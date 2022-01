Драматичный камбек. «Челси» переломил игру с «Ливерпулем», но не добыл победы

«Ливерпуль» здорово наказал «Челси» за ошибку в обороне в начале матча, но в концовке тайма у Ковачича получился великолепный удар, после чего хозяева завелись и успели сравнять счёт. После перерыва команды сыграли строже в обороне, так что счет не изменился — 2:2. «Манчестер Сити» отрывается от идущего вторым «Челси» уже на 10 очков, а от «Ливерпуля» — на 11.

Ход матча

1’ Мане получил желтую карточку уже на 15-й секунде матча за удар локтем в лицо в борьбе с Аспиликуэтой. Это самая быстрая карточка в АПЛ как минимум с сезона-2006/07.

5’ Потерял «Челси» мяч на фланге, Мане прорвался к штрафной и выполнил передачу на Салаха, который пробил в борьбе с Рюдигером из центра штрафной — вышедший из ворот Менди блокировал удар.

7’ Потеряли мяч «красные» неподалёку от своих владений, после чего прошла скидка в центр поля на Пулишича, но американец растерялся в самый ответственный момент, и мяч у него в ногах забрал Келлехер.

9’ 0:1 Садио Мане. И тут же защита «Челси» привезла себе гол. После заброса из глубины поля мяч головой не сумел отбить Чалоба, и подхвативший мяч Мане не сплоховал, спокойно обыграв Менди, после чего поразив пустые ворот.

21’ Салах в быстрой атаке убежал один на один с Менди, но голкипер «Челси» справился с ударом Мохамеда с острого угла. Впрочем, в любом случае офсайд был.

26’ 0:2 Мохамед Салах. Александер-Арнольд из глубины поля на правом фланге выполнил великолепную передачу в штрафную «Челси» на Салаха, который обработал мяч и с острого угла пробил под ближнюю штангу, поймав Менди на противоходе.

33’ Маунт и Цимикас немного повздорили после игрового стыка. VAR взял паузу, и под подозрение на удаление с поля за неспортивное поведение попал игрок «Челси», который слегка пнул лежащего Цимикаса. Но решили судьи всё-таки, что на красную карточку этот эпизод не тянет.

37’ Салах в быстрой контратаке едва не умчался на рандеву с Менди, но в шикарном подкате его остановил Рюдигер. В продолжении атаки египтянин пробил в Силву, от которого мяч ушёл на угловой.

42’ 1:2 Матео Ковачич. Штрафной удар на правом фланге атаки сумел заработал Хаверц в борьбе с Милнером. Недалеко отбили мяч защитники «Ливерпуля» после подачи стандарта, и с 23 метров Ковачич хорошо поймал мяч на ногу, отправив снаряд точно в правую «девятку». Мяч от штанги оказался в сетке ворот.

45+1’ 2:2 Кристиан Пулишич. Панте по левому краю забросил мяч на ход Пулишичу, который ворвался в штрафную площадку «Ливерпуля» и мощно пробил под перекладину, практически в дальнюю «девятку».

45+4’ В контратаке «Челси» Хаверц ворвался на правый край штрафной площади гостей, его удар был блокирован, но мяч срикошетил на Маунта, который с ходу пробивал в дальний угол и чуточку не попал в цель.

52’ Канте выполнил классный разрезающий пас на левый фланг атаки на Алонсо, который сместился в штрафную площадку «Ливерпуля», но из выгодной позиции с правой ноги пробил плохо — высоко на трибуны мяч улетел.

53' — Fabinho's ball between Chalobah and Azpilicueta is volleyed across goal by Jota ferociously. Mendy gets a hand to it and then the flag is raised for offside.

[2-2]#CHELIV pic.twitter.com/QGPJQ0vJ7f — Liverpool FC (@LFC) January 2, 2022

57’ Салах из-за пределов штрафной «Челси» резким ударом чуть не забросил мяч за шиворот Менди, но голкипер в прыжке дотянулся и перевёл на угловой.

59’ Мане с левого фланга совершил эффектный сольный прорыв в центр, после чего с 17-ти метров на силу пробивал в ближний угол, но Менди был готов к подобному выстрелу, снова парировав мяч за лицевую линию.

62’ Остро отвечает «Челси». После подачи с левого фланга Пулишич метров с семи пробивал по воротам, но Келлехер чудом сумел среагировать, поднять руки, и отбить мяч перед собой, после чего уже сработали защитники «Ливерпуля».

65’ После навеса Александер-Арнольда с углового и скидки мяч пришёл к Салаху, который покатил на Цимикаса, а тот резко пробил низом на пару метров правее ворот.

