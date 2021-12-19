Дрим-тин. Молодежь «Барсы» едва не упустила победу над аутсайдером, но исправилась

Ход матча
3’ Ферран Жутльга открылся в штрафной «Эльче», получил передачу за спинами защитников и отправил мяч в сетку. Но гол не засчитан — в офсайдную ловушку поймали игрока каталонцев.
16’ 1:0 Ферран Жутльга. Дембеле навесил с углового с левого фланга, мяч полетел к линии вратарской, где из кучи-малы выпрыгнул Ферран и головой подрезал мяч под дальнюю штангу ворот гостей.
✅ Primera titularidad.— LaLiga (@LaLiga) December 18, 2021
⚽ Primer gol con el @FCBarcelona_es.
💙❤ ¡Un día que @Ferranett7 𝗡𝗨𝗡𝗖𝗔 𝗢𝗟𝗩𝗜𝗗𝗔𝗥𝗔!#BarçaElche#LaLigaSantander pic.twitter.com/2tb27JsTue
17’Спорят гости с арбитром — Бускетс чуть толкнул Диего Гонсалеса в штрафной в момент навеса от угла поля — но отменять гол судья не стал.
19’ 2:0 Гави. Лангле выполнил передачу на Гави, который ворвался слева в штрафную «Эльче» и поразил ворота прекрасным ударом в левый угол с рикошетом от штанги.
🔥 First Barça goal for Gavi! #DreamTeen #BarçaElche pic.twitter.com/QBGTgOk9LM— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 18, 2021
25’ Пошёл навес на Роко со штрафного, и из вратарской «Барселоны» не попал защитник гостей в цель — скользнул мяч по перекладине.
27’ Дембеле в штрафной «Эльче»покатил мяч на де Йонга, тот пробил с нескольких метров в ближний угол, но получилось очень слабо — Бадия легко поймал мяч.
29’ Гави на скорости ворвался в штрафную «Эльче» и нанёс удар в дальний угол — Бадия в красивом прыжке отразил удар.
43’ Заканчивается атака «Барселоны» прострелом на Гави и ударом юного испанца из центра штрафной, который принимает на себя кто-то из защитников.
🔚⏰ Últimos minutos de la primera parte#BarçaElche | #MuchoElche pic.twitter.com/WiYD3iw4gG— Elche Club de Fútbol 🌴 (@elchecf) December 18, 2021
57’ Жутльга обработал мяч на линии штрафной «Эльче» и резко пробил в правый нижний угол — Балия среагировал, отразив удар в красивом прыжке.
62’ 2:1 Тете. Игроки «Эльче» убежали в контратаку, Бое выполнил передачу на ход Тете, тот вбежал в штрафную «Барсы» и из её правой части нанес прекрасный удар в дальнюю девятку.
💥 ¡𝑻𝑬𝑻r𝑬mendo CAÑONAZO a la red!— LaLiga (@LaLiga) December 18, 2021
💚 @elchecf 💚#BarçaElche#LaLigaSantander pic.twitter.com/pPALBKN29K
63’ 2:2 Пере Милья. Араухо обрезался в центре поля, «Эльче» убежал в быструю атаку. Тете прошел вдоль боковой линии штрафной и навесил к дальней штанге. Тер Штеген в прыжке не дотянулся до мяча, и Пере Милья в падении пробил головой с рикошетом от газона. Голкипер цеплял мяч, но тот всё равно влетел в угол ворот.
👂🏻 𝐃𝐎𝐍 𝐏𝐄𝐑𝐄 𝐌𝐈𝐋𝐋𝐀 𝐏𝐄𝐍̃𝐀 👂🏻 pic.twitter.com/TelCddPggc— Elche Club de Fútbol 🌴 (@elchecf) December 18, 2021
67’ Габи навесил слева к дальней штанге, Жутльга в падении замыкал с пары метров, но плохо попал по мячу, и тот полетел выше ворот «Эльче».
75’ Сначала Эззалзули, а потом Нико резко пробивали из штрафной гостей по воротам, но Бадия блестяще действует в «рамке», спасая свою команду.
NIC⚽⚽⚽⚽⚽⚽! pic.twitter.com/I37dxPQuN1— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 18, 2021
85’ 3:2 Нико Гонсалес. Дембеле из центра покатил мяч открывавшемуся у левого угла штрафной «Эльче» Гави, тот сместился правее и прострелил немного назад, на Нико, который обработал мяч у 11-метровой отметки и прекрасным ударом отправил его впритирку с ближней штангой.
⚽ 𝐆𝐀𝐕𝐈: 17— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 18, 2021
⚽ 𝐍𝐈𝐂𝐎: 19
⚽ 𝐉𝐔𝐓𝐆𝐋𝐀̀: 22
💎 #DreamTeen pic.twitter.com/9DmINM18U5
Турнирная таблица
«Барселона» одержала первую победу за четыре матча и поднялась на 7-е место в таблице Ла Лиги, набрав 27 очков. «Эльче» занимает 16-ю строчку, имея в активе 15 очков.
Календарь и таблица испанской Примеры
21 декабря «Барселона» отправится в гости к «Севилье», чтобы сыграть перенесенный матч 4-го тура. «Эльче» 2 января примет «Гранаду» в рамках 19 тура.
❤️ this team for life #ForçaBarça pic.twitter.com/RvQR0uDMVk— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 18, 2021
Прямая речь
Хави, главный тренер «Барселоны»
— В ситуации, в которой мы сейчас находимся, эти три очка на вес золота. Думаю, «Барса» сегодня была хороша. Меня не было в клубе шесть лет, и кое-что в плане тактики меня удивляет и дорого нам обходится. Но сегодня мы сыграли очень хорошо. Команда понимала свое превосходство, игроки находили свободных партнеров, атаковали свободные зоны в нужное время.
Игра Гави потрясает. Он в свои 17 лет уже яркая личность. Я снимаю перед ним шляпу, он устраивает настоящее шоу. Наблюдать за ним — одно удовольствие. Он часть великолепного поколения — Нико Гонсалес, Эрик Гарсия, Абде Эззальзули, Рональд Араухо... С такими игроками «Барсу» в будущем ждет успех
Xavi says: pic.twitter.com/13PtbIAxnO— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 18, 2021
Нико Гонсалес, полузащитник «Барселоны»
— Все складывалось не так, как мы заслуживали. Это очень важная победа, и мы ее заслужили. Мы знали, что придется ее добиваться. И мы очень довольны исходом, потому что было непросто. Мы будем бороться за место в четверке, будем бороться за победу в Ла Лиге. Это наш долг перед фанатами. Мы верим, что ситуация улучшится, а эта победа нам поможет.