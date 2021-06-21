Вейналдум и Депай сделали разницу. Сборная Нидерландов вышла из группы без единой потери очков

Ход матча
10' Казалось, что Северная Македония открыла счет в матче. Иван Тричковски вышел на ударную позицию, ему уже никто не мешал кроме вратаря. Мяч оказался в сетке, но судья заметил офсайд.
12' Мемфис Депай нанес свой первый удар по воротам соперника. Мяч пошел выше ворот.
19' Дензел Дамфрис выше всех выпрыгнул в штрафной площади македонцев, но не смог нанести точный удар головой.
22' Снова отличный шанс у хозяев. Александр Трайковски после комбинации партнеров нанес хороший удар в дальний угол ворот. Мяч попал в штангу.
24' Доньелл Мален сделал поперечную передачу в штрафную площадь и Мемфис Депай отправил мяч в сетку.
30' Дензел Дамфрис нанес опасный удар в нижний угол ворот Столе Дмитриевски. Второй с ударом справился.
40' Энис Барди попытался поразить цель со средней дистанции. Не вышло. Мяч ушел за лицевую.
41' Висар Муслиу не сумел попасть в правый угол ворот после выигранной верховой борьбу.
50' Маттейс Де Лигт нанес точный удар головой. Мяч пошел в правую девятку, но защитник македонцев сумел спасти положение.
50' Депай выкатил мяч в район вратарской зоны, откуда Джорджиньо Вейналдум вкатил мяч в сетку. Его никто не прикрывал.
56' Энис Барди нанес удар со штрафного. Мартин Стекеленбург не без труда, но все же вытащил мяч из-под перекладины.
58' Нидерланды быстро забили еще один мяч. Тот самый Вейналдум был быстрее всех на добивании в штрафной соперника. Он направил мяч под перекладину. У лежащего Дмитриевски уже не было шансов.
67' Вышедший на замену Ваут Вегхорст нанес удар прямо в перекладину.
72' Снова гол из офсайда. На этот раз не смог отличиться Дарко Чурлинов.
76' Стивен Бергвейн нанес удар в ближний угол. На пути мяча стал защитник.
89' Коди Гакпо нанес опаснейший удар из вратарской зоны. В игру снова вступил Дмитриевски.
Лучшим игроком матча был выбран Джорджиньо Вейналдум.
🇳🇱 17 goals in his last 28 games for the Netherlands...— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 21, 2021
🔝 Two-goal Dutch hero Georginio Wijnaldum = Star of the Match 🔥@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/Ly22NEAqtP
Два его забитых мяча помогли сборной Нидерландов разгромить Северную Македонию.
Турнирная таблица
Сборная Нидерландов набирает максимальные 9 очков и выходит из группы с первой позиции. Напомним, что она обыграл Украину (3:2), Австрию (2:0) и теперь одержала победу над Северной Македонией (3:0).
Северная Македония отправляется домой. Ей не удалось набрать ни одного балла. Она заняла последнее место в квартете C.
Следующие матчи
В плей-офф сборная Нидерландов должна встретится с командой, которая займет третье место в группе D,E или F. Пока что в списке потенциальных соперников голландцев Хорватия, Португалия и Испания.
Поединок 1/8 финала должен состояться 27 июня (воскресенье) в 19:00 по московскому времени.
Прямая речь
Райан Гравенберх, полузащитник сборной Нидерландов
— В начале матча нам было трудно найти свою игру, но мы создали несколько хороших моментов. Во втором тайме мы были уже более собраны и взяли игру под контроль.