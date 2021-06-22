Бельгия не стала отбывать номер. Подопечные Мартинеса одержали третью победу

Бельгийцы не стали отбывать номер и одержали третью победу в групповой стадии. Теперь им нужно подождать, пока определится их следующий соперник.

Ход матча

13' Матч начался под диктовку сборной Бельгии. Команда Мартинеса контролировала мяч и потихоньку прижимала соперника к его воротам.

16' Первый тревожный звонок у ворот финнов. Лукаку ворвался в зону слева и пробил — мяч прошел возле штанги, да еще и офсайд зафиксировали.

Азар globallookpress.com

21' Опасная обрезка Уронена и Ромелу Лукаку на всех парах мчится к штрафной Финляндии. Его сразу же окружили игроки финской команды.

23' Де Брейне нанес удар по воротам, мяч заблокировал защитник, однако на этом атака не закончилась. Витсель оказался первым на подборе, но угрозу устранил Градецки, совершив отличный сейв.

30' Все это время Бельгия играла неторопливо. Финская оборона справлялась с угрозами, периодически забрасывая мячи на Пукки и Похьянпало.

32' Витсель снова не сумел поразить цель. На этот раз он подобрал мяч за пределами штрафной, но нанес удар намного выше ворот.

33' Троссар попытался повторить действия Витселя, но и его попытка успехом не увенчалась. После удара с линии штрафной мяч пошел выше перекладины.

37' Фирменный заброс от Де Брейне за спины защитников. Адресатом передачи был Лукаку, который пробил голов прямо в руки вратарю.

Витсель globallookpress.com

39' Докю прострелил слева прямо в центр штрафной. Там оказался Лукаку, но его удар в касание заблокировали защитники.

42' Де Брейне снова выступил в роли прекрасного диспетчера отак. Он сделал диагональ на Докю, который сместился справа и пробил в дальний угол. Градецки мяч потащил.

45' Бельгийцы катали мяч ан половине поля Финляндии, выискивая возможности для прорыва к воротам. В конце тайма был момент с падением Азара в штрафной, после контакта с О'Шонесси. Арбитр фола не усмотрел.

46' Второй тайм начинается с атаки финнов. По воротам бил Похьянпало. Вермален успел подставиться под удар.

47' На этот раз удар пришлось блокировать Денайеру. Финны провели две атаки усилиями Похъянпало, Пукки, Камары и Спарва.

53' Атака бельгийцев. Лукаку освободил пространство для Докю, который воспользовался помощью Азара и Шадли. Однако ни одному из игроков финны пробить не дали.

56' Шадли получил мяч на левом фланге и пробил по воротам Градецки. Мяч пролетел под ногами Араюури, однако вратарь с ударом справился.

58' Тонкая передача от Де Брейне в штрафную на Азара. Вингер не сумел переиграть вратаря.

Лукаку globallookpress.com

62' Пукки и Похьянпало разыграли комбинацию и вывели на ударную позицию Камару, удар которого без труда забрал Куртуа.

63' Азар пробивал с близкой дистанции после прекрасной передачи Витцеля в штрафную. Градецки совершил очередной сейв.

67' Лукаку забивает гол после разрезной передачи в штрафную в исполнении Де Брейне. VAR обнаружил мизерный офсайд и мяч не засчитали.

Градецки globallookpress.com

74' Томас Вермален пробил по воротам после подачи с углового, но попал в каркас ворот. Мяч отскочил в руку Градецки и угодил в сетку. Это автогол.

79' Пукки стянул возле себя соперников и дойдя до линии штрафной, отпасовал направо Лоду, который пробил выше ворот.

81' Райтала по ошибке отдал мяч Витселю, который разогнал контратаку пасом на Де Брейне. Тот в свою очередь отправил мяч на Лукаку. Форвард растолкал защиту и пробил в правый от себя угол. 2:0.

Лукаку globallookpress.com

85' Де Брейне протащил мяч к трети поля соперника и отдал налево на Азара. Азар сместился к линии штрафной и нанес удар в район дальней «девятки». Градецки повезло.

90' Игра начинает успокаиваться. Тренера делают замены, игроки никуда не спешат. Так матч и закончился.

Лучшим футболистом поединка был признан Кевин Де Брейне, отдавший голевую передачу.

Турнирная таблица

Бельгия одержала третью победу подряд и набрала максимальные 9 очков. Она выходит из группы с первой позиции, оторвавшись от оппонентов на 6 пунктов.

Календарь и таблица Евро-2020

Финляндия заняла третье место, набрав первые очки в этом розыгрыше Евро. Дальнейшая судьба команды будет зависеть не от нее.

Таблица B LiveSport.Ru

Следующие матчи

Бельгия сыграет свой матч в 1/8 финала 27 июня в 22:00 мск. Ее соперник еще не определился, однако известно, что это будет команда, занявшая третье место в группе A,D,E и F.

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Финны будут ждать окончания группового этапа. Лишь после этого станет ясно, прошла ли команда в плей-офф или нет.