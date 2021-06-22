Время «Ч» продолжается. Сборная России может не ждать нового тренера

Сборная России в заключительном матче группового этапа Евро-2020 уступила Дании со счётом 1:4 и заняла четвёртое место в группе В с 3 очками и разницей мячей2-7. После такого провала многие ждали от Станислава Черчесова заявления об отставке, но вместо этого тренер заявил, что «теперь нужно готовить боеспособную команду к грядущему чемпионату мира».

Останется ли Черчесов?

В марте 2020 года Российский футбольный союз (РФС) подписал со Станиславом Черчесовым новый контракт — до декабря 2022-го, то есть до конца чемпионата мира в Катаре.

В случае выхода российской команды из группы в соглашении есть опция продления до 2024-го — на нынешнего тренера сборной России были долгосрочные планы.

Провал на чемпионате Европы в планы РФС явно не укладывался. Если бы россияне вышли из группы и вылетели в 1/8 финала, особенно в матче с какой-нибудь серьезной командой, тема отставки Черчесова даже не поднималась бы.

Но такое унизительное выступление заставило задуматься даже главу РФС Анатолия Дюкова.

Результаты нашего выступления на чемпионате Европы по футболу неудовлетворительные. Поставленная задача по выходу из группы не выполнена. При этом считаю, что делать кадровые выводы по горячим следам неправильно. Анатолий Дюков

Как мы помним, после не менее унизительного фиаско на Евро-2016 Леонид Слуцкий извинился за футбол, показанный командой, взял всю вину за проигрыш на себя и объявил о своей отставке.

По его мнению готовить национальную сборную к другим важным турнирам должен был кто-то другой, так как он сам с этой миссией не справлялся.

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В отличие от интеллигента Слуцкого, Черчесов заявил, что в матче с Данией команда показала свою лучшую игру на турнире, посетовал на неопытность игроков, а речь о возможной отставке даже не шла.

Альфа-самец

Во многом это связано с разницей характеров двух специалистов — мягкий психолог Слуцкий, ищущий индивидуальные подходы к игрокам, который не перестает учиться новому, где бы он не оказался, и генерал Черчесов, не забывающий напомнить и журналистам, и комментаторам, и болельщикам, кто тут начальник, а кто дурак.

Станислав Черчесов

Тренерскую карьеру бывший голкипер начал в 2004 году в низших дивизионах чемпионата Австрии, но уже через пару пришёл в московский «Спартак» на пост спортивного директора.

После того, как Черчесов в 2007 году подсидел в московском «Спартаке» тренера Владимира Федотова и занял его место, он записал на свой счет серебряные медали чемпионата России, ставшие пиком его карьеры в РПЛ.

После этого он пошел по нисходящей — лопнувший проект сочинской «Жемчужины», 8-е место с «Тереком», середина таблицы с «Амкаром», и вполне приличное для «Динамо», но разочаровавшее руководство, четвертое место.

Но запомнился во всех клубах Черчесов в первую очередь своим откровенным мачизмом и желанием показать «кто тут главный»: в «Спартаке» он отправлял в дубль Титова и Калиниченко, в «Амкаре» воевал с Пеевым и Сираковым, в «Динамо» грозился «заломать в душе» Игоря Денисова. И только в «Тереке» оказался свой альфа-самец, покрупнее калибром.

Календарь и таблица Евро-2020

В 2015 году Станислав Саламович вновь отправился в Европу, где выиграл с польской «Легией» золотой дубль, после чего в ореоле победителя вернулся в Россию и принял сборную России, начав готовить ее к домашнему чемпионату мира.

Забронзовение

Проблемы начались с самого начала — под руководством Черчесова команда не показывало хоть насколько-то стабильной игры, даже несмотря на то, что проводила товарищеские матчи против команд-середняков рейтинга ФИФА.

Неудачное выступление на домашнем Кубке Конфедераций лишь подкрепило опасения болельщиков, к домашнему ЧМ-2018 команда подходила на фоне серьезного негатива.

А потом случилось чудо, иначе это и не назовешь. Все части паззла сложились, у игроков выросли крылья, команда дошла до четвертьфинала мундиаля, где только по пенальти уступила будущим финалистам хорватам.

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Дальше последовал статус национального героя для Черчесова, продление контракта, съемки в рекламах и музыкальных клипах, и вполне закономерное забронзовение.

Андрей Канчельскис Бывший полузащитник сборной России Был смешным вратарем, а теперь смешной тренер — просто ни о чем. Все плачевно, в футболе большая беда, которая образовалась не сегодня и не вчера. На чемпионате мира нас тащили за уши, а Черчесов после рукопожатия с Путиным улетел в космос. Так и не вернулся оттуда. До сих пор руку не моет, наверное. Подаст ли Черчесов в отставку? Должен был еще после Кубка конфедераций, но не подал же. Какая у него гордость может быть, о чем вы говорите? Мы ни одной хорошей команды не обыграли.

