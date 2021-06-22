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    Время «Ч» продолжается. Сборная России может не ждать нового тренера

    Рассказываем, почему Станисла Черчесов должен уйти в отставку и почему он не сделает этого

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    Станислав Черчесов
    Сборная России в заключительном матче группового этапа Евро-2020 уступила Дании со счётом 1:4 и заняла четвёртое место в группе В с 3 очками и разницей мячей2-7. После такого провала многие ждали от Станислава Черчесова заявления об отставке, но вместо этого тренер заявил, что «теперь нужно готовить боеспособную команду к грядущему чемпионату мира».

    Останется ли Черчесов?

    В марте 2020 года Российский футбольный союз (РФС) подписал со Станиславом Черчесовым новый контракт — до декабря 2022-го, то есть до конца чемпионата мира в Катаре.

    В случае выхода российской команды из группы в соглашении есть опция продления до 2024-го — на нынешнего тренера сборной России были долгосрочные планы.

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    • Провал на чемпионате Европы в планы РФС явно не укладывался. Если бы россияне вышли из группы и вылетели в 1/8 финала, особенно в матче с какой-нибудь серьезной командой, тема отставки Черчесова даже не поднималась бы.

    Но такое унизительное выступление заставило задуматься даже главу РФС Анатолия Дюкова.

  • Результаты нашего выступления на чемпионате Европы по футболу неудовлетворительные. Поставленная задача по выходу из группы не выполнена. При этом считаю, что делать кадровые выводы по горячим следам неправильно.
  • Анатолий Дюков

    • Как мы помним, после не менее унизительного фиаско на Евро-2016 Леонид Слуцкий извинился за футбол, показанный командой, взял всю вину за проигрыш на себя и объявил о своей отставке.

    По его мнению готовить национальную сборную к другим важным турнирам должен был кто-то другой, так как он сам с этой миссией не справлялся.

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    В отличие от интеллигента Слуцкого, Черчесов заявил, что в матче с Данией команда показала свою лучшую игру на турнире, посетовал на неопытность игроков, а речь о возможной отставке даже не шла.

    Альфа-самец

    Во многом это связано с разницей характеров двух специалистов — мягкий психолог Слуцкий, ищущий индивидуальные подходы к игрокам, который не перестает учиться новому, где бы он не оказался, и генерал Черчесов, не забывающий напомнить и журналистам, и комментаторам, и болельщикам, кто тут начальник, а кто дурак.

    Станислав Черчесов

    Тренерскую карьеру бывший голкипер начал в 2004 году в низших дивизионах чемпионата Австрии, но уже через пару пришёл в московский «Спартак» на пост спортивного директора.

    После того, как Черчесов в 2007 году подсидел в московском «Спартаке» тренера Владимира Федотова и занял его место, он записал на свой счет серебряные медали чемпионата России, ставшие пиком его карьеры в РПЛ.

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    • После этого он пошел по нисходящей — лопнувший проект сочинской «Жемчужины», 8-е место с «Тереком», середина таблицы с «Амкаром», и вполне приличное для «Динамо», но разочаровавшее руководство, четвертое место.

    Но запомнился во всех клубах Черчесов в первую очередь своим откровенным мачизмом и желанием показать «кто тут главный»: в «Спартаке» он отправлял в дубль Титова и Калиниченко, в «Амкаре» воевал с Пеевым и Сираковым, в «Динамо» грозился «заломать в душе» Игоря Денисова. И только в «Тереке» оказался свой альфа-самец, покрупнее калибром.

    Календарь и таблица Евро-2020

    В 2015 году Станислав Саламович вновь отправился в Европу, где выиграл с польской «Легией» золотой дубль, после чего в ореоле победителя вернулся в Россию и принял сборную России, начав готовить ее к домашнему чемпионату мира.

    Забронзовение

    Проблемы начались с самого начала — под руководством Черчесова команда не показывало хоть насколько-то стабильной игры, даже несмотря на то, что проводила товарищеские матчи против команд-середняков рейтинга ФИФА.

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    • Неудачное выступление на домашнем Кубке Конфедераций лишь подкрепило опасения болельщиков, к домашнему ЧМ-2018 команда подходила на фоне серьезного негатива.

    А потом случилось чудо, иначе это и не назовешь. Все части паззла сложились, у игроков выросли крылья, команда дошла до четвертьфинала мундиаля, где только по пенальти уступила будущим финалистам хорватам.

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    Дальше последовал статус национального героя для Черчесова, продление контракта, съемки в рекламах и музыкальных клипах, и вполне закономерное забронзовение.

  • Андрей Канчельскис
  • Бывший полузащитник сборной России
  • Был смешным вратарем, а теперь смешной тренер — просто ни о чем. Все плачевно, в футболе большая беда, которая образовалась не сегодня и не вчера. На чемпионате мира нас тащили за уши, а Черчесов после рукопожатия с Путиным улетел в космос. Так и не вернулся оттуда. До сих пор руку не моет, наверное. Подаст ли Черчесов в отставку? Должен был еще после Кубка конфедераций, но не подал же. Какая у него гордость может быть, о чем вы говорите? Мы ни одной хорошей команды не обыграли.

