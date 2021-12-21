Новый вызов для Черчесова. «Полевой командир» нашел команду своего калибра

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов возглавил венгерский «Ференцварош» — спустя полгода после ухода из национальной команды. Знакомимся с клубом из Будапешта, который пережил непростые времена, но постепенно восстанавливает свой статус гранда венгерского футбола.

Очищение вторым дивизионом

«Ференцварош» носит прозвище «Фради», которое означает недосягаемую титулованность клуба, который 32 раза стал чемпионом и 22 раза взял кубок Венгрии. Но большая часть славы осталась в далеком прошлом.

Золотым временем для венгров стали 60-е и 70-е, когда национальные титулы и кубки сыпались как из рога изобилия, нападающий клуба Флориан Альберт стал обладателем Золотого мяча-1967, да и в Европе удавалось проявить себя.

В сезоне 1964/65 «Ференцварош» стал победителем Кубка ярмарок, который разыгрывали до Кубка УЕФА и Лиги Европы. По пути к финалу венгры выбили «Рому», «Атлетик» и «Манчестер Юнайтед», а в решающем матче был повержен «Ювентус» (1:0), для которого это был первый европейский финал.

В 1975 году «Фради» добрались до финала Кубка обладателей кубков, где уступили со счетом 0:3 киевскому «Динамо».

После этой последней вспышки величия «Ференцварош» медленно покатился под откос — чемпионские титулы все еще время от времени выигрывались, но ни о каком доминировании речь не шла. Сезон 1984/85 клуб вообще закончил на 13-м месте, что является худшим результатом в истории команды.

Апофеозом стало то, что в 2006 «Ференцварош» впервые в клубной истории отправили во второй дивизион Команда закончила сезон 6-й, но не прошла лицензирование УЕФА из-за долгов тренерам и игрокам.

«Фради» обжаловали это в суде и выиграли, но возвращаться в «вышку» все равно пришлось по спортивному принципу, на что потребовалось три года.

Возрождение клуба началось в 2010-х — в сезоне 2015/16 «Ференцварош» впервые за 12 лет выиграл чемпионский титул.

Но назвать его единоличным лидером чемпионата Венгрии все еще нельзя — за последние два десятка лет в первенстве было восемь разных чемпионов.

Наибольшее количество титулов за этот период у «Дебрецена» — семь. «Ференцварош» постепенно догоняет — у клуба шесть чемпионств за это время, половина из них завоевана в последние три сезона.

Все футбольные трансферы

Эти три титула «фради» выиграли под руководством украинского специалиста Сергея Реброва, который также впервые за 15 лет вывел венгерскую команду в групповой этап Лиги Европы и впервые за 25 лет — в групповой этап Лиги чемпионов.

Что ждет Черчесова?

На уровне чемпионата Венгрии «Ференцварош» до недавнего времени входил в лучшем случае в тройку, уступая «Фехервару» и «Дебрецену», обладавшими куда большими ресурсами и финансовой мощью, и куда более активными на трансферном рынке.

Но в последние годы владелец «Дебрецена» местный миллионер Габор Сима принял решение существенно урезать клубный бюджет.

Поэтому команда в последние годы стабильно теряет хороших футболистов, которые, среди прочего, уходят в те же «Ференцварош» и «Фехервар».

За последние несколько лет состав «Фради» постепенно стал самым дорогим в лиге — Transfermarkt оценивает его в 40 млн евро — следом идет «Фехервар», стоимость которого в два раза ниже.

И тут уместно вспомнить то, почему Сергей Ребров покинул «Ференцварош» после трех успешных сезонов:

«После того, как в начале года в трансферной политике 'Ференцвароша' возникли определенные нюансы, я сказал президенту, что не согласен с некоторыми вещами.

Считаю, что после трех чемпионских титулов, после выходов в Лигу Европы и Лигу чемпионов точно заслуживаю, чтобы перед приглашением новых игроков мое мнение было услышано. Президент меня заверил, что не будет никаких трансферов без моего согласия, а после этого клуб подписал еще одного новичка.

Я, конечно же, отреагировал на эту ситуацию и в беседе со своим агентом Шандором Варгой сказал, что так дальше работать не буду. Слов о том, что разрываю контракт, ухожу, — не было.

Я попросил менеджера передать это руководителю клуба только для того, чтобы мы встретились и за круглым столом решили все вопросы. Прошло уже почти четыре месяца, но встреча так и не состоялась, хотя президент не раз говорил журналистам, что хочет со мной поговорить…

Взаимное уважение руководителей, тренеров, игроков — это первое, с чего я начинаю разговор в новой команде. Но то, что происходит сейчас, немного некрасиво по отношению ко мне», — сказал украинец в интервью изданию «Команда №1».

