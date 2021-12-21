АПЛ не стали останавливать из-за коронавируса. Все главные подробности

Клубы АПЛ и Английской футбольной лиги решили проводить матчи в праздничный период, несмотря на продолжающиеся проблемы из-за коронавируса.

Решение было принято, несмотря на то, что игроки АПЛ, а также сотрудники клубов сдали на прошлой неделе рекордные 90 положительных тестов.

Представители всех 20 клубов АПЛ встретились в понедельник, чтобы обсудить расписание после того, как на выходных сразу шесть игр были перенесены.

Голосование не проводилось. В течение пяти дней, начиная с 26 декабря, в АПЛ будут сыграны матчи двух туров. Английская футбольная лига будет проводить матчи «там, где это безопасно».

Ожидалось, что 20-й тур Премьер-лиги, который стартует 28 декабря, будет перенесен, чтобы ослабить давление на команды АПЛ.

Одна из тем для обсуждения на встрече заключалась в том, чтобы каждый клуб сыграл по два матча в праздничный период в течении трех туров. Вместо этого клубам рекомендовали проводить свои матчи согласно расписанию, если у них есть 13 здоровых полевых игроков плюс вратарь.

При этом были отменены переигровки Кубка Англии в третьем и четвертом раундах. Также продолжаются переговоры о том, следует ли сократить полуфинальные матчи Кубка лиги до одногоматчевого противостояния.

Вскоре после встречи АПЛ подтвердила, что в период с 13 по 19 декабря из 12 345 проведенных тестов игроков и персонала было зафиксировано 90 новых положительных случаев. Эта цифра более чем вдвое превысила показатели прошлой недели (41 случай), что стало рекордом с начала пандемии.

В понедельник данные АПЛ показали, что 77% игроков получили две дозы вакцинации, что на 68% больше, чем в октябре.

В целом 84% игроков получили хотя бы одну дозу. Если включить в анализ персонал, цифра возрастет до 92%.

На прошлой неделе в женской высшей лиге и Чемпионшипе было 44 положительных теста — это самый высокий показатель с тех пор, как лиги начали публиковать данные тестов.

АПЛ заявила, что на встрече в понедельник был «обсужден ряд вопросов», включая адаптацию процесса переноса матчей. Субботний матч между «Астон Виллой» и «Бернли» был отменен за два часа до встречи.

В воскресных матчах Премьер-лиги «Челси» смог заявить только шестерых запасных на матч с «Вулверхэмптоном», а «Ливерпуль» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» без ряда игроков основы.

Пять из шести матчей субботы были отменены. «Челси» пытался перенести воскресный матч с «волками», и главный тренер Томас Тухель сказал, что его игроки подвергаются «огромному риску ... не только из-за ковида, но и физически».

«Ливерпуль» был среди группы клубов, которые настаивали на переносе 20-го тура.

После воскресной ничьей со «шпорами» тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сказал, что играть и 26, и 28 декабря невозможно.

Юрген Клопп globallookpress.com

«Это невозможно, у нас нет столько игроков», — сказал Клопп. «Мы должны думать, что будет, если мы получим еще один или два дополнительных положительных случая. Мы не можем просто закрыть глаза на все это. Мы бы предпочли сыграть, но нам нужна помощь с календарем», — добавил он.

Семь команд АПЛ, все еще участвующие в розыгрыше Кубка лиги, сыграют 21 и 22 декабря, а также проведут три матча Премьер-лиги в период с этих дат по 2 января.

«Вулверхемптон» разместил в Twitter фотографию капитана Конора Коуди и главного тренера Бруну Лаге, которые получают дозы вакцини.

В понедельник Лаге сказал: «Все в нашем клубе полностью вакцинированы, что является правильным решением, особенно с учетом увеличения числа положительных случаев в Премьер-лиге и в обществе в целом».

АФЛ видит оптимизм

Два матча Чемпионшипа и пять игр Второй лиги 26 декабря уже отменены из-за положительных случаев коронавируса.

АФЛ заявила, что ожидает дальнейших переносов, но видит «оптимизм в отношении того, что сбои в календаре можно свести к минимуму».

Исполнительный директор Тревор Берч сказал: «Мы продолжим работать с клубами, властями и другими структурами, чтобы отслеживать уровень случаев заболевания Covid-19 и быть готовыми к соответствующим ответным мерам, но на данный момент остается мнение, что мы можем продолжать безопасно проводить игры там, где в клубах есть достаточно здоровых людей как на поле, так и за его пределами».

«Благодаря принятым мерам, массовой вакцинации мы уверены, что многие фанаты смогут чувствовать себя уверенно, посещая матчи в период Рождества», — добавил он.

Вход на стадион «Тоттенхэма» globallookpress.com

Неопределенность, сопротивление и перегруженность

Футбольный репортер BBC Саймон Стоун пишет:

«На собрании клубов Премьер-лиги в понедельник обсуждался двухнедельный перерыв в календаре, но не было достаточной поддержки, чтобы приблизиться к его реализации.

В конце концов победу одержала неуверенность в том, что нас ждет впереди, и некоторые реалии подтвердились.

Главный тренер "Челси" Томас Тухель хотел, чтобы воскресный матч с "Вулверхэмптоном" был отменен. Но запрос был отклонен. Было отмечено, что в его команде было два запасных игрока, которые стоили клубу 55 миллионов фунтов стерлингов, а в случае Сауля Ньигеса — возможность выкупа за 30 миллионов фунтов. А еще у них одна из лучших академий в мировом футболе.

Клубы не знают, что их ждет в будущем. Ходят слухи о возвращении карантинных ограничений, которые сократят посещаемость и доходы от билетов. Зная, что это возможно, клубы не хотят соглашаться на паузу, в которой они могут не слишком нуждаться.

Десять игр АПЛ уже были перенесены — их нужно вместить в календарь, в котором для них не было места. Теперь ФА хотя бы отменила неделю, отведенную для переигровок третьего раунда Кубка Англии в январе.

Обсуждалось, следует ли в полуфинале Кубка лиги в следующем месяце проводить один матч, а не привычные два. Любое решение по этому поводу будет зависеть от того, состоятся ли четвертьфиналы на этой неделе и какой будет общая ситуация в стране.

Как всегда, вокруг игроков ведутся ожесточенные споры. Сейчас разговор идет о том, когда им стоит остановиться и перестать выходить на поле.

Ассоциация профессиональных футболистов, как и клубы, продолжает призывать своих членов пройти вакцинацию, одновременно пытаясь гарантировать, что игроки не будут использоваться в качестве пешек в более широкой пиар-игре».