Остросюжетный футбол. «Шпоры» отобрали очки у «Ливерпуля» при спорном судействе

Ход матча
2’ Трент исполнил мягкий заброс в центр штрафной «Тоттенхэма», откуда Робертсон без прыжка пробил головой — рядом со штангой.
11’ Трент совершил подбор в двух метрах от штрафной «шпор» и пробил под самую штангу — Льорис в эффектном прыжке отбил мяч в сторону от ворот.
12’ Эмерсон справа прострелил на ближний угол вратарской «Ливерпуля», Кейн мяч принял, развернулся и пробил низом — Конате блокировал опасную попытку.
⚽️ @HKane enjoyed that one!#TOTLIV // @SpursOfficial pic.twitter.com/HaNN3ChA84— Premier League (@premierleague) December 19, 2021
13’ 1:0 Гарри Кейн. Отобрал мяч на чужой половине поля Н'Домбеле, прошел вперед и выдал на ход Кейну, который оторвался от опеки и пробил из пределов штрафной в дальний нижний угол, без шансов для Алиссона.
16’ Опасная контратака «шпор». Кейн разогнался правым краем, далее выполнил прострел в штрафную мерсисайдцев, Сон Хын Мин уже в подкате тянулся к мячу — и в створ не попал.
18’ Кейн в ходе контратаки одним пасом запустил Сона один на один с вратарём, но кореец, ворвавшись в штрафную, далеко отпустил от себя мяч, позволив Бекеру сыграть на перехвате.
24’ Выиграл подбор на линии штрафной «Тоттенхэма» Кейта и вторым касанием пробил по воротам, но вытянулся в струну Льорис и потащил сферу с нижнего угла.
👊 Sess. pic.twitter.com/DTOXjOjV3p— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 19, 2021
30’ В ходе очередной контратаки «шпор» Сон выдержал паузу и сделал передачу в штрафную на забегающего Алли, который пробил с линии штрафной, но каким-то чудом Алиссон в прыжке кончиками пальцев перевел на угловой.
35’ 1:1 Диогу Жота. Подачу Мане с левого фланга хозяева блокировали, но Робертсон вторым темпом поддержал атаку и выполнил навес в центр штрафной, откуда Диогу Жота беспрепятственно расстрелял ворота, головой отправив мяч в угол.
What a leap from @DiogoJota18 😍 pic.twitter.com/CQJJbIoiQI— Liverpool FC (@LFC) December 19, 2021
37’ Диогу Жота получил серьезный толчок в спину, находясь в штрафной «Тоттенхэма», но не дождался свистка арбитра, хотя было очень похоже на пенальти.
43’ Трент набежал и пробил с лёта от угла вратарской «Тоттенхэма» — голкипер «шпор» ногой отбил мяч, летящий под ближнюю штангу.
HALF-TIME Spurs 1-1 Liverpool— Premier League (@premierleague) December 19, 2021
An exhilarating opening half ends on equal terms after goals from Harry Kane and Diogo Jota#TOTLIV pic.twitter.com/JGPqdwIbcO
55’ Зевнули мерсисайдцы заброс в штрафную, Алли казалось выкатывал мяч Кейну на пустые ворота, но Бекер в отчаянном прыжке отразил удар.
69’ 1:2 Эндрю Робертсон. С первым прострелом во вратарскую «шпоры» справились, но повторный кросс Трента привёл к удару головой в упор — Робертсон здорово подстроился под мяч.
𝑷𝑼𝑹𝑬 𝑷𝑨𝑺𝑺𝑰𝑶𝑵. ❤ pic.twitter.com/Fq59XJgJKy— Liverpool FC (@LFC) December 19, 2021
71’ Сразу же после розыгрыша с центра поля Алли пасом вывел Кейна один на один с голкипером «Ливерпуля», но слишком близко был Алиссон и не позволил сопернику отличиться.
