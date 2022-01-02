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    Драматичный камбек. «Челси» переломил игру с «Ливерпулем», но не добыл победы

    Лондонский «Челси» на своем поле сыграл вничью 2:2 с «Ливерпулем» в матче 21-го тура АПЛ. Рассказываем, как это было

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    «Челси» — «Ливерпуль»
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    «Челси» — «Ливерпуль»
    «Ливерпуль» здорово наказал «Челси» за ошибку в обороне в начале матча, но в концовке тайма у Ковачича получился великолепный удар, после чего хозяева завелись и успели сравнять счёт. После перерыва команды сыграли строже в обороне, так что счет не изменился — 2:2. «Манчестер Сити» отрывается от идущего вторым «Челси» уже на 10 очков, а от «Ливерпуля» — на 11.

    Ход матча

    1’ Мане получил желтую карточку уже на 15-й секунде матча за удар локтем в лицо в борьбе с Аспиликуэтой. Это самая быстрая карточка в АПЛ как минимум с сезона-2006/07.

    5’ Потерял «Челси» мяч на фланге, Мане прорвался к штрафной и выполнил передачу на Салаха, который пробил в борьбе с Рюдигером из центра штрафной — вышедший из ворот Менди блокировал удар.

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    • 7’ Потеряли мяч «красные» неподалёку от своих владений, после чего прошла скидка в центр поля на Пулишича, но американец растерялся в самый ответственный момент, и мяч у него в ногах забрал Келлехер.

    9’ 0:1 Садио Мане. И тут же защита «Челси» привезла себе гол. После заброса из глубины поля мяч головой не сумел отбить Чалоба, и подхвативший мяч Мане не сплоховал, спокойно обыграв Менди, после чего поразив пустые ворот.

    21’ Салах в быстрой атаке убежал один на один с Менди, но голкипер «Челси» справился с ударом Мохамеда с острого угла. Впрочем, в любом случае офсайд был.

    26’ 0:2 Мохамед Салах. Александер-Арнольд из глубины поля на правом фланге выполнил великолепную передачу в штрафную «Челси» на Салаха, который обработал мяч и с острого угла пробил под ближнюю штангу, поймав Менди на противоходе.

    33’ Маунт и Цимикас немного повздорили после игрового стыка. VAR взял паузу, и под подозрение на удаление с поля за неспортивное поведение попал игрок «Челси», который слегка пнул лежащего Цимикаса. Но решили судьи всё-таки, что на красную карточку этот эпизод не тянет.

    37’ Салах в быстрой контратаке едва не умчался на рандеву с Менди, но в шикарном подкате его остановил Рюдигер. В продолжении атаки египтянин пробил в Силву, от которого мяч ушёл на угловой.

    42’ 1:2 Матео Ковачич. Штрафной удар на правом фланге атаки сумел заработал Хаверц в борьбе с Милнером. Недалеко отбили мяч защитники «Ливерпуля» после подачи стандарта, и с 23 метров Ковачич хорошо поймал мяч на ногу, отправив снаряд точно в правую «девятку». Мяч от штанги оказался в сетке ворот.

    45+1’ 2:2 Кристиан Пулишич. Панте по левому краю забросил мяч на ход Пулишичу, который ворвался в штрафную площадку «Ливерпуля» и мощно пробил под перекладину, практически в дальнюю «девятку».

    45+4’ В контратаке «Челси» Хаверц ворвался на правый край штрафной площади гостей, его удар был блокирован, но мяч срикошетил на Маунта, который с ходу пробивал в дальний угол и чуточку не попал в цель.

    52’ Канте выполнил классный разрезающий пас на левый фланг атаки на Алонсо, который сместился в штрафную площадку «Ливерпуля», но из выгодной позиции с правой ноги пробил плохо — высоко на трибуны мяч улетел.

    57’ Салах из-за пределов штрафной «Челси» резким ударом чуть не забросил мяч за шиворот Менди, но голкипер в прыжке дотянулся и перевёл на угловой.

    59’ Мане с левого фланга совершил эффектный сольный прорыв в центр, после чего с 17-ти метров на силу пробивал в ближний угол, но Менди был готов к подобному выстрелу, снова парировав мяч за лицевую линию.

