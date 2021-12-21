«Наполи» на две трети вручил чемпионство «Интеру»

В 18-м туре итальянской Серии А «Милан» проиграл «Наполи» (0:1) на своем поле. Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Наполи» обезоружил «Милан»

«Неаполитанцы, победив "Милан", на две трети вручили скудетто "Интеру". Еще долго играть, и за последнее время чемпионат стал одним из самых плотных и захватывающих, но нельзя отрицать, что "нерадзурри" заслуживают лидерства, и, продолжая его удерживать, они будут отрываться от соперников, которые причиняют боль друг другу.

Ни у кого нет такой легкости игры, которая заставляет все казаться простым, твердым и стабильным», — пишет на страницах Gazzetta dello Sport Фабио Ликари.

«Похоже, "Ювентус" с девятью чемпионскими титулами кряду — клуб, который почти всегда выходил на поле с психологическим преимуществом. "Наполи" и "Милан", напротив, находятся в фазе спада, а "россонери" чертовски тяжело, и он не могут думать о том, чтобы всегда отыгрываться: им это удалось с "Удинезе", но "Наполи" играл компактно и закрыл пространство для соперника — Яркого и легкого "Милана" продолжительное время мы не видели».

«Милан» переживает трудности в игре

«В матче против "Наполи" мы увидели "Милан" с проблемами, без радости, который так по-настоящему и не претедовал на успех. Гол в начале поединка обеспечил "Наполи" возможность вести игру, которую они не котролировали лишь в концовке», — отмечает в материале Corriere della Sera Марио Скончерти.

«Постоянные обыгрыши и забеги оппонентов заставили хозяев напрасно бегать, что привело к их физическому и эмоциональному утомлению. В "Милане" нет глубокого кризиса, но есть масса очевидных трудностей. Самое важное — найти шанс для удара по воротам, затем — восстановить скорость действий, продуктом которых и являются голы».

Уровень «Наполи» — предупреждение «Интеру»

«Неаполитанцы стали умнее. Каждый зависит от каждого, каждый играет свою роль с одинаковой покорностью, концентрацией и тактической зрелостью. Качества, из-за которых технические и атлетические различия на индивидуальном уровне исчезают...», — пишет в своей колонке на Corriere dello Sport Алессандро Барбано.

«Это результат огромной работы, а итоговый счет соответствует разной степени зрелости двух команд. "Наполи" — это "анти-Интер" в том, как "адзурри" справлялись с планом на игру на фоне беспрецедентной серии травм.

Звание зимнего чемпиона, которое победа Спаллетти принесла Индзаги, звучит как зловещее предупреждение для тренера "нерадзурри", ведь еще предстоит сыграть не один матч».

«Наполи» и «Милану» не угнаться за «Интером»

«Неаполитанцы надеются, что эта победа станет поворотным моментом и вернет им участие в гонке за титул. Дальше им предстоит сыграть со "Специей", прежде чем отправиться на зимний перерыв, когда они надеются на возвращение из-за травм большего числа игроков.

Возвращение Андре-Франка Замбо Ангиссы после пяти матчей отсутствия уже обеспечило "Партенопеи" огромный подъем: атаки "Милана" неоднократно ломались о ноги камерунского полузащитника», — рассуждает на страницах The Guardian Ники Бандини.

«Пока "Наполи" на второй позиции. Занавес еще не опустился перед амбициями ни одной из команд, но это был не тот вечер, чтобы убедить кого-либо в том, что эти команды могут угнаться за "Интером", который по итогам минувшего тура был коронован как зимний чемпион Италии, и который заканчивает год под аккомпанемент мелодии из нотного листа нового рулевого миланцев Симоне Индзаги, который поет все более уверенным голосом».