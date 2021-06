Вейналдум и Депай сделали разницу. Сборная Нидерландов вышла из группы без единой потери очков

10' Казалось, что Северная Македония открыла счет в матче. Иван Тричковски вышел на ударную позицию, ему уже никто не мешал кроме вратаря. Мяч оказался в сетке, но судья заметил офсайд.

12' Мемфис Депай нанес свой первый удар по воротам соперника. Мяч пошел выше ворот.

19' Дензел Дамфрис выше всех выпрыгнул в штрафной площади македонцев, но не смог нанести точный удар головой.

22' Снова отличный шанс у хозяев. Александр Трайковски после комбинации партнеров нанес хороший удар в дальний угол ворот. Мяч попал в штангу.

24' Доньелл Мален сделал поперечную передачу в штрафную площадь и Мемфис Депай отправил мяч в сетку.

30' Дензел Дамфрис нанес опасный удар в нижний угол ворот Столе Дмитриевски. Второй с ударом справился.

40' Энис Барди попытался поразить цель со средней дистанции. Не вышло. Мяч ушел за лицевую.

41' Висар Муслиу не сумел попасть в правый угол ворот после выигранной верховой борьбу.

50' Маттейс Де Лигт нанес точный удар головой. Мяч пошел в правую девятку, но защитник македонцев сумел спасти положение.

50' Депай выкатил мяч в район вратарской зоны, откуда Джорджиньо Вейналдум вкатил мяч в сетку. Его никто не прикрывал.

56' Энис Барди нанес удар со штрафного. Мартин Стекеленбург не без труда, но все же вытащил мяч из-под перекладины.

58' Нидерланды быстро забили еще один мяч. Тот самый Вейналдум был быстрее всех на добивании в штрафной соперника. Он направил мяч под перекладину. У лежащего Дмитриевски уже не было шансов.

67' Вышедший на замену Ваут Вегхорст нанес удар прямо в перекладину.

72' Снова гол из офсайда. На этот раз не смог отличиться Дарко Чурлинов.

76' Стивен Бергвейн нанес удар в ближний угол. На пути мяча стал защитник.

89' Коди Гакпо нанес опаснейший удар из вратарской зоны. В игру снова вступил Дмитриевски.

Лучшим игроком матча был выбран Джорджиньо Вейналдум.

🇳🇱 17 goals in his last 28 games for the Netherlands...

🔝 Two-goal Dutch hero Georginio Wijnaldum = Star of the Match 🔥@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/Ly22NEAqtP