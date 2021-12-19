Остросюжетный футбол. «Шпоры» отобрали очки у «Ливерпуля» при спорном судействе

«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» сыграли боевую ничью в Лондоне — 2:2. Команды выдали настоящий футбольный триллер, в котором мы увидели четыре забитых мячей, прямую красную карточку, ряд упущенных голевых шансов и спорное судейство.

Ход матча

2’ Трент исполнил мягкий заброс в центр штрафной «Тоттенхэма», откуда Робертсон без прыжка пробил головой — рядом со штангой.

11’ Трент совершил подбор в двух метрах от штрафной «шпор» и пробил под самую штангу — Льорис в эффектном прыжке отбил мяч в сторону от ворот.

12’ Эмерсон справа прострелил на ближний угол вратарской «Ливерпуля», Кейн мяч принял, развернулся и пробил низом — Конате блокировал опасную попытку.

13’ 1:0 Гарри Кейн. Отобрал мяч на чужой половине поля Н'Домбеле, прошел вперед и выдал на ход Кейну, который оторвался от опеки и пробил из пределов штрафной в дальний нижний угол, без шансов для Алиссона.

16’ Опасная контратака «шпор». Кейн разогнался правым краем, далее выполнил прострел в штрафную мерсисайдцев, Сон Хын Мин уже в подкате тянулся к мячу — и в створ не попал.

18’ Кейн в ходе контратаки одним пасом запустил Сона один на один с вратарём, но кореец, ворвавшись в штрафную, далеко отпустил от себя мяч, позволив Бекеру сыграть на перехвате.

24’ Выиграл подбор на линии штрафной «Тоттенхэма» Кейта и вторым касанием пробил по воротам, но вытянулся в струну Льорис и потащил сферу с нижнего угла.

30’ В ходе очередной контратаки «шпор» Сон выдержал паузу и сделал передачу в штрафную на забегающего Алли, который пробил с линии штрафной, но каким-то чудом Алиссон в прыжке кончиками пальцев перевел на угловой.

35’ 1:1 Диогу Жота. Подачу Мане с левого фланга хозяева блокировали, но Робертсон вторым темпом поддержал атаку и выполнил навес в центр штрафной, откуда Диогу Жота беспрепятственно расстрелял ворота, головой отправив мяч в угол.

37’ Диогу Жота получил серьезный толчок в спину, находясь в штрафной «Тоттенхэма», но не дождался свистка арбитра, хотя было очень похоже на пенальти.

43’ Трент набежал и пробил с лёта от угла вратарской «Тоттенхэма» — голкипер «шпор» ногой отбил мяч, летящий под ближнюю штангу.

HALF-TIME Spurs 1-1 Liverpool

An exhilarating opening half ends on equal terms after goals from Harry Kane and Diogo Jota#TOTLIV pic.twitter.com/JGPqdwIbcO — Premier League (@premierleague) December 19, 2021

55’ Зевнули мерсисайдцы заброс в штрафную, Алли казалось выкатывал мяч Кейну на пустые ворота, но Бекер в отчаянном прыжке отразил удар.

69’ 1:2 Эндрю Робертсон. С первым прострелом во вратарскую «шпоры» справились, но повторный кросс Трента привёл к удару головой в упор — Робертсон здорово подстроился под мяч.

71’ Сразу же после розыгрыша с центра поля Алли пасом вывел Кейна один на один с голкипером «Ливерпуля», но слишком близко был Алиссон и не позволил сопернику отличиться.

74’ 2:2 Сон Хын Мин. Сон рванул на передачу низом к мерсисайдской штрафной, Бекер побежал страховать оборону, но в подкате проскочил мимо мяча, позволив корейцу поразить пустые ворота.

77’ Удаление! Эндрю Робертсон пошёл в агрессивный отбор, скосив Эмерсона. Жёлтую карточку достал арбитр Пол Тирни, но после того, как сходил к монитору и посмотрел повтор, поменял её на красную.

Отметим, что за аналогичный фол против самого Робертсона в первом тайме Гарри Кейн получил лишь «горчичник».

86’ Ворвался с левого фланга Сессеньон в штрафную «Ливерпуля» и отдал на ход Дэвису, который пробил с острого угла. На дальней штанге мяч с линии ворот вынес в подкате Конате.

