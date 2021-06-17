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    Расклады Евро-2020: распределение мест при равенстве и рейтинг третьих команд

    Показатели, влияющие на итоговое положение сборных

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    На что стоит обратить внимание при равенстве очков двух и более сборных, и как попадут в плей-офф третьи сборные?

    Выход из группы напрямую

    В плей-офф чемпионата Европы напрямую выйдут по две команды, занявшие две верхние позиции в шести группах.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Ключевым фактором при равенстве очков будут (по степени убывания):
    — результат личных встреч
    — разница голов в очных матчах
    — наибольшее количество голов в личных встречах (если команд больше двух)
    — общая разница голов
    — количество голов в ходе всего группового раунда
    — общее количество побед
    — минимум баллов фейр-плей (1 за желтую, 3 за красную)
    — место в рейтинге отборочного раунда.

    Если в последнем туре у двух сборных абсолютно равные показатели и они играют третий матч, то их рейтинг определится в серии пенальти (критерий не используется при равенстве цифр у трех и более команд).

    Выход с третьего места

    В раунде на вылет также окажутся четыре команды, которые финишировали третьими. По третьим сборным формируется отдельная таблица из шести участников, а их итоговый рейтинг распределяется по числу набранных очков.

    Все прогнозы на Евро-2020

    В случае равенства баллов на итоговое место в рейтинге третьих сборных повлияют (по степени убывания):
    — разница забитых и пропущенных
    — число забитых мячей
    — количество побед на групповом этапе
    — минимум баллов фейр-плей (1 за желтую, 3 за красную)
    — место в рейтинге отборочного раунда.

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