Истощенной «Боруссии» Дортмунд нужно перестроиться

В рамках 17-го тура Бундеслиги «Герта» победила «Боруссию» Дортмунд (3:2). Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Дортмунд» пережил системный сбой

«Дортмундцев ждут неспокойные каникулы. При поражении 2:3 в Берлине "Боруссия" допустила ужасные ошибки в обороне и во второй половине поединка пережила полный системный сбой. Команда идет на зимний перерыв с болезненным поражением», — пишет на страницах дортмундской Ruhr Nachrichten Юрген Кёрс.

«Голов Юлиана Брандта и Штеффена Тиггеса оказалось недостаточно, поскольку гости действовали суетливо и несосредоточенно в защите и позволили хозяевам забить трижды за 18 минут после перерыва в безумной фазе игры. Теперь "Дортмунд" может взглянуть на вершину таблицы, где он на девять очков отстает от зимнего чемпиона "Баварию". В новом году морально и физически истощенной "Боруссии" предстоит перестроиться».

«Дортмунд» провалил концовку 2021 года

«Дортмундцы завершили год сокрушительным поражением, проиграв на выезде "Герте" со счетом 2:3 из-за плохой и бессвязной игры во втором тайме. "Боруссия" потерпела еще одну позорную капитуляцию, оставив в смятении свои надежды на титул в Бундеслиге», — отмечает в материале блога BVB Buzz про «Дортмунд» Тушар Баль.

«Гостям не удалось сравнять счет, и теперь они ушли в зимний перерыв после всего одной победы в последних четырех матчах Бундеслиги. Это поражение заставляет "Боруссию" забыть о первой части текущего первенства. А у Марко Розе есть над чем поработать в ближайшие недели, если они собираются исправить сезон в 2022 году».

Надежды «Дортмунда» на титул похоронены

«Берлин — место отречения от престола и правления Вильгельма II как немецкого императора в 1918 году. В субботу произошло отречение от престола на "Олимпийском" стадионе, который точно не будет иметь столь серьезных изменений в истории страны: если только виртуальный конец чемпионата не будет рассматриваться как судьбоносный для нации. Потому что кто бы ни думал, что "Дортмунд" сможет бросить вызов лидеру Бундеслиги, "Бавария" может чуть ли не хоронить его надежды», — пишет на страницах мюнхенской Süddeutsche Zeitung Хавьер Касерес.

«Несмотря на преимущество 1:0, которое было после спорной отмены гола "Герты" и нанесло по ней удар, гости проиграли 2:3. "Не забывайте: мы все еще в таблице", — заявил рулевой "Шмелей" Марко Розе перед тем, как отправиться в аэропорт, но расстояние от "Дортмунда" до "Баварии" составляет девять очков. И тренер "Боруссии" закончил год с несомненно отрезвляющим чувством, что за последние шесть месяцев осталось больше, чем должно было быть».

Травмы дорого обошлись «Дортмунду»

«Несмотря на то, что этот результат был предсказуем, в конечном итоге Марко Розе мало что мог сделать. Когда вам не хватает обоих основных центральных защитников, а ваш третий центрбек только что оправился после очень разрушительной операции, ваши возможности ограничены. Джуду Беллингему пришлось отбыть дисквалификацию, и его присутствия в полузащите очень не хватало. Если вам нужен пример дня, когда кризис травм "Боруссии", наконец, настиг клуб, то вот он», — сетует в блоге про «Дортмунд» Fear The Wall Шон Кейсер.

«На самом деле команда уже давно заигрывает с огнем: кризис с повреждениями продолжается уже несколько месяцев, и почти каждый игрок в тот или иной момент постоянно отсутствует. Еще несколько недель назад казалось, что "Боруссии" удастся вырваться из кризиса практически без потерь. Обычно такие кадровые проблемы не были бы слишком катастрофическими, но когда вы преследуете "Баварию", борьба настолько плотна, что потери пяти очков может быть достаточно, чтобы потерять титул».