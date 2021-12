Фактор вратаря. Шмейхель помог «Лестеру» завершить год победой над «Ливерпулем»

«Ливерпуль» потерпел минимальное поражение от «Лестера» на «Кинг Пауэр» — 0:1. В первом тайме голкипер «Лисов» Каспер Шмейхель отразил пенальти, после чего «Ливерпуль» много атаковал, не сумев реализовать свои моменты. Единственный гол в ворота мерсисайдцев провёл вышедший на замену Лукман.

4’ Цимикас прорвался по левому флангу и выполнил подачу на дальнюю штангу ворот «Лестера». Там Салах скинул на Жоту, который пробил и попал в защитника Амарти.

14’ Пенальти! «Ливерпуль» быстро вбросил аут у чужой штрафной, прошел заброс на Салаха, который, уходя от защитников, готовился пробивать, но ему помешал подножкой Ндиди.

16’ Нет гола! Салах с «Точки» пробил в левый угол и Шмейхель отразил мяч перед собой, с отскоком от газона. Мохамед добивал головой, но мяч по дуге попал в перекладину. Еще одну попытку добить не дали довести до конца.

A brilliant penalty save from Schmeichel, denying Salah! 🧤#LeiLiv pic.twitter.com/GiSlBNd45G — Leicester City (@LCFC) December 28, 2021

23’ Окслейд-Чемберлен выполнил мягкую подачу на левый угол вратарской «Лестера», куда врывался Хендерсон. До мяча он не добрался, но тот всё равно полетел в створ, создав проблемы Шмейхелю, однако Каспер справился, отражая угрозу.

28’ Джейми Варди ворвался в штрафную площадку «Ливерпуля» и пробил, но до ворот мяч не довел, так как Вирджил Ван Дейк успел выставить ногу.

28' — Mane's clipped cross is flicked on by Henderson, Jota waits to shoot and Schmeichel makes a save. The offside flag is then raised.

[0-0]#LEILIV pic.twitter.com/PxpS3Syt45 — Liverpool FC (@LFC) December 28, 2021

32’ Салах с угла вратарской «Лестера» пробил и Шмейхель спас ворота, отбив мяч на угловой.

44’ Александер-Арнольд навесил с угла поля, во вратарскую «Лестера». Защитники «Лестера» выбили мяч на левый край штрафной, откуда чуть выше перекладины пробил Хендерсон.

45' — Trent stands a ball up to the back post, it falls to Jota but he can't make the right connection to steer his shot on target.

[0-0]#LEILIV pic.twitter.com/mQG5xl55oI — Liverpool FC (@LFC) December 28, 2021

55’ Мане получил мяч от Жоты на линии штрафной «Лестера», сделал несколько шагов вперёд и из выгодной позиции пробил над перекладиной.

59’ 1:0 Адемола Лукман. Вышедший тремя минутами ранее на замену Лукман получил мяч от Дьюсбери-Холла на линии штрафной «Ливерпуля», сделал несколько шагов вперёд и пробил под ближнюю штангу.

82’ Александер-Арнольд исполнил корнер с правого фланга и нашел Жоту на дальней штанге ворот «Лестера», но португалец пробил мимо цели.

86’ Ван Дейк подхватил мяч в штрафной «Лестера» и низом в ближний угол пробил. Шмейхель на угловой перевёл мяч.

90+4’ На угловой у ворот «Лестера» прибежал вратарь «Ливерпуля» Аллисон, но и 12-й корнер не принес мерсисайдцам ничего — Матип и Фирмино помешали друг другу пробить.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лестер — Ливерпуль 1:0 Гол: 1:0 Адемола Лукман (59') Лестер: Каспер Шмейхель, Тимоти Кастань, Даниэль Амарти, Вильфред Ндиди, Люк Томас, Хамза Чодури (Юри Тилеманс, 56'), Бубакари Сумаре, Kiernan Dewsbury-Hall, Джеймс Мэддисон (Марк Олбрайтон, 68'), Джейми Варди, Келечи Ихеаначо (Адемола Лукман, 56') Ливерпуль: Садио Мане, Диогу Жота, Мохамед Салах, Алекс Окслейд-Чемберлен (Наби Кейта, 55'), Фабиньо (Джеймс Милнер, 64'), Джордан Хендерсон (Роберто Фирмино, 70'), Константинос Цимикас, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд, Алисон Бекер Предупреждение: Жоэль Матип (4')

Лучшим игроком матча стал голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель, отразивший пенальти в первом тайме.

Команда Юргена Клоппа с 41 очком остается на второй позиции в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Брэндана Роджерса поднялись на девятую строчку, имея в своем активе 25 очков.

В рамках 21 тура чемпионата Англии «Ливерпуль» отправится в гости к лондонскому «Челси» (2 января), а «Лестер» примет дома «Норвич» (1 января).

Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»

— Безусловно, заслуженный результат для «Лестера». Мы сыграли недостаточно хорошо. То, как мы обращались с мячом, не совсем правильно. Мы провели очень плохой матч, так что все заслужено. Те решения, которые мы принимали, были плохими. Возможно, чуть-чуть не хватило удачи. Но что есть, то есть. У нас должно быть больше голевых моментов. Да, их было достаточно, чтобы выиграть. Однако если вы проиграли, значит, нужно создавать больше.

Мы начали матч хорошо, но сначала полностью потеряли ритм, а затем просто не смогли его вернуть. «Лестер» играл два дня назад, так что они все заслужили. У них был один удар в створ ворот, шансов много не было. Нам нужно лучше защищаться. Обычно именно так мы и делаем, но сложно объяснить, почему это не получилось сделать сегодня. Между нами и «Манчестер Сити» образовался большой отрыв.

Jürgen Klopp rued a night when Liverpool were ‘just not really ourselves’ in defeat at Leicester. His reaction 👇 — Liverpool FC (@LFC) December 28, 2021

Брендан Роджерс, главный тренер «Лестера»

— Произошедшее сложно выразить словами. За 48 часов сыграть против «Манчестер Сити» и «Ливерпуля»... Абсолютно героическое выступление. Понимали, что временами нам придется хорошо защищаться, но также мы знали, что можем играть и в футбол. Потрясающий результат против одной из лучших команд мира.

Мы одержали несколько больших побед, завоевали несколько важных титулов, но есть одна вещь, которая не подвергалась сомнению — это дух команды. Порой мы играли плохо, но никогда не прекращали борьбу — и мы увидели это. Каспер Шмейхель — топ-голкипер, один из лучших в Европе. Он проявил себя, когда был нам нужен.

Virgil van Dijk acknowledged that the Reds' below-par performance meant they deserved to lose 1-0 at Leicester City on Tuesday night. — Liverpool FC (@LFC) December 28, 2021

Каспер Шмейхель, вратарь «Лестера»

— Важная победа, очень важная победа. Провести такой второй тайм против «Манчестер Сити», как мы это сделали, а затем сыграть против «Ливерпуля» с грузом ответственности и усталостью в ногах… Это заслуга всей команды. Не изучал манеру исполнения пенальти Мохамеда Салаха У меня было предчувствие, и я доверился ему. Иногда вам нужно немного удачи. У нас не было этого против «Ман Сити», зато она появилась сегодня.