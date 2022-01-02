Пора поиграть. 11 лучших свободных агентов в FM 2022

Команда построена по схеме 4-2-3-1. В нее входят как известные ветераны, так и несколько скрытых талантов.

Вратарь: Мигель Анхель Мойя

Мигель Мойя globallookpress

Несмотря на 37-летний возраст, испанский голкипер все еще может быть полезным в воротах на протяжении сезона или двух.

Не берите во внимание его возраст. Вы получите солидного игрока. У него хорошие навыки паса, оценивающийся показателем в 16 баллов. Благодаря своим характеристикам он сможет эффективно играть в роли вратаря-чистильщика.

Ни в одной из вратарских категорий его рейтинг не опускался ниже 14, так что он обеспечит вам довольно надежную игру в тылу.

Правый защитник: Ахмед аль-Мухаммади

Ахмед аль-Мухаммади globallookpress

В свои 33 года Ахмед аль-Мухаммади все еще является отличным выбором на позицию правого защитника.

Даже если ваша команда находится на дне в Премьер-лиге или Чемпионшипе, подписание аль-Мухаммади не должно составить труда.

Идеальным вариантом будет контракт на один год. Если вы подпишете его на более длительный срок, он станет отличным дополнением вашего состава в дальнейших сезонах.

Центральный защитник: Сидней

Сидней globallookpress

Бразильскому центральному защитнику 31 год, поэтому у него в запасе есть еще несколько сезонов.

Благодаря участию в Ла Лиге с 2013 года, Сидней способен играть в высшем дивизионе любой страны.

Однако вам придется поторопиться, чтобы заполучить его, ведь в его подписании заинтересованы такие клубы, как «Ювентус» и «Реал».

Центральный защитник: Матео Мусаккио

Матео Мусаккио globallookpress

Матео Мусаккио — еще один свободный агент, подписание которого не должно вызывать никаких сложностей. Он недавно покинул «Лацио», а еще играл за «Милан».

30-летний футболист также принял участие в шести матчах за сборную Аргентины, что является подтверждением его уровня.

Однако помните, что рейтинг его агрессивности 17 баллов. Будьте внимательны и следите, чтобы этот игрок избегал ненужных нарушений правил и четко следовал инструкциям, не увлекаясь игрой в подкатах.

Левый защитник: Сенад Лулич

Сенад Лулич globallookpress

Левых защитников всегда трудно найти по хорошей цене и 35-летний Сенад Лулич может стать лучшим свободным агентом на эту позицию.

Лулич провел десять лет в «Лацио», прежде чем оказался без клуба. В прошлом сезоне он провел 16 матчей в Серии А. Футболист все еще способен играть на высшем уровне.

С рейтингом универсальности 18 его можно использовать как центральным полузащитником, так и левым вингером. Он будет очень полезным приобретением.

Центральный полузащитник: Паулиньо

Паулиньо globallookpress

Бывший полузащитник «Барселоны» все еще способен играть на высшем уровне. Игрок получил рейтинг 16 за умение хорошо отбирать мяч в опорной зоне. Также он умеет играть от штрафной к штрафной в стиле универсального полузащитника.

В свои 32 года бразилец способен отыграть еще пару сезонов, прежде чем действительно сбавит обороты. Его приобретение усилит вашу линию полузащиты.

Центральный полузащитник: Фернандо

Фернандо globallookpress

Фернандо — первый игрок в этом списке, которому еще не исполнилось 30 лет. Это отличный вариант, который можно использовать как в защите, так и в центре полузащиты.

У 29-летнего игрока впечатляющие показатели по всем статьям, а с рейтингом 17 за исполнение штрафных ударов от него вполне можно ожидать и нескольких голов.

Его главным достоинством является возраст — в свои 29 лет у него есть еще несколько лет в запасе. Трансфер Фернандо станет долгосрочным решением для вашей средней линии.

Правый вингер: Яго Фальке

Яго Фальке globallookpress

Яго Фальке один раз сыграл за «Тоттенхэм» в сезоне 2012/13. Испанец не смог зарекомендовать себя в составе «шпор», но последние восемь сезонов отыграл в Серии А. Игрок способен прибавить.

Его можно использовать в роли вингера, инсайда или плеймейкера, поэтому он отлично подойдет для различных видов тактик.

Атакующий полузащитник: Себастьян Джовинко

Себастьян Джовинко globallookpress

Призрак из прошлого, Себастьян Джовинко, когда-то возглавлял списки лучших вундеркиндов.

Сейчас, в возрасте 34 лет, мы считаем, что он все еще будет полезен как атакующий полузащитник.

Его универсальность означает, что вы можете использовать игрока в роли атакующего полузащитника, а также в качестве нападающего. Так что если вам нужно будет усилить атаку или обеспечить поддержку атакующим футболистам, то Джовинко идеально подойдет на эту роль.

Левый вингер: Гастон Рамирес

Гастон Рамирес globallookpress

Это еще один универсальный вариант. 30-летний Гастон Рамирес может быть использован в качестве атакующего полузащитника, причем разных видов.

Он еще многое может показать. Большинство его показателей превышают 15 баллов.

Благодаря большому количеству позиций, Рамиреса можно использовать в различных тактиках.

Тем не менее, конкуренция за его приобретение довольно высокая. «Эвертон» и «Вест Хэм» тоже хотят заполучить футболиста.

Центральный форвард: Факундо Феррейра

Факундо Феррейра globallookpress

Ну и наконец, на передней линии у нас будет Факундо Феррейра, который на протяжении своей карьеры поменял достаточно клубов.

Неудивительно, что нападающие являются самыми дорогими игроками в Football Manager, но Феррейра будет хорошим выбором для любой команды даже из низшей лиги.

Он также впишется в большинство тактик. Игрока можно использовать в амплуа чистого форварда или универсального нападающего.