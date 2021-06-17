Расклады Евро-2020: распределение мест при равенстве и рейтинг третьих команд

Выход из группы напрямую
В плей-офф чемпионата Европы напрямую выйдут по две команды, занявшие две верхние позиции в шести группах.
Ключевым фактором при равенстве очков будут (по степени убывания):
— результат личных встреч
— разница голов в очных матчах
— наибольшее количество голов в личных встречах (если команд больше двух)
— общая разница голов
— количество голов в ходе всего группового раунда
— общее количество побед
— минимум баллов фейр-плей (1 за желтую, 3 за красную)
— место в рейтинге отборочного раунда.
Если в последнем туре у двух сборных абсолютно равные показатели и они играют третий матч, то их рейтинг определится в серии пенальти (критерий не используется при равенстве цифр у трех и более команд).
Выход с третьего места
В раунде на вылет также окажутся четыре команды, которые финишировали третьими. По третьим сборным формируется отдельная таблица из шести участников, а их итоговый рейтинг распределяется по числу набранных очков.
В случае равенства баллов на итоговое место в рейтинге третьих сборных повлияют (по степени убывания):
— разница забитых и пропущенных
— число забитых мячей
— количество побед на групповом этапе
— минимум баллов фейр-плей (1 за желтую, 3 за красную)
— место в рейтинге отборочного раунда.