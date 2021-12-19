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    Курс Артеты в «Арсенале» приносит плоды

    Реакция прессы на матч «Лидс» — «Арсенал»

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    «Арсенал» Артеты закрепился в топ-4
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    «Арсенал» Артеты закрепился в топ-4
    В рамках 18-го тура АПЛ «Арсенал» на выезде разгромил «Лидс» (4:1). Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    «Арсенал» закрепился в топ-4

    «Шоу в АПЛ замедляется, и, несмотря на испорченный график, "Арсенал" украл его, чтобы укрепить свои позиции на четвертом месте. Гости превратили ослабленный и полностью дезориентированный "Лидс" в фарш, по сути выиграв матч к перерыву и забив достаточно голов, чтобы самостоятельно заполнить весь график игрового дня.

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    • Более равный второй тайм, по крайней мере, позволил подопечным Бьелсы, хрипло поддерживаемым на протяжении всего матча, получить аплодисменты, но еще одно тяжелое поражение означает, что они по-прежнему находятся в ненадежном положении над зоной вылета», — пишет на страницах The Guardian Ник Эймс.

    «Лондонцы могли выигрывать к перерыву на шесть или семь голов, врываясь в чужие владения по своему желанию и полностью обнажая оборону оппонентов, которые с самого начала были ослаблены. Хозяева, возможно, пока избежали опустошительной вспышки омикрона, но все же прибыли на поединок без девяти игроков старта, — всех из-за травм и дисквалификации, кроме нездорового хавбека Льоренте — и только неисправимый оптимист мог вообразить, что такая импровизированная оборона будет держаться твердо».

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    Мартинелли успешно заменяет Обамеянга

    «В прошлогодний рождественский день "Арсенал" был 15-м в АПЛ и всего на четыре очка выше зоны вылета — спустя год клуб гарантированно будет в топ-4 25 декабря впервые за пять лет. Артета стремится построить команду вокруг группы молодых игроков, и то, что все четыре гола были забиты игроками в возрасте 21 года или младше, предполагает, что этот курс начинает приносить плоды.

    Им помогала небрежная защита "Лидса", но атакующая четверка "Канониров" — Сака, Мартинелли, Эдегор и Ляказетт — безжалостно извлекала выгоду из любых ошибок», — отмечает в отчете BBC о матче Томас Мэллоуз.

    «Им удалось нанести 11 ударов в створ ворот в первом тайме — это больше, чем у любой из команд в первом тайме матча Премьер-лиги с тех пор, как Opta начала регистрировать такую ​​статистику в сезоне 2003/04.

    Все это было достигнуто без звездного форварда Обамеянга, который исключен из состава из-за дисциплинарного нарушения. Мартинелли — один из игроков, которые извлекли выгоду из отсутствия габонца, начав в основе пять матчей АПЛ кряду впервые в своей карьере на севере Лондона».

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    • «Лидс» ужасно обороняется

    «Не мне говорить о том, как Бьелса ведет игру, но не понимаю, что они делали против Ляказетта. Если бы это был великий нападающий, который, возможно, мог бы повернуться, забрать мяч и броситься на вас — Месси или кто-то в этом роде — вы могли бы последовать за ним и действовать против него персонально, но не Ляказетта», — заявил в эфире Sky Sports Гари Нэвилл.

    «Он просто вытаскивает центрбеков соперника повсюду и оставляет зазоры, но они не могут их заполнить. "Лидс" в таком беспорядке, тогда как "Арсенал" был действительно хорош и использовал это: я просто не вижу пользы от того, что Кох гоняется за Ляказеттом по всему полю и оставляет так много работы остальным защитникам. Это похоже на защиту команды U9: пять или шесть из них пытаются заблокировать один и тот же мяч одновременно».

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    • Артета мог воспользоваться планом «Манчестер Сити»

    «Атакующий квартет Артеты начинает работать в течение значительных периодов комбинационной игры, что создает проблемы для защитников соперников. Ляказетт хорошо удерживал мяч впереди, в то время как движения Сака и Мартинелли изолировали оппонентов до ситуаций один в один. Это было абсолютное доминирование со стороны лондонцев», — анализирует в материале ESPN Адам Браун.

    «Артета провел много времени, работая под руководством Гвардиолы, и он, похоже, применил план, аналогичный тому, что мы видели от "Манчестер Сити" посреди недели. "Арсенал" прессинговал и отбивал мяч в опасной зоне, но при этом не пропускал контратак. Выбор им состава также был положительным: он дал атакующим игрокам свободу самовыражения, после чего также удачно провел замену, когда вышел Смит Роу и закрыл игру».

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