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    Лучший тренер РПЛ 2021 года. Харизматичный мотиватор, доморощенный рекордсмен и варяжский тандем

    LiveSport.Ru продолжает выбирать главных героев 2021 года

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    Сандро Шварц
    LiveSport.Ru продолжает подводить итоги уходящего года. На очереди — выбор лучшего тренера РПЛ в 2021 году.

    3. Валерий Карпин

    «Ростов»/сборная России

    Валерий Карпин начал 2021 год во главе «Ростова», а донской клуб ушел на зимний перерыв сезона 2020/21- в четверке лидеров. И этом притом, что перед началом сезоне «Ростов» распродал половину состава.

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    • И пусть без усиления удержать высокие позиции не удалось, ниже середины таблицы «Ростов» не опустился, но успел порадовать болельщиков фирменным агрессивно-зрелищным футболом и ставкой, пусть и вынужденной, на молодежь.

    Умение собрать из разношерстной группы игроков крепкую «банду», готовую дать бой любому сопернику и стало тем фактором, который принес Валерию Георгиевичу приглашение в сборную России (пусть и лишь после того, как не удалось договориться с немцем Кунцем).

    Быстро поняв, что потянуть совмещение ему не по силам, Карпин сосредоточился на национальной команде, и без раскачки, не обращая внимание на кадровые проблемы, стартовал с нулевой ничьей с Хорватией, за которой последовали пять побед подряд.

    И, хотя за девять минут до конца отборочного цикла сборная обидно уступила лидерство хорватам и отправилась в стыки, но задачу-минимум Карпин выполнил.

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    Да, игра сборной России пока не потрясает воображения, и Карпину еще предстоит поработать как над психологией игроков, так и над своей собственной, но попадание в наш топ он несомненно заслужил.

    2. Сергей Семак

    «Зенит»

    Сергей Семак

    Наставник самого богатого и амбициозного российского клуба уже третий год подряд забирает с ним золотые медали РПЛ и всерьез нацелен на рекордный четвертый титул.

    Правда, будем откровенны, это больше говорить о силе российского чемпионата и об уровне претендентов на медали, чем о качестве игры «Зенита».

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    • Пока другие тренеры клубов РПЛ мечтают о новичках и затыкают дыры в составе, Семаку приходится менять схему игры на 3-4-3, чтобы выставлять на поле все дорогие игрушки, за которые «уплочено», даже если они, как Деян Ловрен, уже не «тянут».

    Впрочем, нет худа без добра — переход на три центральных защитника способствовал частым подключениям к атаке Ярослава Ракицкого, что сказалось и на креативе в игре «Зенита», и на результатах. Впрочем, помогли также и Чистяков, Вендел, Малком, Дуглас Сантос и, конечно, Клаудиньо.

    И если для чемпионата России прежнего «Зенита» хватало с лихвой, то в Лиге чемпионов обновленные питерцы впервые за три года сумели финишировать не последними, прервали серию из 8 матчей без побед и гарантировали себе евровесну, пусть и в Лиге Европы.

    Отдельно отметим, что за три года у руля «Зенита» Сергей Семак наконец-то научился проявлять характер, не стесняясь оставлять в запасе не тянущего Артема Дзюбу.

    1. Сандро Шварц

    «Динамо»

    Сандро Шварц

    Немецкий специалист возглавил бело-голубых осенью 2020 года, сменив подавшего в отставку Кирилла Новикова, и первый сезон ему удался не слишком. «Динамо» не попало в еврокубки, да и игра его не сильно поменялась — ключевые матчи проигрывались, а результативность со временем сходила на нет.

    Тем не менее, выступление молодой команды «Динамо», особенно в концовке сезона, оставило приятное впечатление, а летом бело-голубые приятно удивили системностью подхода, поработав над укреплением состава именно теми игроками, что нужны были главному тренеру.

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    В этом заслуга бывшего ассистента Юргена Клоппа, а ныне спортивного директора «Динамо» Желько Бувача. Пересекавшийся со Шварцем в «Майнце» Бувач точечно усиливал команду, подписывая новичков, а главный тренер грамотно вписывал их в имеющуюся структуру.

    Летом «Динамо» укрепило оборону и приобрело у «Рубина» Дениса Макарова, ставшего важнейшим элементом схем Шварца.

    К тому же под руководством немецкого тренера и рядом с сильными легионерами (Лаксальт, Бальбуэна, Моро, Шиманьски) стремительно прогрессировала динамовская молодежь — Захарян, Фомин, Тюкавин, Грулев.

    В итоге, уступая «Зениту» в финансах и классе исполнителей, «Динамо» под руководством Сандро Шварца наступает на пятки действующему чемпиону и демонстрирует яркую и зрелищную игру.

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