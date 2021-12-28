Провал «МЮ» позволил «Ньюкаслу» поверить в спасение

В рамках 19-го тура АПЛ «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» разошлись миром со счетом 1:1. Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Ньюкасл» тактически переиграл «МЮ»

«Большую часть вечера гримаса Ральфа Рангника говорила о том, что рулевой "Манчестер Юнайтед" страдает от сильной зубной боли. Вместо того, чтобы следовать предполагаемому сценарию и нейтрализовать "Ньюкасл" за счет прессинга, его разрозненная команда часто разрывалась из-за атакующих маневров Сен-Максимена и мастерства Жоэлинтона в полузащите», — пишет на страницах The Guardian Луиз Тэйлор.

«После столь долгого выстраивания своей тактики Эдди Хау заслуживал того, чтобы его дружина одержала революционную победу, но многие из тех, кто пришел на "Сент-Джеймс Парк", ушли, полагая, хотя и маловероятно, что вылета еще можно избежать. Конечно, "Сороки" выиграли только один раз за весь сезон, но Рангнику нужно было поблагодарить Давида Де Хеа за то, что клуб отстоял ничью, оставив "МЮ" седьмым в семи очках отставания от четвертого "Арсенала" [при двух матчах в запасе]».

«Ньюкасл» заслуживал победу

«Хозяева были великолепны — наконец, у их фанатов есть надежда. В этом матче они заслужили не один балл — они заслужили все три. То, что им не удалось их набрать, во многом связано с блестящей игрой вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа и, в самом конце, с толщиной стойки чужих ворот», — отмечает в материале Daily Mail Иан Ледимэн.

«Когда "Ньюкасл" забил в начале поединка благодаря невероятно яркому Сен-Максимену, казалось, что "Сорокам" предстоит упорная борьба на удержание счета. Гости не играли две с половиной недели и располагали полным составом. Но поединок закончилась не так: коллектив Хау был полон идей и угроз сопернику, подопечные Рангинка, с другой стороны, были полны ошибок».

Ничья не устроила никого

«В целом, "МЮ" был ужасен — так же плох, как и в течение всего сезона. "Ньюкасл" в основном играл отлично — так же хорошо, как они играли всю кампанию, но в этой истории о двух "Юнайтед" ничья была одинаково неудовлетворительной для обоих, учитывая, где им нужно быть в мае. Хозяева были превосходны, энергичны, умны, что стало самым впечатляющим признаком того, какой командой их наставник пытается сделать», — пишет на страницах The Telegraph Люк Эдвардс.

«На трибунах и на поле была праждебная атмосфера, чем оказали давление на "МЮ" с самого начала. "Ньюкасл" менял направление атак, в первом тайме прессинговали гостей, а во втором — ловко контратаковали. Это был поединок, который они заслужили выиграть, но футбол жесток, и это история всего их печального сезона: одна победа в 20 матчах во всех турнирах, и место в тройке худших команд, хотя и сыграли меньше матчей, чем вышестоящие конкуренты».

Де Хеа снова спас «МЮ» от поражения

«Хотя у гостей было две замены, второй тайм начался аналогичным образом. "Ньюкасл" проникал сквозь оборону "Красных Дьяволов", и мяч оказался у Сен-Максимена. Нападающий воспользовался возможностью сделать счет 2:0, но вместо гола увидел, как Де Хеа сделал захватывающий сейв, лишив "Сент-Джеймс Парк" еще одного ликования», — отмечает в материале The Mirror Натан Ридли.

«10 минут спустя голкиперу "МЮ" пришлось снова проявить бдительность, чтобы помешать Райану Фрейзеру забить с близкого расстояния и снова сохранить свою команду в игре. Но самое важное вмешательство испанца произошло на 88-й минуте, когда он впечатляюще спас от верного победного гола после удара Альмирона. Его блеск в то время, как его партнеры по команде провалились — это та картина, к которой фанаты манкунианцев уже привыкли».