел ответы на задаваемые ему вопросы благодаря трансферу Луиса Суареса, который обеспечил команде остроту в атаке, которой ей раньше не хватало после продажи Антуана Гризманна. Превращение Маркоса Льоренте в креативного атакующего полузащитника также изменило характер команды, тогда как сам рулевой «Матрасников» достиг идеологической эволюции, к которой он публично стремился.

«Атлетико» потерял свое лицо

Однако с тех пор регресс стал очевиден. «Атлетико» настолько далек от исходных принципов «чолизма», что больше не могут добиваться результатов, как это было в течение многих лет при аргентинском наставнике, но потеря атакующего вдохновения означает, что мадридцы не могут превзойти оппонентов, как это было на протяжении большей части прошлого сезона.

«Матрасники» застряли на нейтральной идеологической территории. Их полузащита слишком часто замедляет владение мячом, в то время, как атака не так остра, как могла бы быть. Травмы защитников истощили состав коллектив, но структура обороны, из-за которой когда-то было так сложно играть против этой команды, теперь раздроблена. Сейчас его подопечные не столь тверды, как ранее.

Симеоне не удается вывести «Атлетико» на новый уровень

Лига чемпионов, в которой «Атлетико» встретится с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала, предлагает путь к исправлению ситуации благодаря тому, что Симеоне полон решимости выиграть трофей, который ускользает от него на протяжении всей его тренерской карьеры, но есть мало аргументов в пользу того, что этот сезон закончится для клуба успехом в главном еврокубке.

В случае с мадридцами вопрос идентичности, конечно, сводится не только к игрокам на поле. Симеоне осознал сложность сохранения командой статуса аутсайдера, с учетом недавнего переезда на суперсовременный стадион. Недавняя трансферная активность «Матрасников» также заставляет его пытаться стать суперклубом, равно как и членство в злополучной Суперлиге.

Симеоне должен изобрести новую философию

Тем не менее, Симеоне, как тренер, должен сосредоточиться на том, что он может контролировать. «Атлетико» может похвастаться сильнейшим составом в Ла Лиге и одним из сильнейших- в Европе, однако нет никакой философии, которая связывает игроков в раздевалке.

И это именно то, что должен сформулировать аргентинец. Ему нужно заставить болельщиков «Реала» сожалеть о том, что они когда-либо хотели, чтобы он остался в «Атлетико», и это исправление результатов должно начаться уже в ближайшее время.