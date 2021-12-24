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    «Атлетико» потерял лицо: Симеоне нужна новая философия

    С чем связан кризис команды?

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    Диего Симеоне
    «Атлетико» потерпел четвертое поражение кряду в Ла Лиге. Выясняем, в чем заключаются проблемы действующего чемпиона Испании.

    Симеоне стал объектом насмешек для фанатов конкурентов

    За считанные минуты до конца мадридского дерби, когда «Реал» выигрывал со счетом 2:0, болельщики королевского клуба объединились в скандировании, адресованному наставнику «Атлетико» Диего Симеоне: «Cholo, reste» — «Чоло, останься». Босс «Матрасников» храбро держался на боковой линии, но сама эта сцена, включая скандирование фанатов соперника, олицетворяла картину команды и тренера, переживающих кризис идентичности.

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    • Хотя нет очевидных предпосылок думать, что Симеоне покинет «Атлетико» в ближайшее время, 51-летний специалист столкнулся с довлеющими вопросами по поводу своей работы. Сыграно только 17 матчей в текущем сезоне Ла Лиги, как действующий чемпион уже отстает от «Реала», который опережает своих земляков на 13 очков.

    «Атлетико» переживает кризис

    Сейчас «Матрасники» — лишь тень команды, которая доминировала в Ла Лиге от начала до конца в прошлой кампании. Команда Симеоне не только проиграла последние четыре матча первенства, но и выиграла всего четыре из восьми домашних поединков в этом сезоне. Только «Кадис» пропустил больше очков за последние пять минут в Ла Лиге в этом сезоне, чем действующий чемпион, где девять из 20 голов были пропущены столичной командой со стандартов.

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    То, что когда-то было сильной стороной, теперь становится слабостью коллектива, который чувствует себя все более неуютно. Защита чемпионского титула, похоже, уже завершена, что означает, что все, что остается Симеоне сделать до конца сезона — восстановить правильное направление движения клуба, чтобы позволить ему лишь один такой год спада.

    Симеоне не привыкать справляться с кризисом

    Конечно, аргентинский тренер был в подобном положении и даже совсем недавно. В середине сезона 2019/20 многие фанаты «Атлетико» уже было сомневались, не приходит ли конец управленческого цикла «Эль Чоло». Домашнее поражение от «Барселоны» со счетом 0:1 в декабре 2019 года даже заставило некоторых болельщиков мадридцев размахивать белыми платками в знак открытого протеста против наставника.

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    • В 2020 году Симеоне нашел ответы на задаваемые ему вопросы благодаря трансферу Луиса Суареса, который обеспечил команде остроту в атаке, которой ей раньше не хватало после продажи Антуана Гризманна. Превращение Маркоса Льоренте в креативного атакующего полузащитника также изменило характер команды, тогда как сам рулевой «Матрасников» достиг идеологической эволюции, к которой он публично стремился.

    «Атлетико» потерял свое лицо

    Однако с тех пор регресс стал очевиден. «Атлетико» настолько далек от исходных принципов «чолизма», что больше не могут добиваться результатов, как это было в течение многих лет при аргентинском наставнике, но потеря атакующего вдохновения означает, что мадридцы не могут превзойти оппонентов, как это было на протяжении большей части прошлого сезона.

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    • «Матрасники» застряли на нейтральной идеологической территории. Их полузащита слишком часто замедляет владение мячом, в то время, как атака не так остра, как могла бы быть. Травмы защитников истощили состав коллектив, но структура обороны, из-за которой когда-то было так сложно играть против этой команды, теперь раздроблена. Сейчас его подопечные не столь тверды, как ранее.

    Симеоне не удается вывести «Атлетико» на новый уровень

    Лига чемпионов, в которой «Атлетико» встретится с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала, предлагает путь к исправлению ситуации благодаря тому, что Симеоне полон решимости выиграть трофей, который ускользает от него на протяжении всей его тренерской карьеры, но есть мало аргументов в пользу того, что этот сезон закончится для клуба успехом в главном еврокубке.

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    • В случае с мадридцами вопрос идентичности, конечно, сводится не только к игрокам на поле. Симеоне осознал сложность сохранения командой статуса аутсайдера, с учетом недавнего переезда на суперсовременный стадион. Недавняя трансферная активность «Матрасников» также заставляет его пытаться стать суперклубом, равно как и членство в злополучной Суперлиге.

    Симеоне должен изобрести новую философию

    Тем не менее, Симеоне, как тренер, должен сосредоточиться на том, что он может контролировать. «Атлетико» может похвастаться сильнейшим составом в Ла Лиге и одним из сильнейших- в Европе, однако нет никакой философии, которая связывает игроков в раздевалке.

    И это именно то, что должен сформулировать аргентинец. Ему нужно заставить болельщиков «Реала» сожалеть о том, что они когда-либо хотели, чтобы он остался в «Атлетико», и это исправление результатов должно начаться уже в ближайшее время.

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