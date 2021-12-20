Трансферный дайджест. 14-20 декабря

Пьер-Эмерик Обамеянг

«Арсенал», нападающий, 32 года

Туринский «Ювентус» может подписать в январе форварда «Арсенала» Пьер-Эмерика Обамеянга.

Итальянский клуб изучает вариант с арендой 32-летнего игрока сборной Габона до конца сезона, сообщает Tuttosport.

Однако зарплата игрока слишком высока и не вписывается в новый проект туринского клуба, сообщает журналист Николо Скира.

Ранее стало известно, что за нарушение дисциплины «Арсенал» лишил Обамеянга капитанской повязки и отстранил от команды до возвращения с Кубка Африки, который начнется 9 января.

Календарь и таблица АПЛ

В этом сезоне форвард провел 15 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.

Контракт Обамеянга с «канонирами» рассчитан до июня 2023 года.

Наш прогноз: «Арсенал»

Ферран Торрес

«Манчестер Сити», полузащитник, 21 год

Ферран Торрес globallookpress.com

«Барселона» не теряет надежды заполучить правого вингера «Манчестер Сити» Феррана Торреса.

Каталонцы предложили за испанца 50 млн евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. «Горожане» хотя получить 60 млн.

«Барселона» сможет подписать Торреса в январе, только если продаст Филиппе Коутиньо и договорится с Усманом Дембеле о новом контракте с более низкой зарплатой, сообщает Diario Sport.

Однако, Коутиньо не хочет уходить из «Барсы», особенно в связи с тем, что такие топ-клубы, как «МЮ» и «Ман Сити», не готовы его подписывать.

Дембеле не торопится подписывать новый контракт, а это значит, что он, вероятно, уйдет бесплатно следующим летом.

Ферран Торрес — приоритетный вариант для «блауграны», Хаким Зиеш из «Челси» рассматривается лишь как альтернатива. «Барса» уже согласовала условия контракта с 21-летним игроком.

Торрес перешел в «Манчестер Сити» летом 2020 года за 23+12 млн евро. Отметим, что бонусы «Валенсия» не получила, так как хавбек не отыграл за английский клуб необходимое количество минут.

В этом сезоне 21-летний футболист провел 7 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 1 голевую передачу.

Наш прогноз: «Манчестер Сити»

Антони Марсьяль

«Манчестер Юнайтед», нападающий, 26 лет

Антони Марсьяль globallookpress.com

«Ньюкасл» интересуется нападающим «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьялем, сообщает The Sun.

«Сороки» хотят арендовать 26-летнего француза до конца сезона-2021/22 за 6 миллионов фунтов.

Как сообщает журналист Николо Скира, посредники также предложили подписать форварда «МЮ» «Ювентусу», однако зарплата игрока слишком высока и не вписывается в новый проект туринского клуба

По данным Евроспорта, в игроке заинтересован мадридский «Атлетико», который хочет обменять кого-то из своих игроков на француза.

Календарь и таблица Серии А

Ранее агент футболиста заявил, что игрок хочет сменить клуб в зимнее трансферное окно. Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» готов продать Марсьяля, если получит предложение от 30 млн фунтов и выше.

Тренер Ральф Рангник дал понять, что хочет работать лишь с теми, кто доволен своим положением в клубе. При этом маловероятно, что «МЮ» пойдет на снижение цены ради продажи игрока. Также клуб не готов платить ему большую часть зарплаты, если он уйдет в аренду.

Срок действующего контракта Марсьяля с «Юнайтед» истекает в 2024 году, в соглашение включена опция продления еще на год.

В 10 матчах этого сезона 26-летний форвард забил лишь 1 гол. Он лишь дважды выходил в стартовом составе «МЮ» на матч АПЛ. Еще в пяти матчах он появлялся на поле со скамейки запасных.

Наш прогноз: «МЮ»

Юри Алберто

«Интернасьонал», нападающий, 20 лет

Юри Алберто globallookpress.com

Нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто может перейти в «Барселону», которая ищет нового атакующего игрока, утверждает Mundo Deportivo.

Каталонский клуб получил предложение от представителей 20-летнего бразильца. Переход Алберто обойдется его новому клубу в сумму около 15 миллионов евро.

