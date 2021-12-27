Лишь «Манчестер Сити» может остановить «Манчестер Сити»

В 19-м туре АПЛ «Манчестер Сити» разгромил «Лестер» в фееричном матче (6:3). Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Лестер» едва не испортил праздник «Манчестер Сити»

«Хозяева были безжалостны, после чего заснули, а затем проснулись, чтобы наконец положить конец сопротивлению гостей, которое во втором тайме вызвало блестящий ответный удар по чемпиону, уступая 0:4 к перерыву. Но то, что Гвардиола охарактеризовал как "типичную встречу в День подарков" — воспоминание к богатому на голы матчу прошлого года — могло закончиться иначе, если бы коллектив Роджерса был таким же беспощадным, как соперник», — пишет на страницах The Guardian Джейми Джексон.

«Когда Джеймс Мэддисон продвинул мяч на Келечи Ихеаначо на 70-й минуте, от того, чтобы "Лестер" сделал счет 5:4 нападающего остановил только Эдерсон. Позже Марк Олбрайтон упустил возможность сделать то же самое. Если бы любой явный момент был реализован, кто знает, чем бы могла завершиться заключительная фаза игры».

Атакующая мощь «Сити» должна тревожить конкурентов

«Манкунианцы всего на шесть очков опережают "Ливерпуль", у которого еще есть матч в запасе, и впереди еще много испытаний. Но Юргену Клоппу и Томасу Тухелю впору задаваться вопросом, что нужно сделать их командам, чтобы сдержать грозную силу Гвардиолы. Теперь у "Горожан" 17 голов в трех матчах — кому вообще нужен нападающий?», — анализирует в материале Sky Sports Питер Смит.

«Эта команда "Манчестер Сити" просто летает, и в нынешний решающий момент сезона, когда игры идут одна за другой, а составы ограничены, и случаются промахи, чемпион спокойно набирают очки. Это не оставляет права на ошибку соперникам. "Ливерпуль" и "Челси", которые отправятся на "Этихад" 15 января, будут стараться удержаться, но, как мы видели в первые недели 2021 года, это нелегкий подвиг, когда хозяева в таком настроении».

Оборона «Манчестер Сити» неожиданно дала сбой

«За последние недели "Манчестер Сити" разорвал множество защит — перед этим по ходу своей победной серии он забил 24 гола, включая разгром "Лидса" со счетом 7:0 — так что еще одно выступление с блестящей атакующей игрой не стало неожиданностью. Что было неожиданным, так это реакция "Лис", которым из-за травм не хватало многих своих основных игроков, а также то, как легко они нашли путь к чужим воротам», — рассуждает в отчете BBC о матче Крис Беван.

«У команды Гвардиолы самая надежная оборона в АПЛ, но на какое-то время второго тайма она лишь преследовала тени оппонентов и в итоге пропустила столько же голов за 10 минут, сколько ей забили в предыдущих восьми поединках лиги. У "Лестера" трудный сезон, где нет стабильности и есть проблемы в обороне даже до того, как на него обрушились травмы, но он, по крайней мере, дал своим болельщикам что-то, о чем можно спеть в развлекательный полдень».

«Манчестер Сити» слишком многое позволил «Лестеру»

«За первые 25 минут на "Этихад" в День подарков "Манчестер Сити" показал, почему он — фаворит на чемпионство в этом сезоне. Затем в первые 20 минут второго тайма все увидели, почему это, возможно, не так. "Лестер", опустошенный кадровыми проблемами, не может жаловаться на результат, но Гвардиола, несомненно, будет обеспокоен тем, что его команда позволила нанести 14 ударов (восемь — в створ), несмотря на то, что владела мячом на 72 процента», — отмечает в материале ESPN Роб Доусон.

«Когда Ихеаначо сделал счет 4:3 — третий гол гостей за 10 минут — уязвимость "Горожан" на контратаках заставила чувствовать, что едва ли они не пропустят и в четвертый раз. Наиболее важной статистикой, с точки зрения Гвардиолы, будет то, что, несмотря на короткое замешательство, "Сити" выиграл девять матчей кряду: это основа для той формы, которая приносит титулы. После демонстрации своих лучших и худших качеств в матче против "Лестера", самым большим его препятствием на пути к удержанию чемпионства может быть он сам».