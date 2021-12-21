Новый вызов для Черчесова. «Полевой командир» нашел команду своего калибра

Очищение вторым дивизионом
«Ференцварош» носит прозвище «Фради», которое означает недосягаемую титулованность клуба, который 32 раза стал чемпионом и 22 раза взял кубок Венгрии. Но большая часть славы осталась в далеком прошлом.
Золотым временем для венгров стали 60-е и 70-е, когда национальные титулы и кубки сыпались как из рога изобилия, нападающий клуба Флориан Альберт стал обладателем Золотого мяча-1967, да и в Европе удавалось проявить себя.
В сезоне 1964/65 «Ференцварош» стал победителем Кубка ярмарок, который разыгрывали до Кубка УЕФА и Лиги Европы. По пути к финалу венгры выбили «Рому», «Атлетик» и «Манчестер Юнайтед», а в решающем матче был повержен «Ювентус» (1:0), для которого это был первый европейский финал.
В 1975 году «Фради» добрались до финала Кубка обладателей кубков, где уступили со счетом 0:3 киевскому «Динамо».
После этой последней вспышки величия «Ференцварош» медленно покатился под откос — чемпионские титулы все еще время от времени выигрывались, но ни о каком доминировании речь не шла. Сезон 1984/85 клуб вообще закончил на 13-м месте, что является худшим результатом в истории команды.
Апофеозом стало то, что в 2006 «Ференцварош» впервые в клубной истории отправили во второй дивизион Команда закончила сезон 6-й, но не прошла лицензирование УЕФА из-за долгов тренерам и игрокам.
«Фради» обжаловали это в суде и выиграли, но возвращаться в «вышку» все равно пришлось по спортивному принципу, на что потребовалось три года.
Возрождение клуба началось в 2010-х — в сезоне 2015/16 «Ференцварош» впервые за 12 лет выиграл чемпионский титул.
Но назвать его единоличным лидером чемпионата Венгрии все еще нельзя — за последние два десятка лет в первенстве было восемь разных чемпионов.
Наибольшее количество титулов за этот период у «Дебрецена» — семь. «Ференцварош» постепенно догоняет — у клуба шесть чемпионств за это время, половина из них завоевана в последние три сезона.
Эти три титула «фради» выиграли под руководством украинского специалиста Сергея Реброва, который также впервые за 15 лет вывел венгерскую команду в групповой этап Лиги Европы и впервые за 25 лет — в групповой этап Лиги чемпионов.
Что ждет Черчесова?
На уровне чемпионата Венгрии «Ференцварош» до недавнего времени входил в лучшем случае в тройку, уступая «Фехервару» и «Дебрецену», обладавшими куда большими ресурсами и финансовой мощью, и куда более активными на трансферном рынке.
Но в последние годы владелец «Дебрецена» местный миллионер Габор Сима принял решение существенно урезать клубный бюджет.
Поэтому команда в последние годы стабильно теряет хороших футболистов, которые, среди прочего, уходят в те же «Ференцварош» и «Фехервар».
За последние несколько лет состав «Фради» постепенно стал самым дорогим в лиге — Transfermarkt оценивает его в 40 млн евро — следом идет «Фехервар», стоимость которого в два раза ниже.
И тут уместно вспомнить то, почему Сергей Ребров покинул «Ференцварош» после трех успешных сезонов:
«После того, как в начале года в трансферной политике 'Ференцвароша' возникли определенные нюансы, я сказал президенту, что не согласен с некоторыми вещами.
Считаю, что после трех чемпионских титулов, после выходов в Лигу Европы и Лигу чемпионов точно заслуживаю, чтобы перед приглашением новых игроков мое мнение было услышано. Президент меня заверил, что не будет никаких трансферов без моего согласия, а после этого клуб подписал еще одного новичка.
Я, конечно же, отреагировал на эту ситуацию и в беседе со своим агентом Шандором Варгой сказал, что так дальше работать не буду. Слов о том, что разрываю контракт, ухожу, — не было.
Я попросил менеджера передать это руководителю клуба только для того, чтобы мы встретились и за круглым столом решили все вопросы. Прошло уже почти четыре месяца, но встреча так и не состоялась, хотя президент не раз говорил журналистам, что хочет со мной поговорить…
Взаимное уважение руководителей, тренеров, игроков — это первое, с чего я начинаю разговор в новой команде. Но то, что происходит сейчас, немного некрасиво по отношению ко мне», — сказал украинец в интервью изданию «Команда №1».