Футболистом также интересуются «Арсенал» и «Милан», представители которых уже контактировали с Алберто. Причем лондонцы впервые обратили на него внимание еще в 2017 году.

Ранее сообщалось об интересе к нападающему со стороны питерского «Зенита» и бразильского «Палмейраса».

Всё о футболе России

По данным UOL, бразильский клуб готов заплатить за 20-летнего форварда 10 миллионов евро и включить в сделку четырех футболистов: левого защитника Виктора Луиса, защитника Бенхамина Кушчевича, опорного полузащитника Матеуса Фернандеса и нападающего Луиса Адриано.

«Зенит», как сообщает издание, уже ведет переговоры о трансфере Алберто и готов заплатить за него примерно 18 миллионов евро, 3-4 из них — в качестве бонусов за достижение целей.

«Интернасьонал» не хочет продавать Алберто конкуренту по бразильскому чемпионату, а сам игрок хотел бы попробовать себя в Европе.

Впрочем, вице-президент «Интернасьонала» Эмилио Папалео Зин заявил «Спорт-Экспрессу», что клуб не получал предложений по игроку.

Все прогнозы на футбол

В завершившемся чемпионате Бразилии Алберто стал лучшим бомбардиром «Интернасьонала» с 12 голами, проведя 31 матч.

Наш прогноз: «Интернасьонал»

Кепа Аррисабалага

«Челси», вратарь, 27 лет

Кепа Аррисабалага globallookpress.com

Римский «Лацио» хочет подписать нового вратаря, сообщает Rompi Pallone со ссылкой на La Repubblica.

Хосе Рейна в последнее время не играет за итальянский клуб из-за плохой формы, а заменяющий его Томас Стракоша, вероятно, уйдет из команды летом на правах свободного агента.

Поэтому «Лацио» желает видеть в команде нового голкипера. Столичный клуб интересуется Алексом Меретом из «Наполи».

Однако тренер римлян Маурицио Сарри больше всего хочет видеть в команде Кепу Аррисабалагу из «Челси», с которым он работал в лондонском клубе.

Календарь и таблица Серии А

В этом сезоне Кепа провел 5 матчей за «Челси» во всех турнирах, пропустив 6 голов, но трижды приносил «синим» победу в послематчевых сериях пенальти: финал Суперкубка УЕФА против «Вильярреала», 1/16 Кубка Лиги против «Астон Виллы» и 1/8 Кубка лиги против «Саутгемптона» .

Наш прогноз: «Челси»

Хуан Мата

«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 33 года

Хуан Мата globallookpress.com

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата интересен «Барселоне», сообщает Daily Star.

По данным источника, каталонцы хотели купить игрока еще прошлым летом, однако он предпочел продлить контракт с «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне 33-летний футболист сыграл лишь в трех матчах и не выходил на поле в АПЛ, поэтому готов сменить клуб.

Контракт Маты с зарплатой в 130 тысяч фунтов в неделю истекает в июне следующего года и продлевать его «МЮ» не будет. Считается, что испанец обдумывает свое будущее. Одна из опций — возвращение в родную страну.

Календарь и таблица испанской Примеры

По данным издания, «Барселона» планирует приобрести Мату следующим летом бесплатно, на правах свободного агента.

Наш прогноз: Не «МЮ» и не «Барселона»

Уэстон Маккенни

«Ювентус», полузащитник, 23 года

Уэстон Маккенни globallookpress.com

Полузащитником «Ювентуса» Уэстоном Маккенни интересуется английский «Лидс», сообщает The Sun.

На данный момент клуб в английской Премьер-лиге занимает 16-е место, и нуждается в усилении линии полузащиты, чтобы избежать вылета в Чемпионшип.

Бьелсе интересен Маккенни, в котором тренер видит замену своему игроку Келвину Филлипсу, которым активно интересуется «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Клуб АПЛ готов предложить за 23-летнего американца 20 миллионов фунтов, при этом сам футболист хотел бы остаться в нынешней команде и бороться за место в основном составе.

Все прогнозы на спорт

В сезоне-2021/22 Маккенни провел 17 матчей за «Ювентус», на его счету 2 гола.

Наш прогноз: «Ювентус»