74’ 2:2 Сон Хын Мин. Сон рванул на передачу низом к мерсисайдской штрафной, Бекер побежал страховать оборону, но в подкате проскочил мимо мяча, позволив корейцу поразить пустые ворота.
77’ Удаление! Эндрю Робертсон пошёл в агрессивный отбор, скосив Эмерсона. Жёлтую карточку достал арбитр Пол Тирни, но после того, как сходил к монитору и посмотрел повтор, поменял её на красную.
Отметим, что за аналогичный фол против самого Робертсона в первом тайме Гарри Кейн получил лишь «горчичник».
86’ Ворвался с левого фланга Сессеньон в штрафную «Ливерпуля» и отдал на ход Дэвису, который пробил с острого угла. На дальней штанге мяч с линии ворот вынес в подкате Конате.
90+3’ Бекер отбил удар Сона, нанесённый из вратарской «Ливерпуля», но в этом моменте «шпорам» и расстраиваться не стоит — положение «вне игры» зафиксировано.
A point apiece in #TOTLIV. pic.twitter.com/zRjjTX8yP8— Liverpool FC (@LFC) December 19, 2021
Турнирная таблица
«Ливерпуль» прервал победную серию, длившуюся с 7 ноября и, набрав 41 очко, идет вторым, продолжая преследовать «Манчестер Сити», от которого отстает на 4 очка. «Сороки» с десятью очками идут на 19-й позиции.
Следующую игру подопечные Клоппа проведут 22 декабря против «Лидса» в Кубке лиги, а «Тоттенхэм» в этот же день примет «Вест Хэм».
A fighting performance after a difficult few weeks. 👊— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 19, 2021
𝗖𝗢𝗬𝗦. pic.twitter.com/x4RxyObJ9a
Прямая речь
Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»
— Мы играли против команды, о составе которой я не имел ни малейшего представления, учитывая ситуацию с выбывшими игроками и отсутствием тренировок. Но, не считая отсутствия Хейбьерга, команда вышла примерно та же, что и обычно.
Мы создали достаточно моментов, но они играли по системе 5-3-2, и их план заключался в том, чтобы выбивать мяч вперед, за спины наших защитников, в расчете на то, что те два парня убегут и создадут нам проблемы. Во втором тайме мы больше ощущали на себе интенсивность игры, чем соперник. Набрать очко на выезде против «Тоттенхэма» — это нормально. Давайте работать дальше.
Jürgen Klopp declared himself ‘fine with the result’ following this evening's draw at @SpursOfficial.— Liverpool FC (@LFC) December 19, 2021
Антонио Конте, главный тренер «Тоттенхэма»
— Захватывающий матч, мы имели много возможностей для того, чтобы забить и одержать победу. Мы должны быть слегка огорчены из-за ничьей. Но, конечно, мы играли против сильного соперника. У нас был план, и он заключался не просто в том, чтобы защищаться.
Я говорил, что, владея мячом, мы способны создать «Ливерпулю» проблемы. Так оно и было. Я не хочу говорить о решении судьи. Думаю, обе команды провели хороший матч. Харри Кейн сыграл хорошо, забил жизненно важный гол и мог забить еще. Он важен для нас.
Outstanding yet again.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 19, 2021
🎶 I love Eric Dier 🎶 pic.twitter.com/XjqWegt7Eb
Гарри Кейн, нападающий «Тоттенхэма»
— В целом у нас были более опасные моменты, поэтому мы возвращаемся домой слегка разочарованными из-за того, что не смогли победить. Игра была тяжелой. Мы здорово отреагировали на отставание в счете.
Я не беспокоился [насчет возможного удаления]. Я посчитал, что это хороший жесткий отбор мяча. Возможно, в замедленном воспроизведении все смотрится хуже, но для того у нас и есть ВАР. В таких матчах без жестких столкновений не обойтись. Я не волновался и даже был удивлен, получив желтую карточку, честно говоря.