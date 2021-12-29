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    Фактор вратаря. Шмейхель помог «Лестеру» завершить год победой над «Ливерпулем»

    «Ливерпуль» на выезде уступил со счетом 0:1«Лестеру» в матче 20-го тура АПЛ. Рассказываем, как это было

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    «Лестер» — «Ливерпуль»
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    «Лестер» — «Ливерпуль»
    «Ливерпуль» потерпел минимальное поражение от «Лестера» на «Кинг Пауэр» — 0:1. В первом тайме голкипер «Лисов» Каспер Шмейхель отразил пенальти, после чего «Ливерпуль» много атаковал, не сумев реализовать свои моменты. Единственный гол в ворота мерсисайдцев провёл вышедший на замену Лукман.

    Ход матча

    4’ Цимикас прорвался по левому флангу и выполнил подачу на дальнюю штангу ворот «Лестера». Там Салах скинул на Жоту, который пробил и попал в защитника Амарти.

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    • 14’ Пенальти! «Ливерпуль» быстро вбросил аут у чужой штрафной, прошел заброс на Салаха, который, уходя от защитников, готовился пробивать, но ему помешал подножкой Ндиди.

    16’ Нет гола! Салах с «Точки» пробил в левый угол и Шмейхель отразил мяч перед собой, с отскоком от газона. Мохамед добивал головой, но мяч по дуге попал в перекладину. Еще одну попытку добить не дали довести до конца.

    23’ Окслейд-Чемберлен выполнил мягкую подачу на левый угол вратарской «Лестера», куда врывался Хендерсон. До мяча он не добрался, но тот всё равно полетел в створ, создав проблемы Шмейхелю, однако Каспер справился, отражая угрозу.

    28’ Джейми Варди ворвался в штрафную площадку «Ливерпуля» и пробил, но до ворот мяч не довел, так как Вирджил Ван Дейк успел выставить ногу.

    32’ Салах с угла вратарской «Лестера» пробил и Шмейхель спас ворота, отбив мяч на угловой.

    44’ Александер-Арнольд навесил с угла поля, во вратарскую «Лестера». Защитники «Лестера» выбили мяч на левый край штрафной, откуда чуть выше перекладины пробил Хендерсон.

    55’ Мане получил мяч от Жоты на линии штрафной «Лестера», сделал несколько шагов вперёд и из выгодной позиции пробил над перекладиной.

    59’ 1:0 Адемола Лукман. Вышедший тремя минутами ранее на замену Лукман получил мяч от Дьюсбери-Холла на линии штрафной «Ливерпуля», сделал несколько шагов вперёд и пробил под ближнюю штангу.

    82’ Александер-Арнольд исполнил корнер с правого фланга и нашел Жоту на дальней штанге ворот «Лестера», но португалец пробил мимо цели.

    86’ Ван Дейк подхватил мяч в штрафной «Лестера» и низом в ближний угол пробил. Шмейхель на угловой перевёл мяч.

    90+4’ На угловой у ворот «Лестера» прибежал вратарь «Ливерпуля» Аллисон, но и 12-й корнер не принес мерсисайдцам ничего — Матип и Фирмино помешали друг другу пробить.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Лестер — Ливерпуль 1:0
    Гол: 1:0 Адемола Лукман (59') Лестер: Каспер Шмейхель, Тимоти Кастань, Даниэль Амарти, Вильфред Ндиди, Люк Томас, Хамза Чодури (Юри Тилеманс, 56'), Бубакари Сумаре, Kiernan Dewsbury-Hall, Джеймс Мэддисон (Марк Олбрайтон, 68'), Джейми Варди, Келечи Ихеаначо (Адемола Лукман, 56') Ливерпуль: Садио Мане, Диогу Жота, Мохамед Салах, Алекс Окслейд-Чемберлен (Наби Кейта, 55'), Фабиньо (Джеймс Милнер, 64'), Джордан Хендерсон (Роберто Фирмино, 70'), Константинос Цимикас, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд, Алисон Бекер Предупреждение: Жоэль Матип (4')

    Лучшим игроком матча стал голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель, отразивший пенальти в первом тайме.

    Турнирная таблица

    Команда Юргена Клоппа с 41 очком остается на второй позиции в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Брэндана Роджерса поднялись на девятую строчку, имея в своем активе 25 очков.

    Календарь и таблица АПЛ

    В рамках 21 тура чемпионата Англии «Ливерпуль» отправится в гости к лондонскому «Челси» (2 января), а «Лестер» примет дома «Норвич» (1 января).

    Прямая речь

    Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»

    — Безусловно, заслуженный результат для «Лестера». Мы сыграли недостаточно хорошо. То, как мы обращались с мячом, не совсем правильно. Мы провели очень плохой матч, так что все заслужено. Те решения, которые мы принимали, были плохими. Возможно, чуть-чуть не хватило удачи. Но что есть, то есть. У нас должно быть больше голевых моментов. Да, их было достаточно, чтобы выиграть. Однако если вы проиграли, значит, нужно создавать больше.

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    Мы начали матч хорошо, но сначала полностью потеряли ритм, а затем просто не смогли его вернуть. «Лестер» играл два дня назад, так что они все заслужили. У них был один удар в створ ворот, шансов много не было. Нам нужно лучше защищаться. Обычно именно так мы и делаем, но сложно объяснить, почему это не получилось сделать сегодня. Между нами и «Манчестер Сити» образовался большой отрыв.

    Брендан Роджерс, главный тренер «Лестера»

    — Произошедшее сложно выразить словами. За 48 часов сыграть против «Манчестер Сити» и «Ливерпуля»... Абсолютно героическое выступление. Понимали, что временами нам придется хорошо защищаться, но также мы знали, что можем играть и в футбол. Потрясающий результат против одной из лучших команд мира.

    Мы одержали несколько больших побед, завоевали несколько важных титулов, но есть одна вещь, которая не подвергалась сомнению — это дух команды. Порой мы играли плохо, но никогда не прекращали борьбу — и мы увидели это. Каспер Шмейхель — топ-голкипер, один из лучших в Европе. Он проявил себя, когда был нам нужен.

    Каспер Шмейхель, вратарь «Лестера»

    — Важная победа, очень важная победа. Провести такой второй тайм против «Манчестер Сити», как мы это сделали, а затем сыграть против «Ливерпуля» с грузом ответственности и усталостью в ногах… Это заслуга всей команды. Не изучал манеру исполнения пенальти Мохамеда Салаха У меня было предчувствие, и я доверился ему. Иногда вам нужно немного удачи. У нас не было этого против «Ман Сити», зато она появилась сегодня.

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