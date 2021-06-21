Вейналдум и Депай сделали разницу. Сборная Нидерландов вышла из группы без единой потери очков

Голландцы без труда набрали очередные 3 очка, благодаря чему с максимальными 9 баллами выходят из группы.

Ход матча

10' Казалось, что Северная Македония открыла счет в матче. Иван Тричковски вышел на ударную позицию, ему уже никто не мешал кроме вратаря. Мяч оказался в сетке, но судья заметил офсайд.

Борьба EURO2020

12' Мемфис Депай нанес свой первый удар по воротам соперника. Мяч пошел выше ворот.

19' Дензел Дамфрис выше всех выпрыгнул в штрафной площади македонцев, но не смог нанести точный удар головой.

22' Снова отличный шанс у хозяев. Александр Трайковски после комбинации партнеров нанес хороший удар в дальний угол ворот. Мяч попал в штангу.

24' Доньелл Мален сделал поперечную передачу в штрафную площадь и Мемфис Депай отправил мяч в сетку.

Мемфис Депай EURO2020

30' Дензел Дамфрис нанес опасный удар в нижний угол ворот Столе Дмитриевски. Второй с ударом справился.

40' Энис Барди попытался поразить цель со средней дистанции. Не вышло. Мяч ушел за лицевую.

41' Висар Муслиу не сумел попасть в правый угол ворот после выигранной верховой борьбу.

50' Маттейс Де Лигт нанес точный удар головой. Мяч пошел в правую девятку, но защитник македонцев сумел спасти положение.

50' Депай выкатил мяч в район вратарской зоны, откуда Джорджиньо Вейналдум вкатил мяч в сетку. Его никто не прикрывал.

Мемфис Депай EURO2020

56' Энис Барди нанес удар со штрафного. Мартин Стекеленбург не без труда, но все же вытащил мяч из-под перекладины.

58' Нидерланды быстро забили еще один мяч. Тот самый Вейналдум был быстрее всех на добивании в штрафной соперника. Он направил мяч под перекладину. У лежащего Дмитриевски уже не было шансов.

67' Вышедший на замену Ваут Вегхорст нанес удар прямо в перекладину.

Опасный момент EURO2020

72' Снова гол из офсайда. На этот раз не смог отличиться Дарко Чурлинов.

76' Стивен Бергвейн нанес удар в ближний угол. На пути мяча стал защитник.

Футбол. Евро-2020. Группа C Северная Македония — Нидерланды 0:3 Голы: 0:1 Мемфис Депай (24'), 0:2 Жоржиньо Вейналдум (51'), 0:3 Жоржиньо Вейналдум (58') Северная Македония: Столе Димитриевски, Висар Муслиу, Эгзиян Алиоски, Стефан Ристовски, Дарко Велковски, Ариян Адеми (Бобан Николов, 78'), Ivan Trickovski (Дарко Чурлинов, 56'), Александар Трайковски (Ферхан Хасани, 68'), Энис Барди (Влатко Стояновски, 78'), Элиф Элмас, Горан Пандев (Tihomir Kostadinov, 69') Нидерланды: Мартен Стекеленбург, Маттейс де Лигт, Стефан де Врей (Юрриен Тимбер, 46'), Дейли Блинд, Жоржиньо Вейналдум, Патрик ван Анхольт, Райан Гравенберх, Френки де Йонг (Коди Матес Гакпо, 79'), Дензел Дюмфрис (Стивен Бергёйс, 46'), Мемфис Депай (Ваутер Вегорст, 66'), Дониелл Мален (Квинси Промес, 66') Предупреждения: Стефан Ристовски (18'), Висар Муслиу (48'), Эгзиян Алиоски (65'), Tihomir Kostadinov (84')

89' Коди Гакпо нанес опаснейший удар из вратарской зоны. В игру снова вступил Дмитриевски.

Лучшим игроком матча был выбран Джорджиньо Вейналдум.

🇳🇱 17 goals in his last 28 games for the Netherlands...

🔝 Two-goal Dutch hero Georginio Wijnaldum = Star of the Match 🔥@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/Ly22NEAqtP — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 21, 2021

Два его забитых мяча помогли сборной Нидерландов разгромить Северную Македонию.

Турнирная таблица

Сборная Нидерландов набирает максимальные 9 очков и выходит из группы с первой позиции. Напомним, что она обыграл Украину (3:2), Австрию (2:0) и теперь одержала победу над Северной Македонией (3:0).

Календарь и таблица Евро-2020

Северная Македония отправляется домой. Ей не удалось набрать ни одного балла. Она заняла последнее место в квартете C.

Группа C LiveSport.Ru

Следующие матчи

В плей-офф сборная Нидерландов должна встретится с командой, которая займет третье место в группе D,E или F. Пока что в списке потенциальных соперников голландцев Хорватия, Португалия и Испания.

Все прогнозы на Евро-2020

Поединок 1/8 финала должен состояться 27 июня (воскресенье) в 19:00 по московскому времени.

Прямая речь

Райан Гравенберх, полузащитник сборной Нидерландов

— В начале матча нам было трудно найти свою игру, но мы создали несколько хороших моментов. Во втором тайме мы были уже более собраны и взяли игру под контроль.