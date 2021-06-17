Расклады Евро-2020: распределение мест при равенстве и рейтинг третьих команд

На что стоит обратить внимание при равенстве очков двух и более сборных, и как попадут в плей-офф третьи сборные?

Выход из группы напрямую

В плей-офф чемпионата Европы напрямую выйдут по две команды, занявшие две верхние позиции в шести группах.

Календарь и таблица Евро-2020

Ключевым фактором при равенстве очков будут (по степени убывания):

— результат личных встреч

— разница голов в очных матчах

— наибольшее количество голов в личных встречах (если команд больше двух)

— общая разница голов

— количество голов в ходе всего группового раунда

— общее количество побед

— минимум баллов фейр-плей (1 за желтую, 3 за красную)

— место в рейтинге отборочного раунда.

Если в последнем туре у двух сборных абсолютно равные показатели и они играют третий матч, то их рейтинг определится в серии пенальти (критерий не используется при равенстве цифр у трех и более команд).

Выход с третьего места

В раунде на вылет также окажутся четыре команды, которые финишировали третьими. По третьим сборным формируется отдельная таблица из шести участников, а их итоговый рейтинг распределяется по числу набранных очков.

Все прогнозы на Евро-2020

В случае равенства баллов на итоговое место в рейтинге третьих сборных повлияют (по степени убывания):

— разница забитых и пропущенных

— число забитых мячей

— количество побед на групповом этапе

— минимум баллов фейр-плей (1 за желтую, 3 за красную)

— место в рейтинге отборочного раунда.