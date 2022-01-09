Главные события 2021 года. Два больших турнира и топ-трансфер

2021-й год подарил болельщикам спорта немало событий. LiveSport.Ru выделяет три самых значимых события прошедшего года для широкой общественности.

3. Трансфер Лионеля Месси

Мы помним, что летом в мире футбола состоялся еще один громкий трансфер — Криштиану Роналду покинул «Ювентус» и вернулся в родной «Манчестер Юнайтед». Однако КриРо, в отличие от Лео Месси, все же не впервые в карьере сменил клуб, а тот факт, что португалец вполне мог оказаться в «Манчестер Сити» бросает тень на всю помпезность его возвращения «домой» — на «Олд Траффорд». Поэтому все-таки Месси.

21 год в «Барселоне», 835 матчей на профессиональном уровне (рекорд клуба), 705 голов (рекорд клуба), 35 трофеев (включая 4 победы в Лиге чемпионов). Лучший игрок в истории «Барселоны» и один из лучших футболистов мира все-таки покинул каталонский клуб. Об этом говорили много лет, но, согласитесь, немногие верили, что это все же состоится.

Лионель Месси globallookpress.com

Еще более неожиданным этот переход сделало то, что летом 2021 года Месси (в отличие от 2020-го) был готов остаться в «Барселоне». Он согласился на понижение зарплаты, он приехал в офис каталонского клуба, чтобы пролонгировать соглашение, но лишь для того, чтобы услышать разочаровывающие слова о том, что клуб не может позволить себе продлить с ним контракт из-за финансовых проблем и жестких правил Ла Лиги.

Месси спешно пришлось искать себе новый клуб. Вариант с «Ман Сити» отпал сразу, так как «горожане» уже выложили баснословную сумму за Джека Грилиша и вручили ему «десятку». По сути оставался один вариант — ПСЖ. Парижане сделали все очень быстро — президент ПСЖ даже назвал этот переход «самым быстрым трансфером в истории». 5 августа Месси покинул «Барсу», а уже 10-го стал игроком парижского клуба, взорвав соцсети.

Дела в новом клубе у аргентинца пока идут не лучшим образом — адаптация во французской лиге явно затянулась. Если в Лиге чемпионов Месси забил 5 голов в пяти матчах, то в чемпионате отличился лишь один раз в 11 играх, также отдав четыре голевые передачи. Совсем не те цифры, которые ждали от аргентинца сразу после столь громкого трансфера.

2. Олимпиада-2020

Игры в Токио из-за коронавируса перенесли с 2020 года на 2021-й, а потому они стали еще более долгожданными — в первую очередь, для самих спортсменов, для которых это уникальная возможность, а уже затем для болельщиков (многие из которых выступали против проведения Игр в принципе).

Провести Игры удалось, можно сказать, вопреки всему. Они прошли практически без болельщиков на трибунах, с соблюдением беспрецедентных санитарно-эпидемиологических мер. Это была первая в истории Олимпиада, проведенная в нечетный год.

Церемония закрытия Олимпиады-2020 globallookpress.com

Ситуацию с коронавирусом в целом удалось держать под контролем, и пандемии не удалось сорвать Игры.

Победу в медальном зачете Олимпиады одержала сборная США (39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые), которая в последний день обошла Китай (38, 32 и 18). В тройку лучших также вошли хозяева соревнований японцы, а российская команда, выступавшая под олимпийским флагом и аббревиатурой ОКР, завоевала 28 золотых, 23 серебряные и 71 бронзовую медаль, и стала пятой.

1. Евро-2020

Как и Олимпийские игры, Евро-2020 был перенесен на год, но тоже сохранил свое название. И если с этим никаких проблем не было, то решение УЕФА оставить проведение турнира по всей Европе удачным вряд ли можно назвать. Путешествия для болельщиков за своими командами в разгар пандемии стали достаточно проблемными и рискованными. Многие были вынуждены отказаться от поездок, которые были запланированы заранее.

Да и для самих команд такой формат вряд ли можно было назвать удачным. Если хозяевам арен нужно было путешествовать гораздо меньше (например, Англия провела шесть из семи матчей турнира на «Уэмбли»), то некоторые сборные исколесили всю Европу, и вряд ли постоянные перелеты могли пойти в плюс.

Сам чемпионат, как и положено, стал настоящим праздником футбола и отдушиной в непростые времена для многих фанатов, которые наслаждались игрой, пусть даже и возле экранов телевизоров.

Как мы помним, Евро-2020 завершился победой сборной Италии. Роберто Манчини сколотил великолепную непобедимую команду с одним из лучших вратарей мира (Джанлуиджи Доннаруммой), двумя легендарными ветеранами обороны (Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи), мозговым центром команды Жоржиньо, и молниеносной атакой, в которой выстрелить мог каждый (а больше всего запомнился, пожалуй, Федерико Кьеза).

В финале итальянцы по пенальти обыграли сборную Англии, которая демонстрировала не самый зрелищный футбол и к финальной игре настроила против себя большинство нейтральных фанатов. Яркий Евро-2020 (на турнире был установлен рекорд по количеству голов — 142) завершился, пожалуй, так как и должен был — победой команды, которая демонстрировала яркий футбол.

Сборная Италии globallookpress.com

Турнир подарил фанатам множество ярких матчей и красивых голов (лучшим признали мяч Патрика Шика с центра поля в матче Шотландия — Чехия). А лучшим бомбардиром стал нестареющий Криштиану Роналду, который обошел Патрика Шика (оба забили по пять голов) за счет результативной передачи.

А главным открытием турнира, пожалуй, стала сборная Дании, которая смогла дойти до полуфинала. И это, несмотря на то, что уже первый матч датчан на турнире едва не завершился большой трагедией — Кристиан Эриксен потерял сознание, но, к счастью, его спасли. Этот эпизод также стал одним из главных моментов Евро-2020 — случись непоправимое, и дальше многим было бы уже не до футбола.

Ну а выступление сборной России лучше не вспоминать — приятного тут мало. Победы над Финляндией (1:0) не хватило для того, чтобы подняться с последнего места в группе, так как два остальных поединка для команды Станислава Черчесова завершились разгромными поражениями (0:3 от Бельгии и 1:4 от Дании).