    62’ Остро отвечает «Челси». После подачи с левого фланга Пулишич метров с семи пробивал по воротам, но Келлехер чудом сумел среагировать, поднять руки, и отбить мяч перед собой, после чего уже сработали защитники «Ливерпуля».

    65’ После навеса Александер-Арнольда с углового и скидки мяч пришёл к Салаху, который покатил на Цимикаса, а тот резко пробил низом на пару метров правее ворот.

    74’ Пулишич резко пробил из-за пределов штрафной «Ливерпуля» — чуть выше перекладины просвистел мяч.

    82’ Маунт ударом со штрафного попал в «стенку», а потом ещё раз пробил после рикошета от неё, и вот это было опасно — но Келлехер в красивом прыжке намертво накрыл летевший низом под штангу мяч.

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    87’ Угловой на левом фланге заработали лондонцы, стараниями Хадсона-Одои, и после подачи корнера достаточно опасно с отклонением головой пробивал Рюдигер, но не попал в дальний угол ворот.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Челси — Ливерпуль 2:2
    Голы: 0:1 Садио Мане (9'), 0:2 Мохамед Салах (26'), 1:2 Матео Ковачич (42'), 2:2 Кристиан Пулишич (45 + 1') Челси: Эдуард Менди, Трево Чалоба (Жоржиньо, 70'), Тьяго Силва, Антонио Рюдигер, Сесар Аспиликуэта, Н’Голо Канте, Матео Ковачич, Маркос Алонсо, Мэйсон Маунт, Кристиан Пулишич, Кай Хаверц (Каллум Хадсон-Одои, 79') Ливерпуль: Садио Мане (Кёртис Джонс, 90'), Диогу Жота (Алекс Окслейд-Чемберлен, 69'), Мохамед Салах, Джеймс Милнер (Наби Кейта, 69'), Фабиньо, Джордан Хендерсон, Константинос Цимикас, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Трент Александер-Арнольд, Кивин Келлехер Предупреждения: Садио Мане (1'), Кристиан Пулишич (17'), Ибраима Конате (83')

    Турнирная таблица

    «Челси» набрал 43 очка и закрепился на второй строчке таблицы АПЛ, «Ливерпуль» остался с 42 очками на третьем месте.

    Календарь и таблица АПЛ

    В рамках 22 тура чемпионата Англии лондонский клуб 15 января сыграет в гостях с «Манчестер Сити». «Ливерпуль» на следующий день примет «Брентфорд».

    Прямая речь

    Пеп Линдерс, тренер «Ливерпуля»

    — У нас не бывает скучных матчей. Обе команды играли интенсивно с самого начала. Нам бы больше хотелось контролировать игру. У «Ливерпуля» было так много отличных контратак, не хватало только последнего паса. Должно быть, это крутейший матч для болельщиков. Учитывая то, в какой мы ситуации, это комплимент для нас. Мы могли бы назвать много отговорок сегодня, но парни бились, отдавая себя без остатка.

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    Хотим к каждой игре относиться как к финалу. Кто бы ни выходил на поле и ни оставался в запасе, мы демонстрируем такой настрой. Хорошо, что матч прошел в режиме 11 на 11 — мы здесь для того, чтобы развлекать, и, как я уже говорил, с нами не бывает скучно.«Челси» забил два невероятных гола. Всегда стараешься выстроить игру, чтобы избежать подобных ситуаций, но это просто два невероятных гола.

    Томас Тухель, главный тренер «Челси»

    — Что мы можем поделать? Сражаться за победу. В последнее время у нас были трудности с тем, чтобы выигрывать матчи, которые складывались в нашу пользу. Но сегодня не о чем сожалеть. Это был блестящий футбольный матч. Мы здорово начали, а потом получили счет 0:2 из-за индивидуальных ошибок, за которые наказывают на таком уровне. Мы перевернули ситуацию и были близки к победе. Но все было на грани — могло качнуться и в другую сторону. Мы идем дальше.

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    Что сказать о желтой карточке Мане? В первом матче с «Ливерпулем» [1:1] мы получили красную карточку, судья вынес решение так быстро — они не проверили момент. Мне очень не нравится говорить о таких вещах обычно, я не люблю ранние удаления — это может убить игру. Зрители хотят видеть игру 11 на 11, и Мане всегда должен быть на поле, потому что он блестящий футболист и прекрасный парень, но это красная карточка.

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