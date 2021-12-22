У «Спартака» новый нападающий. Кто такой Шамар Николсон?

«Спартак» проводит активную трансферную кампанию и теперь «красно-белые» решили усилить атаку. В команду придет 24-летний ямайский форвард Шамар Николсон. Давайте попытаемся понять, насколько полезным является это приобретение.

С родины Боба Марли

«Спартак» очень интересно анонсировал новое приобретение, опубликовав в Twitter видеоролик с музыкой Боба Марли — легендарного регги-исполнителя. Тем самым в клубе намекнули, из какого региона будет новичок.

Как стало известно, им стал 24-летний представитель Ямайки Шамар Николсон, являющийся уроженцем Тренчтауна. Город известен своей криминальной составляющей. Именно там отца Шамара застрелили, причем во время футбольного матча.

Футболист как-то сказал в интервью, что хочет профессионально играть в футбол заграницей и все это ради отца. Как видим, ему удалось.

Период становления

Шамар Николсон является воспитанником местной команды «Бойз Таун», где он выступал с 2014 по 2017 год. Развить свой талант игроку удалось благодаря тренеру Эндрю Прайсу, который вдохновил его на достижение цели — переезд заграницу.

В 2017 году Николсону поступило предложение от «Филадельфии Юнион», с которой, правда, подписать контракт так и не удалось. Однако поездка в США позволила ему засветиться и получить вызов в сборную Ямайки, где уже в самом начале он стал показывать хорошие результаты.

Следующей ступенью ямайца стал словенский клуб «Домжале», где он провел 2 сезона. Уже через год форвард стал твердым игроком основного состава и забил больше 10 голов за сезон и даже дебютировал в еврокубках. Всего за клуб Шамар сыграл 56 поединков, забив 20 мячей.

Благодаря успехам Николсона в Словении ему предложили переехать в Бельгию. Он подписал контракт с «Шарлеруа», который стал последней ступенью на пути к «Спартаку». В Бельгии футболист отыграл два с половиной сезона. На его счету 76 матчей, 30 голов и 10 ассистов.

Конкретно в еврокубках нападающий имеет 9 игр, в которых оформил 7 забитых мячей и 2 голевые передачи.

За сборную Ямайки Шамар провел 29 матчей, забил 10 раз и сделал 6 голевых пасов.

Характеристика

Шамар Николсон — это высокий и атлетичный центрфорвард. В РПЛ ему явно пригодятся его 192 см роста. При этом для своей антропометрии он имеет неплохие скоростные качества.

Судя по последним цифрам в Бельгии, игрок нацелен на голы. Это ярко выраженный бомбардир, который при правильно использовании может принести немало пользы. В этом сезоне бельгийской лиги он сыграл 18 матчей, забил 13 голов и отдал 5 ассистов. Цифры на самом деле поражают.

Кошмар для защитников РПЛ 😈

На экранах — с 2022-го года 🔜 pic.twitter.com/Yp4K11IUiP — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 21, 2021

Универсальность игрока может сыграть важную роль при выборе состава тренерским штабом. Благодаря таким разносторонним физическим данным его можно использовать в качестве таргетмена, который будет работать на подыгрыши партнерам и выигрывать верховые дуэли. Один из ключевых навыков футболиста — игра на втором этаже и реализация моментов при ударах головой.

Также он подойдет на роль скоростного нападающего. Его умение находить свободные зоны и быстрота действий на поле могут сыграть решающую роль в чемпионате типа РПЛ, где много борьбы, вязкой игры и все может решить один верный маневр.

Статистика Шамара в этом сезоне чемпионата Бельгии: 18 матчей, 13 голов и 5 голевых передач 🔥

Теперь пора зажечь и в России 🇷🇺 pic.twitter.com/QeAbSCADSQ — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 21, 2021

Николсон однозначно прибавит остроты игре «Спартака». Если судить по чемпионату Бельгии, то у футболиста хорошие показатели ударов по воротам. Его средний показатель за 90 минут составляет 3,5 (1.81 в створ). Также в среднем за игру он имеет 2,5 голевых момента.

Из Бельгии ямаец уходит в качестве третьего бомбардира Лиги Жюпилер.

Условия сделки

Известно, что контракт с Николсоном подписан до конца июня 2026 года. Цена трансфера по разным оценкам колеблется в пределах от 7 до 10 млн евро.

