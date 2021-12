Остросюжетный футбол. «Шпоры» отобрали очки у «Ливерпуля» при спорном судействе

2’ Трент исполнил мягкий заброс в центр штрафной «Тоттенхэма», откуда Робертсон без прыжка пробил головой — рядом со штангой.

11’ Трент совершил подбор в двух метрах от штрафной «шпор» и пробил под самую штангу — Льорис в эффектном прыжке отбил мяч в сторону от ворот.

12’ Эмерсон справа прострелил на ближний угол вратарской «Ливерпуля», Кейн мяч принял, развернулся и пробил низом — Конате блокировал опасную попытку.

13’ 1:0 Гарри Кейн. Отобрал мяч на чужой половине поля Н'Домбеле, прошел вперед и выдал на ход Кейну, который оторвался от опеки и пробил из пределов штрафной в дальний нижний угол, без шансов для Алиссона.

16’ Опасная контратака «шпор». Кейн разогнался правым краем, далее выполнил прострел в штрафную мерсисайдцев, Сон Хын Мин уже в подкате тянулся к мячу — и в створ не попал.

18’ Кейн в ходе контратаки одним пасом запустил Сона один на один с вратарём, но кореец, ворвавшись в штрафную, далеко отпустил от себя мяч, позволив Бекеру сыграть на перехвате.

24’ Выиграл подбор на линии штрафной «Тоттенхэма» Кейта и вторым касанием пробил по воротам, но вытянулся в струну Льорис и потащил сферу с нижнего угла.

30’ В ходе очередной контратаки «шпор» Сон выдержал паузу и сделал передачу в штрафную на забегающего Алли, который пробил с линии штрафной, но каким-то чудом Алиссон в прыжке кончиками пальцев перевел на угловой.

35’ 1:1 Диогу Жота. Подачу Мане с левого фланга хозяева блокировали, но Робертсон вторым темпом поддержал атаку и выполнил навес в центр штрафной, откуда Диогу Жота беспрепятственно расстрелял ворота, головой отправив мяч в угол.

What a leap from @DiogoJota18 😍 pic.twitter.com/CQJJbIoiQI

37’ Диогу Жота получил серьезный толчок в спину, находясь в штрафной «Тоттенхэма», но не дождался свистка арбитра, хотя было очень похоже на пенальти.

43’ Трент набежал и пробил с лёта от угла вратарской «Тоттенхэма» — голкипер «шпор» ногой отбил мяч, летящий под ближнюю штангу.

HALF-TIME Spurs 1-1 Liverpool An exhilarating opening half ends on equal terms after goals from Harry Kane and Diogo Jota #TOTLIV pic.twitter.com/JGPqdwIbcO

55’ Зевнули мерсисайдцы заброс в штрафную, Алли казалось выкатывал мяч Кейну на пустые ворота, но Бекер в отчаянном прыжке отразил удар.

69’ 1:2 Эндрю Робертсон. С первым прострелом во вратарскую «шпоры» справились, но повторный кросс Трента привёл к удару головой в упор — Робертсон здорово подстроился под мяч.

71’ Сразу же после розыгрыша с центра поля Алли пасом вывел Кейна один на один с голкипером «Ливерпуля», но слишком близко был Алиссон и не позволил сопернику отличиться.

74’ 2:2 Сон Хын Мин. Сон рванул на передачу низом к мерсисайдской штрафной, Бекер побежал страховать оборону, но в подкате проскочил мимо мяча, позволив корейцу поразить пустые ворота.

77’ Удаление! Эндрю Робертсон пошёл в агрессивный отбор, скосив Эмерсона. Жёлтую карточку достал арбитр Пол Тирни, но после того, как сходил к монитору и посмотрел повтор, поменял её на красную.

Отметим, что за аналогичный фол против самого Робертсона в первом тайме Гарри Кейн получил лишь «горчичник».

86’ Ворвался с левого фланга Сессеньон в штрафную «Ливерпуля» и отдал на ход Дэвису, который пробил с острого угла. На дальней штанге мяч с линии ворот вынес в подкате Конате.

90+3’ Бекер отбил удар Сона, нанесённый из вратарской «Ливерпуля», но в этом моменте «шпорам» и расстраиваться не стоит — положение «вне игры» зафиксировано.

«Ливерпуль» прервал победную серию, длившуюся с 7 ноября и, набрав 41 очко, идет вторым, продолжая преследовать «Манчестер Сити», от которого отстает на 4 очка. «Сороки» с десятью очками идут на 19-й позиции.

Следующую игру подопечные Клоппа проведут 22 декабря против «Лидса» в Кубке лиги, а «Тоттенхэм» в этот же день примет «Вест Хэм».

A fighting performance after a difficult few weeks. 👊 𝗖𝗢𝗬𝗦. pic.twitter.com/x4RxyObJ9a

Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»

— Мы играли против команды, о составе которой я не имел ни малейшего представления, учитывая ситуацию с выбывшими игроками и отсутствием тренировок. Но, не считая отсутствия Хейбьерга, команда вышла примерно та же, что и обычно.

Мы создали достаточно моментов, но они играли по системе 5-3-2, и их план заключался в том, чтобы выбивать мяч вперед, за спины наших защитников, в расчете на то, что те два парня убегут и создадут нам проблемы. Во втором тайме мы больше ощущали на себе интенсивность игры, чем соперник. Набрать очко на выезде против «Тоттенхэма» — это нормально. Давайте работать дальше.

Jürgen Klopp declared himself ‘fine with the result’ following this evening's draw at @SpursOfficial.