Учитывая, что у Станислава Черчесова были похожие проблемы в «Легии», российскому специалисту придется постараться наладить взаимопонимание с президентом клуба Габором Кубатовым.

Отметим, что Кубатов является депутатом правящей партии «Фидес», лидер которой премьер-министр Венгрии Виктор Орбан болеет за «Ференцварош» (строительство нового стадиона клуба, например, щедро финансировалось из бюджета страны).

Орбан — авторитарный политик правого толка и большой поклонник Владимира Путина, еще в 2014 году призывавший сменить либеральную демократию в Венгрии на модель государственного устройства, сходную с Россией.

Так что такому «государственному человеку», как Станислав Черчесов, в «Ференцвароше» должно быть довольно привычно и уютно.

Разумеется, по своей давней привычке, Станислав Саламович сначала постарается показать игрокам, кто начальник, а кто дурак.

Кстати, с этого пришлось начинать и Сергею Реброву, который избавился от любимца болельщиков и ветерана команды нападающего Даниэля Боде, недовольного тем, что его заменяют, а также еще от пары смутьянов.

Но у фанатов не осталось вопросов к Реброву только после того, как клуб выиграл чемпионат. Если Черчесов сможет подкрепить свои дисциплинарные меры титулами, проблем у него возникнуть не должно.

Летом Реброва сменил Петер Штегер, но австрийцы хватило только на полгода — после провала в еврокубках (неудачной квалификации ЛЧ и последнего места в группе ЛЕ) его уволили, несмотря на то, что «Ференцварош» лидирует в чемпионате Венгрии.

Слишком уж неуверенным это лидерство показалось руководство клуба — после 16 туров «Фради» на одно очко опережают «Кишварду», имея матч в запасе.

По меркам чемпионата Венгрии состав у «Ференцвароша» серьезный, хотя вопреки заветам РПЛ, костяк его составляют легионеры — главной звездой считается 21-летний серб Желько Гаврич (Transfermarkt оценивает его в 3,5 млн евро).

Выступает за «Фради» и экс-хавбек «Зенита» Роберт Мак, а также бывший игрок сборной Германии Марко Марин. При Реброве клуб усилился 25-летним украинцем Александром Зубковым, который в 98 матчах записал на свой счет 19 голов и 21 ассист.

Все слагаемые успеха для Черчесова в наличии — крепкий состав, приличное финансирование и поддержка власть имущих.

Все прогнозы на футбол

В 2015-го российский тренер в похожих обстоятельствах принял по ходу сезона «Легию» и сделал с ней золотой дубль — выиграл чемпионат и Кубок Польши.

Учитывая статус и возможности «Ференцвароша» это достижение можно повторить.

Пал Орош Управляющий директор «Ференцвароша» Это большая гордость для всего венгерского футбола, что такой специалист возглавил нашу команду. Цель — выиграть чемпионат Венгрии и Кубок, а на международной арене снова выйти в групповой этап еврокубка, желательно в Лиге чемпионов. Мы знаем, с чего начинали 11 лет назад. Знаем, где находимся сейчас. И понимаем потенциал этого состава. Черчесов обладает профессиональными качествами, с его помощью мы можем добиться своих целей. Его заинтересовал этот вызов. Мы быстро договорились. С его помощью мы хотим занять доминирующее положение в центральноевропейском футболе.

Сборная Венгрии?

Слух о том, что российский специалист может возглавить еще и сборную Венгрии, совмещая работу в ней и в «Ференцвароше», возник внезапно и абсолютно на пустом месте — об этом сообщил в эфире «Коммент-Шоу» агент Тимур Гурцкая.

Однако никаких предпосылок к этому нет, особенно если вспомнить выступления венгров последних лет.

Сборная Венгрии под руководством Бернда Шторка ярко выступила на Евро-2016, попортив кровь португальцам и вылетев в 1/8 финала от Бельгии.

Но на ЧМ-2018 им отобраться не удалось, после чего Шторка сменил итальянец Марко Росси. С ним во главе венгры заработали повышение в Лиге наций и через драматичные стыковые матчи пробились на Евро-2020.

Коммент-Шоу

На чемпионате Европы они попали в группу смерти с Германией, Францией и Португалией, так что выхода в плей-офф от них никто не ждал, хотя они сумели отобрать очки у французов и немцев.

Самое главное — они выступили в матчах с сильными соперниками достойно, чего нельзя сказать о сборной России под руководством Черчесова.

Так что никаких предпосылок для того, чтобы менять тренера сборной у венгров нет, как нет никаких причин соглашаться на подобное совмещение у руководства «Ференцвароша», которое платит россиянину серьезные деньги.

Ближайший матч Черчесова состоится 26 января против «Академии Пушкаша», занимающей третье место в чемпионате Венгрии.