Отметим, что «Шарлеруа» приобрел футболиста за 1,5 млн евро, но если посмотреть на его прогресс, то можно понять, почему сумма так выросла. Бельгийцам удалось совершить еще один крупный трансфер со времен продажи Виктора Осимхена в «Лилль» за 22,4 млн евро.

Официально: Шамар Николсон — новый форвард «Спартака» 🔴⚪️

Контракт с нападающим сборной Ямайки и одним из лучших бомбардиров этого сезона чемпионата Бельгии рассчитан до 2026-го года 📝

Добро пожаловать, Шамар! 🇯🇲 pic.twitter.com/ztNVKYJBe3 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 21, 2021

Шамар имеет хороший трансферный потенциал. В будущем «Спартак» вполне может неплохо заработать на его продаже.

Реакция экспертов на трансфер

Пока что остается один важный вопрос. Сможет ли Шамар быстро адаптироваться в РПЛ и поддерживать такой же уровень результативности. Реакция экспертов разная. Пока никто не берется давать негативную или позитивную оценку этой сделке, но многие отмечают, что за этим может последовать и распродажа. У «Спартака» итак много нападающих.

«Ключевой вопрос, который интересует многих: а зачем вообще "Спартаку" ещё один фактурный нападающий? С посылом согласен, опорная зона и правый фланг обороны — более проблемные позиции. Но, видимо, здесь сказались несколько факторов одновременно: долгое отсутствие Понсе, концовка года без чистых форвардов, общий спад Соболева (вероятно, конкуренция его подстегнёт), желание нового спортивного департамента клуба поскорее осуществить крутой трансфер (нужно же себя показать болельщикам).

Шамар Николсон globallookpress

Поэтому пока стоит говорить о конкретном футболисте, нет смысла оценивать трансферную политику "Спартака" в комплексе. Вот если к весне клуб умудрится не усилить проблемные зоны и при этом остаться с четырьмя нападающими — тогда болельщикам "Спартака" уже можно будет бить тревогу», — пишет Михаил Гончаров с «Чемпионата».

«Даже и не знаю, что сказать по поводу этого трансфера. Многие не видели его игру, поэтому не знают, какие у него сильные стороны. Но этого футболиста хорошо оценили. Дорогой игрок, судя по трансферной стоимости.

Николсон вполне может вытеснить Соболева из состава. Почему нет. Если будет играть лучше, чем Александр, то будет занимать место в стартовом составе», — сказал Властимил Петржела в интервью СЭ.

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал это так: «Посмотрел на Николсона: здоровый, молодой. Получается, Соболев теперь под вопросом в "Спартаке". Два таких столба вряд ли нужны, может, и нужны, но команде, у которой всё хорошо с финансами. Кто-то один из них должен выходить на поле, играть с двумя такими огромными форвардами впереди будет странно.

Фактурно Николсон выглядит неплохо, но "Шарлеруа" — это даже не "Брюгге" и "Андерлехт". У нас тоже Агаларов за "Уфу" 13 наколотил, сейчас его какой-то клуб перекупит, ещё не факт, что столько же забьёт за условный "Краснодар", ЦСКА или "Локомотив". Вопрос в том, во сколько это счастье обойдётся "Спартаку" ».

Экс-нападающий «Спартака» Никита Баженов смотрит в будущее с осторожностью. «Его цифры говорят о многом. Но все будет зависеть от того, как он впишется в схему, наш чемпионат. Тут уже большой вопрос. "Спартаку" точно нужно было усиление, но хочется, чтобы в команду приходили люди с именем. Его показатели как нападающего хорошие, но будем смотреть за ним», — сказал Баженов.

Спортивный телеведущий и комментатор Роман Нагучев высказался об этом трансфере так: «Николсон очень хорошо играет головой, он очень подвижный нападающий, цепляется за мячи. Его приход означает, что с кем-то из нападающих скоро расстанутся, пришло время новых людей в "Спартаке". В клубе появился новый спортивный директор Лука Каттани, вот он воспользовался своей властью и привел нового футболиста. Практически уверен, что скоро последует трансфер Понсе из "Спартака" из-за прихода Николсона».

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская тоже оценила Николсона, прокомментировав сделку в интервью с СЭ.

«Способен ли он усилить "Спартак"? Время покажет. Я этого игрока не знаю, так же как и не знаю клуб, в котором он играл. Одобрила бы я такой трансфер? Когда ты делаешь трансфер к себе в команду, ты смотришь игры, внимательно следишь. А тут я ничего не видела, не могу ничего сказать. Ямайский футбол не блещет, но звезды есть везде», — сказала Смородская.