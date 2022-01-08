Антигерои 2021-го: пузырь Суперлиги, тонущая «Барса» и полевой командир сборной России

На этот раз вспоминаем все самое худшее, что было в этом году. Негатива набралось немало и определиться с тройкой «победителей» в номинации «антигерои» было непросто, но мы справились с задачей.

3. Проект Суперлиги Европы

В середине апреля 2021 года в мировом футболе появился новый престижный турнир — Европейская Суперлига, в число организаторов которой вошли английские «МЮ», «Ман Сити», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», итальянские «Ювентус», «Милан» и «Интер».

Европейские топ-клубы давно были разочарованы тем, что вкладывают в Лигу чемпионов больше, чем получают от УЕФА, который обделяет грандов, делающих европейский турнир коммерчески успешным.

Пандемия, ударившая по клубным бюджетам, лишь ускорила то, что и так назревало. Мятеж было решено начать как раз накануне очередной реформы ЛЧ, не учитывающей интересы топовых клубов.

Глобальная пандемия усилила нестабильность нынешней экономической модели европейского футбола. В течение многих лет клубы-основатели стремились улучшить качество и интенсивность существующих европейских соревнований и, в частности, создать турнир, в котором лучшие клубы и игроки могли бы чаще соревноваться друг с другом. Клубы-основатели считают, что решения, предлагаемые регулирующими органами, не решают фундаментальных вопросов, которые заключаются как в необходимости предлагать зрителю продукт более высокого качества, так и в получении дополнительных финансовых ресурсов для всего футбольного мира. Заявление создателей Суперлиги

Правда, прожила Суперлига меньше двух суток — по бунтарям, решившим устроить элитный футбольный междусобойчик и продать его миру за немалый прайс, единым фронтом ударили как руководство ФИФА и УЕФА, так и футбольные болельщики.

Первые грозили клубам и игрокам (вот уж кто был совершенно не при чем) суровейшими карами и последствиями, а вторые устраивали шумные и многолюдные акции протеста и обвиняли свои любимые клубы, что они променяли отобрали футбол у народа и променяли его на звонкую монету.

Болельщики против Суперлиги globallookpress.com

Первыми нервы сдали у английских клубов, капитулировавших один за другим, за ними потянулись остальные — дольше всех держалось трио идеологов из «Барсы», «Реала» и «Ювентуса».

Да что там, боссы этих клубов до сих пор не отказались от идеи Суперлиги — лишь переработали ее, сделав более демократичной.

Вместо закрытого клуба планируется создать целую пирамиду из 20 дивизионов, в которой будут соревноваться 140 команд и которая будет конкурировать с Лигой чемпионов.

Учитывая раскол, наметившийся между ФИФА и УЕФА, на этот раз Суперлига может прожить дольше.

2. «Барселона»

О проблемах «Барселоны» мы уже немало успели написать в прошлогоднем топе разочарований и провалов 2020 года. Казалось, что хуже уже не будет, но каталонцы доказывают, что всегда можно достичь новых глубин.

В январе во главе «Барсы» встал вернувшийся Жоан Лапорта, главным предвыборным обещанием которого было «удержать в клубе Лионеля Месси», а главной задачей — разобраться с авгиевыми конюшнями и грудой долгов, оставленными ему в наследство предыдущим руководителем Жосепом Бартомеу.

Чтобы сделать это, Лапорта поддержал оставленный ему по наследству проект Суперлиги, но вышло ему это боком.

Сезон 2020/21 каталонцы завершили совсем не впечатляюще — провалились в Лиге чемпионов, вылетев в 1/8 финала, и выпали из чемпионской гонки за пару туров до финиша, став лишь третьими.

Выигранный Кубок Испании лишь чуток подсластил пилюлю. Кто мог подумать, что в следующем сезоне о таких достижениях придется лишь мечтать.

Месси расставался с «Барсой» со слезами globallookpress.com

Главный шок накрыл Каталонию летом, когда клуб покинул Лионель Месси, и винить в этом руководству «Барселоны», по большей части, было некого кроме себя. Ну и установленного Ла Лигой потолка зарплат, не позволившего аргентинцу остаться.

