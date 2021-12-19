Дрим-тин. Молодежь «Барсы» едва не упустила победу над аутсайдером, но исправилась

«Барселона» одержала непростую домашнюю победу над «Эльче» — 3:2. Каталонцы прекрасно начали этот матч, но ближе к середине второго тайма ухитрились за полторы минуты потерять всё своё преимущество, после чего ценой серьёзных усилий всё же вырвали победу в концовке.

Ход матча

3’ Ферран Жутльга открылся в штрафной «Эльче», получил передачу за спинами защитников и отправил мяч в сетку. Но гол не засчитан — в офсайдную ловушку поймали игрока каталонцев.

16’ 1:0 Ферран Жутльга. Дембеле навесил с углового с левого фланга, мяч полетел к линии вратарской, где из кучи-малы выпрыгнул Ферран и головой подрезал мяч под дальнюю штангу ворот гостей.

17’Спорят гости с арбитром — Бускетс чуть толкнул Диего Гонсалеса в штрафной в момент навеса от угла поля — но отменять гол судья не стал.

19’ 2:0 Гави. Лангле выполнил передачу на Гави, который ворвался слева в штрафную «Эльче» и поразил ворота прекрасным ударом в левый угол с рикошетом от штанги.

25’ Пошёл навес на Роко со штрафного, и из вратарской «Барселоны» не попал защитник гостей в цель — скользнул мяч по перекладине.

27’ Дембеле в штрафной «Эльче»покатил мяч на де Йонга, тот пробил с нескольких метров в ближний угол, но получилось очень слабо — Бадия легко поймал мяч.

29’ Гави на скорости ворвался в штрафную «Эльче» и нанёс удар в дальний угол — Бадия в красивом прыжке отразил удар.

43’ Заканчивается атака «Барселоны» прострелом на Гави и ударом юного испанца из центра штрафной, который принимает на себя кто-то из защитников.

57’ Жутльга обработал мяч на линии штрафной «Эльче» и резко пробил в правый нижний угол — Балия среагировал, отразив удар в красивом прыжке.

62’ 2:1 Тете. Игроки «Эльче» убежали в контратаку, Бое выполнил передачу на ход Тете, тот вбежал в штрафную «Барсы» и из её правой части нанес прекрасный удар в дальнюю девятку.

63’ 2:2 Пере Милья. Араухо обрезался в центре поля, «Эльче» убежал в быструю атаку. Тете прошел вдоль боковой линии штрафной и навесил к дальней штанге. Тер Штеген в прыжке не дотянулся до мяча, и Пере Милья в падении пробил головой с рикошетом от газона. Голкипер цеплял мяч, но тот всё равно влетел в угол ворот.

👂🏻 𝐃𝐎𝐍 𝐏𝐄𝐑𝐄 𝐌𝐈𝐋𝐋𝐀 𝐏𝐄𝐍̃𝐀 👂🏻 pic.twitter.com/TelCddPggc — Elche Club de Fútbol 🌴 (@elchecf) December 18, 2021

67’ Габи навесил слева к дальней штанге, Жутльга в падении замыкал с пары метров, но плохо попал по мячу, и тот полетел выше ворот «Эльче».

75’ Сначала Эззалзули, а потом Нико резко пробивали из штрафной гостей по воротам, но Бадия блестяще действует в «рамке», спасая свою команду.

85’ 3:2 Нико Гонсалес. Дембеле из центра покатил мяч открывавшемуся у левого угла штрафной «Эльче» Гави, тот сместился правее и прострелил немного назад, на Нико, который обработал мяч у 11-метровой отметки и прекрасным ударом отправил его впритирку с ближней штангой.

Футбол. Испания. Примера Барселона — Эльче 3:2 Голы: 1:0 Ferran Jutgla (16'), 2:0 Pablo Gavira (19'), 2:1 Тете Моренте (62'), 2:2 Пере Милья (63'), 3:2 Николас Гонсалес (85') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Рональд Араухо, Эрик Гарсия, Клеман Лангле, Жорди Альба, Френки де Йонг (Рики Пуч, 76'), Серхио Бускетс, Pablo Gavira, Усман Дембеле, Ferran Jutgla (Николас Гонсалес, 72'), Abdessamad Ezzalzouli (Alex Balde, 89') Эльче: Лукас Бое, Лукас Перес, Фидель Чавес (Пере Милья, 60'), Омар Маскарель (Рауль Гутьеррес, 60'), Иван Марконе (Херард Гумбау, 46'), Хосан (Тете Моренте, 46'), Хоан Мохика (Хосема, 82'), Диего Гонсалес, Энсо Роко, Элибельтон Паласиос, Эдгар Бадия Предупреждения: Пере Милья (71'), Херард Гумбау (77'), Эрик Гарсия (79'), Энсо Роко (86'), Francisco Rodriguez (89')

Турнирная таблица

«Барселона» одержала первую победу за четыре матча и поднялась на 7-е место в таблице Ла Лиги, набрав 27 очков. «Эльче» занимает 16-ю строчку, имея в активе 15 очков.

Календарь и таблица испанской Примеры

21 декабря «Барселона» отправится в гости к «Севилье», чтобы сыграть перенесенный матч 4-го тура. «Эльче» 2 января примет «Гранаду» в рамках 19 тура.

Прямая речь

Хави, главный тренер «Барселоны»

— В ситуации, в которой мы сейчас находимся, эти три очка на вес золота. Думаю, «Барса» сегодня была хороша. Меня не было в клубе шесть лет, и кое-что в плане тактики меня удивляет и дорого нам обходится. Но сегодня мы сыграли очень хорошо. Команда понимала свое превосходство, игроки находили свободных партнеров, атаковали свободные зоны в нужное время.

Игра Гави потрясает. Он в свои 17 лет уже яркая личность. Я снимаю перед ним шляпу, он устраивает настоящее шоу. Наблюдать за ним — одно удовольствие. Он часть великолепного поколения — Нико Гонсалес, Эрик Гарсия, Абде Эззальзули, Рональд Араухо... С такими игроками «Барсу» в будущем ждет успех

Нико Гонсалес, полузащитник «Барселоны»

— Все складывалось не так, как мы заслуживали. Это очень важная победа, и мы ее заслужили. Мы знали, что придется ее добиваться. И мы очень довольны исходом, потому что было непросто. Мы будем бороться за место в четверке, будем бороться за победу в Ла Лиге. Это наш долг перед фанатами. Мы верим, что ситуация улучшится, а эта победа нам поможет.