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90+3’ Бекер отбил удар Сона, нанесённый из вратарской «Ливерпуля», но в этом моменте «шпорам» и расстраиваться не стоит — положение «вне игры» зафиксировано.

Футбол. Англия. Премьер-лига Тоттенхэм — Ливерпуль 2:2 Голы: 1:0 Гарри Кейн (13'), 1:1 Диогу Жота (35'), 1:2 Эндрю Робертсон (69'), 2:2 Сон Хын Мин (74') Тоттенхэм: Уго Льорис, Emerson Royal, Давинсон Санчес, Эрик Дайер, Бен Дэвис, Райан Сесеньон (Серхио Регилон, 86'), Тангай Н'Домбеле (Оливер Скипп, 64'), Гарри Уинкс, Деле Алли (Лукас Моура, 81'), Гарри Кейн, Сон Хын Мин Ливерпуль: Садио Мане (Константинос Цимикас, 82'), Диогу Жота (Джозеф Гомес, 90'), Мохамед Салах, Джеймс Милнер, Tyler Morton (Роберто Фирмино, 60'), Наби Кейта, Эндрю Робертсон, Ибраима Конате, Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд, Алисон Бекер Предупреждения: Гарри Кейн (20'), Tyler Morton (23'), Emerson Royal (28'), Juergen Klopp (39'), Гарри Уинкс (47'), Бен Дэвис (58'), Наби Кейта (84'), Ибраима Конате (85'), Константинос Цимикас (90 + 5') Удаление: Эндрю Робертсон (77')

Турнирная таблица

«Ливерпуль» прервал победную серию, длившуюся с 7 ноября и, набрав 41 очко, идет вторым, продолжая преследовать «Манчестер Сити», от которого отстает на 4 очка. «Сороки» с десятью очками идут на 19-й позиции.

Календарь и таблица АПЛ

Следующую игру подопечные Клоппа проведут 22 декабря против «Лидса» в Кубке лиги, а «Тоттенхэм» в этот же день примет «Вест Хэм».

A fighting performance after a difficult few weeks. 👊

𝗖𝗢𝗬𝗦. pic.twitter.com/x4RxyObJ9a — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 19, 2021

Прямая речь

Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»

— Мы играли против команды, о составе которой я не имел ни малейшего представления, учитывая ситуацию с выбывшими игроками и отсутствием тренировок. Но, не считая отсутствия Хейбьерга, команда вышла примерно та же, что и обычно.

Мы создали достаточно моментов, но они играли по системе 5-3-2, и их план заключался в том, чтобы выбивать мяч вперед, за спины наших защитников, в расчете на то, что те два парня убегут и создадут нам проблемы. Во втором тайме мы больше ощущали на себе интенсивность игры, чем соперник. Набрать очко на выезде против «Тоттенхэма» — это нормально. Давайте работать дальше.

Jürgen Klopp declared himself ‘fine with the result’ following this evening's draw at @SpursOfficial. — Liverpool FC (@LFC) December 19, 2021

Антонио Конте, главный тренер «Тоттенхэма»

— Захватывающий матч, мы имели много возможностей для того, чтобы забить и одержать победу. Мы должны быть слегка огорчены из-за ничьей. Но, конечно, мы играли против сильного соперника. У нас был план, и он заключался не просто в том, чтобы защищаться.

Я говорил, что, владея мячом, мы способны создать «Ливерпулю» проблемы. Так оно и было. Я не хочу говорить о решении судьи. Думаю, обе команды провели хороший матч. Харри Кейн сыграл хорошо, забил жизненно важный гол и мог забить еще. Он важен для нас.

Outstanding yet again.

🎶 I love Eric Dier 🎶 pic.twitter.com/XjqWegt7Eb — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 19, 2021

Гарри Кейн, нападающий «Тоттенхэма»

— В целом у нас были более опасные моменты, поэтому мы возвращаемся домой слегка разочарованными из-за того, что не смогли победить. Игра была тяжелой. Мы здорово отреагировали на отставание в счете.

Я не беспокоился [насчет возможного удаления]. Я посчитал, что это хороший жесткий отбор мяча. Возможно, в замедленном воспроизведении все смотрится хуже, но для того у нас и есть ВАР. В таких матчах без жестких столкновений не обойтись. Я не волновался и даже был удивлен, получив желтую карточку, честно говоря.