Потеря Антуана Гризманна еще больше сузила выбор Кумана в группе атаки команды, поредевшей после ухода Месси и травмы Брэйтуэйта. Ну а когда карьеру завершил из-за проблем со здоровьем Серхио Агуэро, стало и вовсе грустно.

К счастью для каталонцев, сменивший голландца на тренерском мостике Хави сделал ставку на молодежь и не прогадал.

Правда, этого «Барселоне» не хватило, чтобы выйти из группы ЛЧ. Впервые с 20004 года каталонский клуб будет играть в Лиге Европы и даже там его перспективы туманны — состав участников турнира силен.

Более того, «блауграна» рискует пролететь мимо главного еврокубка и в следующем сезоне — в зону Лиги чемпионов еще надо попасть, а пока подопечные Хави не могут закрепиться в топ-4 и не показывают стабильной игры.

Да и долги никуда не делись. 2022-й год также будет непростым для «Барселоны»...

1. Станислав Черчесов

К 2021 году социальный капитал Черчесова, заработанный на домашнем ЧМ-2018 поистрепался и начал сходить на нет.

Про «усы победы» вспоминали все реже, а про хамское отношение к журналистам и причуды, вроде слов, запрещенных главным тренером к употреблению (а таких набралось аж 29) — все чаще.

Пандемийный 2020-й год сборная России заканчивала осенней шестиматчевой безвыигрышной серией и пятью безответными мячами, пропущенными на стадионе «Райко Митич» в Белграде.

После этого всерьез заговорили о возможной отставке тренера и даже начали перебирать в уме возможные кандидатуры сменщиков.

После ЧМ-2018 Черчесов был звездой globallookpress.com

Но относительно успешный старт отборочного турнира ЧМ-2022 (хотя трех очков, потерянных в матче со Словакией, в итоге и не хватило россиянам, чтобы избежать стыков), заставил забыть об этом. А там уже и до Евро было подать рукой. Коней на переправе не меняют, и все такое...

И зря — на чемпионате Европы россияне провалились с громким треском, заняв последнее место в группе В после крупных поражений от Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Обыграть не без труда удалось лишь выбитую из седла драматичными событиями в предыдущем матче команду Финляндии (1:0).

И самое главное — провал был целиком и полностью тренерским — все проблемы черчесовской сборной России ярко проявили себя на турнире: отсутствие запасного плана, чтобы поменять ход матча после внезапно пропущенного гола, не вытекающего из логики игры, плюс импотенция и безыдейность в атаке с неприкасаемыми любимчиками.

Показательно, что Станислав Черчесов после турнира сразу дал понять, что уходить в отставку не собирается, а в РФС, слегка опешив, его даже немного поддержали.

Станислав Черчесов globallookpress.com

Номер мог бы пройти, если бы он не решил дать программное интервью для федеральных каналов — сильнее чем сам Черчесов, ему не мог навредить никто.

Во время странного интервью, в котором тренер сборной сравнивал свою работу с воинской службой, Станислав Черчесов проявил себя как настоящий российский чиновник образца 2020-2021 годов — чванливый и самодовольный, не признающий ошибок и считающий, что критически оценивать его работу имеет право лишь один человек в стране, и лишь мнение президента имеет значение.

В результате Станислав Саламович добился того, что интервью увидели и очень возмутились им даже те, кто никогда не интересовался футболом. И те, кто, по совпадению, составляет «электорат» высокопоставленного критика, к которому апеллировал Черчесов. После этого участь тренера была предрешена — отставка.

После этого экс-наставник сборной так и не нашел команду в РПЛ — то ли его не устраивали предложенные условия, то ли он не устраивал клубы. Ведь на клубном уровне в России он в последний раз тренировал в далеком уже 2015 году, когда работал «Динамо».

Пресса регулярно сватала его то в оду команду, то в другую, но лишь в декабре он подписал новый контракт — с «Ференцварошем».

На одной из первых тренировок он уже объяснил игрокам венгерского клуба, что ему не нравятся слова «проблема» и «пожалуйста». То ли еще будет.