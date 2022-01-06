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    Лучшие тренеры-2021: Тухель стал откровением года

    LiveSport.Ru подводит итоги 2021 года. На очереди — лучшие тренеры мира

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    Томас Тухель
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    Томас Тухель
    Рассказываем о том, кто достоин быть в тройке лучших тренеров минувшего года, где Пеп Гвардиола стал лишь третьим.

    3. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»)

    Пеп Гвардиола — все еще новатор и все еще находит способы заставить других элитных тренеров подчинить их своим футболом. Он все еще способен задушить лучших игроков благодаря владению мячом, оставив их гоняться за тенями. Каталонец смертоносен с нападающим или без него, с Кевином де Брейном или без него, с номинальными защитниками или без них; он также может превратить Илкая Гюндогана в пикового Фрэнка Лэмпарда.

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  • 27/12/2021

    • Последний год укрепил позиции Гвардиолы как одного из величайших тренеров своего поколения. В то время как прошлый сезон он завершил со стандартной схемой 4-2-3-1, которая до смерти сдавливала соперников благодаря своей мобильности, где Жоау Канселу выполнял сразу три роли, а Фил Фоден овладел четырьмя позициями на поле, чтобы обеспечило тренеру сразу несколько опций. «Манчестер Сити» в прошлом сезоне был просто ошеломляющим.

    Когда Микель Артета ушел в «Арсенал», на его место пришел Хуанма Лильо — давний ментор Пепа. Хотя для каталонца было бы естественным принять более консервативную систему игры после сезона, отметившейся слабой обороной, Лильо предстал дьяволом на плечах Гвардиолы. Кажется, новый ассистент вдохновил его идти дальше в своих идеалах, погружаясь в свою философию, что сделала его тем тренером, которым он является сегодня.

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    2. Роберто Манчини (сборная Италии)

    Роберто Манчини, возможно, на данный момент является одним из лучших тренеров планеты. Бывший победитель Серии А и английской Премьер-лиги с минувшего года также вправе называть себя победителем чемпионата Европы.

    Сборная Италии под его руководством провела идеальную отборочную кампанию к Евро-2020, где завоевала чемпионский титул. «Темная лошадка» турнира прошла весь путь к успеху, обыграв Испанию и Англию в сериях пенальти в полуфинале и финале соответственно. Тем самым «Скуадра адзурра» закончила свое более чем 50-летнее ожидание титула чемпиона Европы.

    Затем апеннинцы установили новый рекорд по самой длинной беспроигрышной серии в международном футболе, состоящей из 37 матчей. Несмотря на беспроигрышную квалификационную кампанию, сборная не смогла напрямую выйти в финальную часть чемпионата мира по футболу 2022 года, что, впрочем, закономерно, с учетом долгожданного успеха летом.

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    • 1. Томас Тухель («Челси»)

    Дотошный и требовательный, готовый пойти на риск, он извлекает из этого дивиденды. Томас Тухель имеет особую репутацию из-за трений, которые он вызывает со своими клубными боссами. Но он вошел в группу элитных специалистов.

    Превращение «Челси» в 2021 году из небрежной, усыпанной звездами группы в твердый, великолепно организованный коллектив, способный выдержать прессинг и дать пощечину лучшим соперникам в Европе, является одним из самых впечатляющих тренерских достижений в новейшей истории английского и не только футбола.

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    • Тухель никого не подписывал и сумел обставить остальные топ-клубы, трижды обыграл Гвардиолу и дал игровое время нескольким молодым звездам, хотя в этом был риск. При этом его прессинг из трех атакующих игроков поставил всех в тупик, а использование вингбеков для создания гола было выдающимся решением постоянной проблемы в атаке.

    Несмотря на то, что немец стал большим тренером еще тогда, когда занял место Юргена Клоппа в «Боруссии» Дортмунд, он прошел путь от теоретика до практика, набившего свой кабинет трофеями из Парижа и Лондона. В 2021 году он стал настоящим откровением.

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