Учитывая, что у Станислава Черчесова были похожие проблемы в «Легии», российскому специалисту придется постараться наладить взаимопонимание с президентом клуба Габором Кубатовым.
Отметим, что Кубатов является депутатом правящей партии «Фидес», лидер которой премьер-министр Венгрии Виктор Орбан болеет за «Ференцварош» (строительство нового стадиона клуба, например, щедро финансировалось из бюджета страны).
Орбан — авторитарный политик правого толка и большой поклонник Владимира Путина, еще в 2014 году призывавший сменить либеральную демократию в Венгрии на модель государственного устройства, сходную с Россией.
Так что такому «государственному человеку», как Станислав Черчесов, в «Ференцвароше» должно быть довольно привычно и уютно.
Разумеется, по своей давней привычке, Станислав Саламович сначала постарается показать игрокам, кто начальник, а кто дурак.
Кстати, с этого пришлось начинать и Сергею Реброву, который избавился от любимца болельщиков и ветерана команды нападающего Даниэля Боде, недовольного тем, что его заменяют, а также еще от пары смутьянов.
Но у фанатов не осталось вопросов к Реброву только после того, как клуб выиграл чемпионат. Если Черчесов сможет подкрепить свои дисциплинарные меры титулами, проблем у него возникнуть не должно.
Летом Реброва сменил Петер Штегер, но австрийцы хватило только на полгода — после провала в еврокубках (неудачной квалификации ЛЧ и последнего места в группе ЛЕ) его уволили, несмотря на то, что «Ференцварош» лидирует в чемпионате Венгрии.
Слишком уж неуверенным это лидерство показалось руководство клуба — после 16 туров «Фради» на одно очко опережают «Кишварду», имея матч в запасе.
По меркам чемпионата Венгрии состав у «Ференцвароша» серьезный, хотя вопреки заветам РПЛ, костяк его составляют легионеры — главной звездой считается 21-летний серб Желько Гаврич (Transfermarkt оценивает его в 3,5 млн евро).
Выступает за «Фради» и экс-хавбек «Зенита» Роберт Мак, а также бывший игрок сборной Германии Марко Марин. При Реброве клуб усилился 25-летним украинцем Александром Зубковым, который в 98 матчах записал на свой счет 19 голов и 21 ассист.
Все слагаемые успеха для Черчесова в наличии — крепкий состав, приличное финансирование и поддержка власть имущих.
В 2015-го российский тренер в похожих обстоятельствах принял по ходу сезона «Легию» и сделал с ней золотой дубль — выиграл чемпионат и Кубок Польши.
Учитывая статус и возможности «Ференцвароша» это достижение можно повторить.
Сборная Венгрии?
Слух о том, что российский специалист может возглавить еще и сборную Венгрии, совмещая работу в ней и в «Ференцвароше», возник внезапно и абсолютно на пустом месте — об этом сообщил в эфире «Коммент-Шоу» агент Тимур Гурцкая.
Однако никаких предпосылок к этому нет, особенно если вспомнить выступления венгров последних лет.
Сборная Венгрии под руководством Бернда Шторка ярко выступила на Евро-2016, попортив кровь португальцам и вылетев в 1/8 финала от Бельгии.
Но на ЧМ-2018 им отобраться не удалось, после чего Шторка сменил итальянец Марко Росси. С ним во главе венгры заработали повышение в Лиге наций и через драматичные стыковые матчи пробились на Евро-2020.
На чемпионате Европы они попали в группу смерти с Германией, Францией и Португалией, так что выхода в плей-офф от них никто не ждал, хотя они сумели отобрать очки у французов и немцев.
Самое главное — они выступили в матчах с сильными соперниками достойно, чего нельзя сказать о сборной России под руководством Черчесова.
Так что никаких предпосылок для того, чтобы менять тренера сборной у венгров нет, как нет никаких причин соглашаться на подобное совмещение у руководства «Ференцвароша», которое платит россиянину серьезные деньги.
Ближайший матч Черчесова состоится 26 января против «Академии Пушкаша», занимающей третье место в чемпионате Венгрии.