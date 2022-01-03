«Барселона» совершила жизненно важный подвиг

В 19 туре Ла Лиги «Барселона» переиграла «Мальорку» (1:0) на выезде. Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Барселона» справилась с коронакризисом

«Люк де Йонг забил, а Марк-Андре тер Штеген совершил сэйв, тогда как "Барселона" обыграла "Мальорку" и преодолела коронавирусный кризис. Победа на "Сан Муа" вывела "Барселону" на расстояние одного балла от топ-4 после неудач "Реал Сосьедада" и "Райо Вальекано" в этом же туре», — отмечает в материале Diario Sport Серхи Капдевила.

«Каталонцы также сократили отставание от "Бетиса", занимающего третье место, который ранее в воскресенье уступил "Сельте", до всего двух очков. [Наставник гостей] Хави Эрнандес лишился более 15 игроков перед поездкой на Мальорку из-за вспышки коронавируса в команде, травм и дисквалификации».

Люк де Йонг и тер Штеген стали героями

«Основное внимание [перед этим туром] было уделено "Барселоне", которая обескровленной отправилась на Мальорку и вернулась с победой. "Блауграна" отлично проявила себя в первом тайме на "Сан Муа", прижимая хозяев к их воротам и пользуясь преимуществами эффективного центрфорварда Люка де Йонга. Нидерландец дважды попал в каркас ворот, прежде чем забить доминирующим ударом», — пишет в колонке AS Альфредо Реланьо.

«Второй тайм вышел для "Барселоны" более некомфортным, но каталонцы окопались и (всего лишь) сумели удержать победу благодаря сэйву Марка-Андре тер Штегену в концовке игры, который напомнил, насколько тот хороший голкипер. Матч, в котором Хави Эрнандес не хотел играть, принес "блауграна" три очка, и она заслуживает большой похвалы за победу в таких обстоятельствах».

«Барселона» победила с 11 основными игроками

«Вспышка COVID-19 в "Барселоне" в сочетании с травмами и дисквалификациями означала, что та приехала на Мальорку с 11 игроками основной команды, включая двух вратарей. Рулевой гостей Хави Эрнандес вызвал восемь игроков команды B, чтобы в заявке получилось нужное количество футболистов, при этом скамейка каталонцев осталась особенно короткой», — отмечает в материале ESPN Сэм Марсден.

«Фати, Депай и Брейтуэйт отсутствовали из-за травм, а Усман Дембеле, Абде Эззалзули и Филиппе Коутиньо были среди восьми игроков, которые пропускали матч после положительных тестов на коронавирус. Новичок Ферран Торрес пока не доступен. Де Йонг, таким образом, был единственным доступным нападающим основной команды и, в окружении молодых Хутгла и Ильяса, он провел впечатляющий первый тайм».

Пике предстал в своей лучшей форме

«Каталонцам удалось выстоять против "Мальорки" на выезде, и, хотя вышло не слишком эффектно, это был жизненно важный подвиг в этой трудной кампании. "Барселоне" удалось набрать три очка благодаря удару де Йонга головой прямо перед перерывом, что позволило команде Хави приблизиться к топ-4 в Ла Лиге, несмотря на то, что это был один из худших кризисов в истории клуба», — пишет на страницах Marca Лоренцо Лара.

«Вместе с тем, Пике как будто вернулся на несколько лет назад, блокируя все, что попадалось ему на пути. В игре с мячом он привнес уверенность в действия партнеров по обороне и показал пример, особенно в последние 20 минут, когда хозяева бросили все силы на чужие ворота. Также стоит отметить, что Араухо доказывает каждому тренеру "Барселоны", с которым работает, что он является жизненно важной частью команды».