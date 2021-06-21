Голландцы не потеряли очки, а украинцы попали в рейтинг третьих. Что случилось с командами в группе C?

Девять очков Нидерландов, вторая Австрия, еще одно поражение Украины и вылет Северной Македонии. Об итоговом распределении мест в таблице.

Подробно о том, как распределяются места в группах при равенстве очков, и какие команды выйдут в плей-офф с третьих мест, рассказано здесь

1. Нидерланды

Мемфис Депай globallookpress.com

На групповом этапе Евро-2020 голландцы стрельнули тремя победами, благодаря чему набрали 9 очков и оказались первыми в квартете C. В трех играх Нидерланды забили 8 голов и пропустили всего 2 мяча.

Все прогнозы на Евро-2020

От второй команды подопечные Франка де Бура оторвались на 3 балла. В 1/8 финала они выходят с первой строчки, а это значит, что в плей-офф раунде оранжевые сыграют с третьей сборной из таблиц D, E или группе F.

2. Австрия

Австрия globallookpress.com

Обыграв команду Украины, австрийская сборная вышла на чистое второе место в своей группе, опередив желто-синих на 3 пункта. В трех встречах коллектив Франко Фоды забил четырежды, а пропустить успел три мяча.

В плей-офф Австрии откровенно не повезло с соперником. Все дело в том, что вторая сборная квартета C выходит в 1/8 на победителя группы A. В группе A лидером оказалась Италия.

3. Украина

Украина globallookpress.com

После трех матчей на Евро украинская сборная осталась с тремя баллами на счету и опустилась на третье место. Кроме того, команда Андрея Шевченко установила отрицательную разницу голов — 4:5.

Таблица группы F LiveSport.Ru

Эта разница может повлиять на итоговое положение в рейтинге третьих команд, где Украина на данный момент четвертая. Напомним, что в плей-офф желто-синие могут встретиться с победителями групп E или F, если выйдут с третьего места.

4. Северная Македония

Иван Тричковски globallookpress.com

Дебютанты чемпионата Европы лишили себя надежд на плей-офф еще во втором туре. После третьего раунда очков в их копилке не прибавилось. С нулем баллов и разницей голов — 2:8 подопечные Игора Ангеловского закончили турнир последними.