    • Наставник национальной сборной и сам поверил в свою непогрешимость. Столкновение с реальностью вышло болезненным — в 2020 году национальная команда выдала серию из шести матчей без побед, а после того как россияне в ноябре проиграли Сербии со счетом 0:5, заговорили о возможном увольнении тренера.

    Но после того, как команда успешно начала отбор на чемпионат мира, все более-менее утряслось. А дальше случилось Евро-2020.

    Все те же проблемы

    Чемпионат Европы вскрыл старые болячки как сборной России под управлением Черчесова, так и всего российского футбола в целом.

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    • А укорениться в этих старых проблемах помог, как ни странно, триумф на ЧМ-2018. После выхода из группы и победы над Испанией, руководство РФС, игроки и болельщики поверили, что всё с нашим футболом в порядке.

    Что лимит на легионеров ничему не мешает, а даже напротив — успешно работает, что детско-юношеский футбол в стране развивается, что натурализация игроков — полезна.

    В результате молодые игроки с «правильными» паспортами и космическими зарплатами продолжают мариноваться в чемпионате России, уровень которого неуклонно падает год от года, а детско-юношеский футбол постепенно умирает.

    Как и футбол в регионах в целом — многомиллиардные вливания футбол приходятся на 5-7 крупных столичных клубов, и перевариваются сонмом агентов, функционеров, менеджеров и игроков, в то время как каждый год очередные пара клубов или не могут попасть в РПЛ из-за безденежья и древних стадионов с ужасными полями, или как «Тамбов», готовы сняться с турнира и поддерживаются на плаву искусственно.

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    Возможно, не будь этого успеха на ЧМ-2018, последовали бы какие-то структурные изменение в системе отечественного футбола, но домашний триумф закрыл всем глаза.

    Одномерный футбол Черчесова

    В том числе и на игру сборной России, которая ярко проявила свои недостатки на Евро-2020. При Черчесове российская команда научилась успешно действовать, когда ее устраивает результат и когда она находится в позиции силы.

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    • Россияне хорошо управляют матчем, когда открывают счет сами, но когда нужно отыгрываться — тут всплывает главная проблема — отсутствие у Станислава Черчесова запасного плана.

    Эта неспособность переламывать ход игры ярко проявилось в матчах с Данией и Бельгией. Отсутствие плана после внезапно пропущенного гола, не вытекающего из логики игры, плюс импотенция и безыдейность в атаке с неприкасаемым Артемом Дзюбой.

    Команда Черчесова научилась «держаться», но не научилась играть. Этот стиль был признан верным после того, как дал результат в матче с Испанией три года назад.

    Тогда у испанцев просто не залетело в ворота, как залетело у Дании, а россиянам удалось забить после случайного пенальти. Сборная России сумела отбиться, на эмоциональном подъеме да ещё и при своих болельщиках.

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    И показалось, что вот он — рецепт успеха, и даже последующие провал за провалом не выбили Черчесова из этой уютной колеи, до самого Евро.

    Это не единственная претензия к Черчесову, но пожалуй самая главная. Из прочего например можно вспомнить вопросы к главному тренеру по заявке на турнир, то, что за три года наставник сборной России так и не сумел выбрать нового основного голкипера, тасуя вратарей во время группового этапа.

    То, как весь турнир Черчесов пытался решить самим же им созданную проблему незаменимого Федора Кудряшова, пересобирая центр обороны и пытаясь придумать, как потом заводить атаку через опорников.

    То, как раз за разом он делает ставку на любимчиков, и если Семенов после громкого провала присел на лавку, то Артем Дзюба так и проходил пешком весь групповой этап в то время как на лавке мариновался Заболотный, а великолепно проведший весенний отрезок Смолов и вовсе остался дома.

    Черчесов никуда не уйдет

    Сборной России нужен новый тренер, нужно омоложение состава, российскому футболу нужны серьезные изменения.

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    • Но будьте уверены, не изменится ровным счетом ничего. Станислав Черчесов сохранит свой пост, будет готовить команду к ЧМ-2022 в Катаре, и сборная России и дальше будет «держаться» в надежде на авось.

    Потому, что как метко подмечено, Станислав Черчесов — настоящий российский чиновник образца 2020-2021 годов, он часть той самой системы российского футбола, которая должна остаться в прошлом.

    Он посещал только госканалы, становился доверенным лицом политиков и снисходительно, а то и вовсе по хамски, отвечал на вопросы плебеев-журналистов, давая понять, что ему виднее, как вводить в состав молодежь и что делать с тактикой.

    И как у любого российского чиновника, все это оказалось фикцией, видимостью работы. И как в случае с любым самодовольным российским чиновником — ничем ему это не грозит.

    Поскольку от чиновников в России требуется в первую очередь лояльность режиму, а не успешно выполняемая работа. А с этим у Станислава Черчесова все в порядке.

    Всё о футболе России

    В контракте тренера нет пункта о разрыве в случае невыполнения задачи на Евро. Как сообщают инсайдеры, будущее Черчесова не в руках РФС, его определят не на исполкоме, а еще выше. И можно ожидать, что решение будет в пользу наставника сборной.

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