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    АПЛ. «Ман Сити» победил «Арсенал», «Челси» сыграет с «Ливерпулем»

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    Родри

    «Арсенал» — «Манчестер Сити» 1:2

    В первом матче 21 тура «Манчестер Сити» в Лондоне обыграл «Арсенал» со счетом 2:1.

    «Канониры» вышли вперед после гола Букайо Сака. Уже во второй половине Гранит Джака привез в свои ворота пенальти и Рияд Марез сравнял счет.

    Спустя 4 минуты после гола Мареза у «Арсенала» удалили защитника Габриэла. Позже, в добавленное время, Родри принес «горожанам» победу.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Арсенал Лондон — Манчестер Сити 1:2
    Голы: 1:0 Букайо Сака (31'), 1:1 Габриэл (пенальти) (57'), 1:2 Родриго Эрнандес (90 + 3') Арсенал Лондон: Арон Ремсдейл, Такэхиро Томиясу, Бен Уайт, Габриэл, Киран Тирни, Томас Парти, Гранит Джака, Букайо Сака (Мохамед Эль-Ненни, 84'), Мартин Эдегор (Пабло Мари, 63'), Габриэл Мартинелли, Александр Ляказетт (Emile Smith Rowe, 71') Манчестер Сити: Рахим Стерлинг, Габриэл Жезус (Илкай Гюндоган, 63'), Рияд Марез, Кевин Де Брёйне, Родриго Эрнандес, Бернарду Силва, Натан Аке, Эмерик Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Эдерсон Мораес Предупреждения: Гранит Джака (55'), Габриэл (59'), Букайо Сака (64'), Пабло Мари (69'), Родриго Эрнандес (90 + 4'), Бернарду Силва (90 + 5')

    «Ман Сити» с 53 очками на счету лидирует в турнирной таблице. «Арсенал» потерпел первое поражение за последние 5 туров и сейчас занимает 4 место с 35 баллами в активе.

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