Курс Артеты в «Арсенале» приносит плоды

В рамках 18-го тура АПЛ «Арсенал» на выезде разгромил «Лидс» (4:1). Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Арсенал» закрепился в топ-4

«Шоу в АПЛ замедляется, и, несмотря на испорченный график, "Арсенал" украл его, чтобы укрепить свои позиции на четвертом месте. Гости превратили ослабленный и полностью дезориентированный "Лидс" в фарш, по сути выиграв матч к перерыву и забив достаточно голов, чтобы самостоятельно заполнить весь график игрового дня.

Более равный второй тайм, по крайней мере, позволил подопечным Бьелсы, хрипло поддерживаемым на протяжении всего матча, получить аплодисменты, но еще одно тяжелое поражение означает, что они по-прежнему находятся в ненадежном положении над зоной вылета», — пишет на страницах The Guardian Ник Эймс.

«Лондонцы могли выигрывать к перерыву на шесть или семь голов, врываясь в чужие владения по своему желанию и полностью обнажая оборону оппонентов, которые с самого начала были ослаблены. Хозяева, возможно, пока избежали опустошительной вспышки омикрона, но все же прибыли на поединок без девяти игроков старта, — всех из-за травм и дисквалификации, кроме нездорового хавбека Льоренте — и только неисправимый оптимист мог вообразить, что такая импровизированная оборона будет держаться твердо».

Мартинелли успешно заменяет Обамеянга

«В прошлогодний рождественский день "Арсенал" был 15-м в АПЛ и всего на четыре очка выше зоны вылета — спустя год клуб гарантированно будет в топ-4 25 декабря впервые за пять лет. Артета стремится построить команду вокруг группы молодых игроков, и то, что все четыре гола были забиты игроками в возрасте 21 года или младше, предполагает, что этот курс начинает приносить плоды.

Им помогала небрежная защита "Лидса", но атакующая четверка "Канониров" — Сака, Мартинелли, Эдегор и Ляказетт — безжалостно извлекала выгоду из любых ошибок», — отмечает в отчете BBC о матче Томас Мэллоуз.

«Им удалось нанести 11 ударов в створ ворот в первом тайме — это больше, чем у любой из команд в первом тайме матча Премьер-лиги с тех пор, как Opta начала регистрировать такую ​​статистику в сезоне 2003/04.

Все это было достигнуто без звездного форварда Обамеянга, который исключен из состава из-за дисциплинарного нарушения. Мартинелли — один из игроков, которые извлекли выгоду из отсутствия габонца, начав в основе пять матчей АПЛ кряду впервые в своей карьере на севере Лондона».

«Лидс» ужасно обороняется

«Не мне говорить о том, как Бьелса ведет игру, но не понимаю, что они делали против Ляказетта. Если бы это был великий нападающий, который, возможно, мог бы повернуться, забрать мяч и броситься на вас — Месси или кто-то в этом роде — вы могли бы последовать за ним и действовать против него персонально, но не Ляказетта», — заявил в эфире Sky Sports Гари Нэвилл.

«Он просто вытаскивает центрбеков соперника повсюду и оставляет зазоры, но они не могут их заполнить. "Лидс" в таком беспорядке, тогда как "Арсенал" был действительно хорош и использовал это: я просто не вижу пользы от того, что Кох гоняется за Ляказеттом по всему полю и оставляет так много работы остальным защитникам. Это похоже на защиту команды U9: пять или шесть из них пытаются заблокировать один и тот же мяч одновременно».

Артета мог воспользоваться планом «Манчестер Сити»

«Атакующий квартет Артеты начинает работать в течение значительных периодов комбинационной игры, что создает проблемы для защитников соперников. Ляказетт хорошо удерживал мяч впереди, в то время как движения Сака и Мартинелли изолировали оппонентов до ситуаций один в один. Это было абсолютное доминирование со стороны лондонцев», — анализирует в материале ESPN Адам Браун.

«Артета провел много времени, работая под руководством Гвардиолы, и он, похоже, применил план, аналогичный тому, что мы видели от "Манчестер Сити" посреди недели. "Арсенал" прессинговал и отбивал мяч в опасной зоне, но при этом не пропускал контратак. Выбор им состава также был положительным: он дал атакующим игрокам свободу самовыражения, после чего также удачно провел замену, когда вышел Смит Роу и закрыл игру».