Наставник национальной сборной и сам поверил в свою непогрешимость. Столкновение с реальностью вышло болезненным — в 2020 году национальная команда выдала серию из шести матчей без побед, а после того как россияне в ноябре проиграли Сербии со счетом 0:5, заговорили о возможном увольнении тренера.

Но после того, как команда успешно начала отбор на чемпионат мира, все более-менее утряслось. А дальше случилось Евро-2020.

Все те же проблемы

Чемпионат Европы вскрыл старые болячки как сборной России под управлением Черчесова, так и всего российского футбола в целом.

А укорениться в этих старых проблемах помог, как ни странно, триумф на ЧМ-2018. После выхода из группы и победы над Испанией, руководство РФС, игроки и болельщики поверили, что всё с нашим футболом в порядке.

Что лимит на легионеров ничему не мешает, а даже напротив — успешно работает, что детско-юношеский футбол в стране развивается, что натурализация игроков — полезна.

В результате молодые игроки с «правильными» паспортами и космическими зарплатами продолжают мариноваться в чемпионате России, уровень которого неуклонно падает год от года, а детско-юношеский футбол постепенно умирает.

Как и футбол в регионах в целом — многомиллиардные вливания футбол приходятся на 5-7 крупных столичных клубов, и перевариваются сонмом агентов, функционеров, менеджеров и игроков, в то время как каждый год очередные пара клубов или не могут попасть в РПЛ из-за безденежья и древних стадионов с ужасными полями, или как «Тамбов», готовы сняться с турнира и поддерживаются на плаву искусственно.

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Возможно, не будь этого успеха на ЧМ-2018, последовали бы какие-то структурные изменение в системе отечественного футбола, но домашний триумф закрыл всем глаза.

Одномерный футбол Черчесова

В том числе и на игру сборной России, которая ярко проявила свои недостатки на Евро-2020. При Черчесове российская команда научилась успешно действовать, когда ее устраивает результат и когда она находится в позиции силы.

Россияне хорошо управляют матчем, когда открывают счет сами, но когда нужно отыгрываться — тут всплывает главная проблема — отсутствие у Станислава Черчесова запасного плана.

Эта неспособность переламывать ход игры ярко проявилось в матчах с Данией и Бельгией. Отсутствие плана после внезапно пропущенного гола, не вытекающего из логики игры, плюс импотенция и безыдейность в атаке с неприкасаемым Артемом Дзюбой.

Команда Черчесова научилась «держаться», но не научилась играть. Этот стиль был признан верным после того, как дал результат в матче с Испанией три года назад.

Тогда у испанцев просто не залетело в ворота, как залетело у Дании, а россиянам удалось забить после случайного пенальти. Сборная России сумела отбиться, на эмоциональном подъеме да ещё и при своих болельщиках.

И показалось, что вот он — рецепт успеха, и даже последующие провал за провалом не выбили Черчесова из этой уютной колеи, до самого Евро.

Это не единственная претензия к Черчесову, но пожалуй самая главная. Из прочего например можно вспомнить вопросы к главному тренеру по заявке на турнир, то, что за три года наставник сборной России так и не сумел выбрать нового основного голкипера, тасуя вратарей во время группового этапа.

То, как весь турнир Черчесов пытался решить самим же им созданную проблему незаменимого Федора Кудряшова, пересобирая центр обороны и пытаясь придумать, как потом заводить атаку через опорников.

То, как раз за разом он делает ставку на любимчиков, и если Семенов после громкого провала присел на лавку, то Артем Дзюба так и проходил пешком весь групповой этап в то время как на лавке мариновался Заболотный, а великолепно проведший весенний отрезок Смолов и вовсе остался дома.

Черчесов никуда не уйдет

Сборной России нужен новый тренер, нужно омоложение состава, российскому футболу нужны серьезные изменения.

Но будьте уверены, не изменится ровным счетом ничего. Станислав Черчесов сохранит свой пост, будет готовить команду к ЧМ-2022 в Катаре, и сборная России и дальше будет «держаться» в надежде на авось.

Потому, что как метко подмечено, Станислав Черчесов — настоящий российский чиновник образца 2020-2021 годов, он часть той самой системы российского футбола, которая должна остаться в прошлом.

Он посещал только госканалы, становился доверенным лицом политиков и снисходительно, а то и вовсе по хамски, отвечал на вопросы плебеев-журналистов, давая понять, что ему виднее, как вводить в состав молодежь и что делать с тактикой.

И как у любого российского чиновника, все это оказалось фикцией, видимостью работы. И как в случае с любым самодовольным российским чиновником — ничем ему это не грозит.

Поскольку от чиновников в России требуется в первую очередь лояльность режиму, а не успешно выполняемая работа. А с этим у Станислава Черчесова все в порядке.

Всё о футболе России

В контракте тренера нет пункта о разрыве в случае невыполнения задачи на Евро. Как сообщают инсайдеры, будущее Черчесова не в руках РФС, его определят не на исполкоме, а еще выше. И можно ожидать, что решение будет в пользу наставника сборной.