66' — Salah finds Tsimikas after a corner. His low shot drifts wide of the Chelsea goal.

[2-2]#CHELIV pic.twitter.com/AVD2cwkR2U — Liverpool FC (@LFC) January 2, 2022

74’ Пулишич резко пробил из-за пределов штрафной «Ливерпуля» — чуть выше перекладины просвистел мяч.

82’ Маунт ударом со штрафного попал в «стенку», а потом ещё раз пробил после рикошета от неё, и вот это было опасно — но Келлехер в красивом прыжке намертво накрыл летевший низом под штангу мяч.

87’ Угловой на левом фланге заработали лондонцы, стараниями Хадсона-Одои, и после подачи корнера достаточно опасно с отклонением головой пробивал Рюдигер, но не попал в дальний угол ворот.

Футбол. Англия. Премьер-лига Челси — Ливерпуль 2:2 Голы: 0:1 Садио Мане (9'), 0:2 Мохамед Салах (26'), 1:2 Матео Ковачич (42'), 2:2 Кристиан Пулишич (45 + 1') Челси: Эдуард Менди, Трево Чалоба (Жоржиньо, 70'), Тьяго Силва, Антонио Рюдигер, Сесар Аспиликуэта, Н’Голо Канте, Матео Ковачич, Маркос Алонсо, Мэйсон Маунт, Кристиан Пулишич, Кай Хаверц (Каллум Хадсон-Одои, 79') Ливерпуль: Садио Мане (Кёртис Джонс, 90'), Диогу Жота (Алекс Окслейд-Чемберлен, 69'), Мохамед Салах, Джеймс Милнер (Наби Кейта, 69'), Фабиньо, Джордан Хендерсон, Константинос Цимикас, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Трент Александер-Арнольд, Кивин Келлехер Предупреждения: Садио Мане (1'), Кристиан Пулишич (17'), Ибраима Конате (83')

There were just 245 seconds between Mateo Kovacic and Christian Pulisic's goals! Talk about a dramatic comeback!#CHELIV pic.twitter.com/znD0xK7YPX — Premier League (@premierleague) January 2, 2022

Турнирная таблица

«Челси» набрал 43 очка и закрепился на второй строчке таблицы АПЛ, «Ливерпуль» остался с 42 очками на третьем месте.

В рамках 22 тура чемпионата Англии лондонский клуб 15 января сыграет в гостях с «Манчестер Сити». «Ливерпуль» на следующий день примет «Брентфорд».

Прямая речь

Пеп Линдерс, тренер «Ливерпуля»

— У нас не бывает скучных матчей. Обе команды играли интенсивно с самого начала. Нам бы больше хотелось контролировать игру. У «Ливерпуля» было так много отличных контратак, не хватало только последнего паса. Должно быть, это крутейший матч для болельщиков. Учитывая то, в какой мы ситуации, это комплимент для нас. Мы могли бы назвать много отговорок сегодня, но парни бились, отдавая себя без остатка.

Хотим к каждой игре относиться как к финалу. Кто бы ни выходил на поле и ни оставался в запасе, мы демонстрируем такой настрой. Хорошо, что матч прошел в режиме 11 на 11 — мы здесь для того, чтобы развлекать, и, как я уже говорил, с нами не бывает скучно.«Челси» забил два невероятных гола. Всегда стараешься выстроить игру, чтобы избежать подобных ситуаций, но это просто два невероятных гола.

Here's what Pepijn Lijnders had to say following our 2-2 draw in #CHELIV 👇 — Liverpool FC (@LFC) January 2, 2022

Томас Тухель, главный тренер «Челси»

— Что мы можем поделать? Сражаться за победу. В последнее время у нас были трудности с тем, чтобы выигрывать матчи, которые складывались в нашу пользу. Но сегодня не о чем сожалеть. Это был блестящий футбольный матч. Мы здорово начали, а потом получили счет 0:2 из-за индивидуальных ошибок, за которые наказывают на таком уровне. Мы перевернули ситуацию и были близки к победе. Но все было на грани — могло качнуться и в другую сторону. Мы идем дальше.

Что сказать о желтой карточке Мане? В первом матче с «Ливерпулем» [1:1] мы получили красную карточку, судья вынес решение так быстро — они не проверили момент. Мне очень не нравится говорить о таких вещах обычно, я не люблю ранние удаления — это может убить игру. Зрители хотят видеть игру 11 на 11, и Мане всегда должен быть на поле, потому что он блестящий футболист и прекрасный парень, но это красная карточка.