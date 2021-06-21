Трансферный дайджест. 9-21 июня

Хакан Чалханоглу

«Милан», полузащитник, 27 лет

Вопреки многочисленным слухам, Хакан, скорее всего, останется в Италии. Агенты игрока очень долго пытались выбить у «Милана» для своего клиента «жирный» контракт, запустили несколько слухов о возможном интересе из Катара, но все без толку.

«Милан» готов подписать с Чалханоглу новый контракт, но четко дал понять, что не будет платить больше четырех миллионов евро.

Поговаривают, что турецкий футболист рассчитывал чуть ли не на двойное увеличение оклада, но после провального выступления его сборной на Евро об этом не может быть и речи.

В конце минувшей недели появилась информация об интересе к Чалханоглу со стороны «Интера» и мадридского «Атлетико», но и эта информация выглядит не очень правдоподобно. Это больше похоже на последнюю попытку окружения Хакана хоть как-то надавить на руководство «Милана». Попытка не пытка, но после ситуации с Джиджи Доннаруммой уже давным-давно понятно, что в «Милане» на такие провокации не ведутся.

В общем, все идет к тому, что Чалханоглу останется в Италии. И скорее всего, продолжит играть за «Милан». Почти за те же деньги, что и раньше, несмотря на все старания его агентов. Разве что в последний момент появится какой-то невероятный вариант. Но вряд ли.

Наш прогноз: согласится на условия «Милана».

Александер Исак

«Реал Сосьедад», нападающий, 21 год

О том, что Исак очень талантливый парень, знали давно, но сейчас это уже не просто перспективный игрок — это новый лидер сборной Швеции. Или взять, например, минувший чемпионат Испании. Там у 21-летнего форварда 17 забитых мячей за «Реал Сосьедад».

В общем, за Александера началась трансферная война между топ-клубами.

Еще до начала чемпионата Европы в Испании писали, что Исака хочет купить «Барселона». Если это правда, то у каталонского клуба появились очень серьезные конкуренты. По информации Mundo Deportivo, швед очень заинтересовал мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». А позже стало известно, что «Ливерпуль» видит в Исаке замену Роберто Фирмино.

Но в этой истории обязательно появится еще одна сторона. Дортмундская «Боруссия», откуда Исак и перешел в «Реал Сосьедад». У немцев есть право обратного выкупа за 30 миллионов. Басков такой расклад не очень устраивает, потому что другим желающим они намерены продать футболиста за 70 миллионов. В общем, впереди сложные переговоры. Но в следующем сезоне мы, скорее всего, увидим Исака в новой команде.

Наш прогноз: «Реал Сосьедад» заработает на трансфере Исака.

Н'Голо Канте

«Челси», полузащитник, 30 лет

Главный (пока что) игрок этого сезона вряд ли куда-то уйдет этим летом, но «Челси» и Роман Абрамович все равно начали суетиться, чтобы их звезда вдруг не подумал, что о нем не заботятся.

Впечатлившись в очередной раз подвигами Канте на футбольном поле, в лондонском клубе уже готовят для него новый контракт. Действующий рассчитан до лета 2023 года, но в «Челси» не только понимают, но и просто по-человечески хотят показать, как они ценят скромнягу Н'Голо.

Календарь и таблица Евро-2020

К слову, Канте якобы и без нового контракта никуда не собирается уходить. В начале июня он признался, что ему и его семье очень комфортно в Лондоне.

Наш прогноз: до конца года продлит контракт с «Челси».

Дензел Думфрис

ПСВ Эйндховен, защитник, 25 лет

Дензел Думфрис — одно из открытий Евро-2020. 25-летний голландец так резво носился в первых матчах, что некоторые до сих пор шокированы. Дензел был справедливо признан лучшим игроком в матчах с Украиной и Австрией.

Понятно, что о нем и раньше знали, но теперь у ПСВ есть реальный шанс заработать на продаже футболиста. Во-первых, Думфрисом заинтересовалась «Бавария». У них уже есть Бенжамен Павар, но от голландца в Мюнхене тоже не откажутся.

А вторым претендентом называют миланский «Интер», который подыскивает замену Ашрафу Хакими.

ПСВ в этой ситуации немного жаль. Клуб из Эйндховен не сможет получить за Думфриса большую сумму. В контракте Дензела прописана сумма отступных — 15 миллионов евро. Для «Баварии» это просто копейки.

Донни ван де Бек

«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 24 года

Бедняга ван де Бек даже в страшном сне не мог представить, что станет обузой для «Манчестер Юнайтед». Голандцу надо срочно что-то менять, и, похоже, варианты будут.

В Италии некоторые СМИ утверждают, что ван де Бек может заменить в «Интере» Кристиана Эриксена, который из-за проблем с сердцем в ближайшем будущем не сможет играть в футбол.

Проблем только в том, что «МЮ» хочет продать игрока и получить не меньше 30 миллионов евро, а «Интер» настаивает на варианте с арендой.

Сложно сказать, сумеют ли клубы договориться, но очевидно, что ван де Беку нельзя оставаться в Манчестере, на него там не рассчитывают.

Наш прогноз: летом уйдет из «МЮ».

Серхио Рамос

Без клуба, защитник, 35 лет

Главная интрига трансферного лета — где же окажется Серхио Рамос? После драматичного ухода из «Реала» (со слезами на глазах!) вариантов для продолжения карьеры у харизматичного испанца не так уж и много.

Почему? Потому что Серхио по-прежнему хочет получать космическую зарплату. Несмотря на возраст (35 лет) и непростую экономическую ситуацию в футболе.

Например, по данным El Chiringuito TV, Рамос готов подписать с новым клубом двухлетний контракт, по условиям которого будет зарабатывать 15 миллионов евро за сезон. Кроме того, экс-капитан «Реала» рассчитывает получить подъемные — еще плюс 20 миллионов.

Как говорится, а стоит ли игра свеч? Узнав о таких запросах, в любом адекватном клубе задумаются, нужен ли им за такие деньги 35-летний Рамос, который почти на играл в этом году из-за травм.

Первым от этой авантюры отказался «Манчестер Сити». Теперь очень сильно задумались в «Пари Сен-Жермен». В общем, Рамос и его потенциальные работодатели в раздумьях.

Наш прогноз: перейдет в «ПСЖ».

Ашраф Хакими

«Интер», защитник, 22 года

«Интер» продолжает искать желающего приобрести Хакими минимум за 80 миллионов.

Изначально главным претендентом на марокканского футболиста называли «Пари Сен-Жермен», но французский гранд сразу предупредил — даем 60 миллионов и ни центом больше.

В итоге чемпион Италии и его китайские владельцы переключились на переговоры с «Челси». Действующий победитель Лиги чемпионов готов заплатить 60 миллионов и включить в сделку одного из своих футболистов. Стороны обсуждали кандидатуры Маркоса Алонсо, Давиде Дзаппакосты, Эмерсона и Андреаса Кристенсена.

Календарь и таблица Евро-2020

Пока что «Интер» не дает слабину в переговорах, время еще есть, но, по всей видимости, в какой-то момент придется пойти на уступки. Все-таки это, прежде всего, желание «Интера» продать игрока из-за финансовых проблем.

Наш прогноз: перейдет в «Челси».

Рафаэль Варан

«Реал», защитник, 28 лет

Сначала писали, что Варан уйдет из «Реала», потом появились слухи, что француз остается. И вот новая волна — 28-летний футболист до сих пор не решил, где начнет новый сезон.

Основным претендентом на Варана по-прежнему остается «Манчестер Юнайтед». После ухода Серхио Рамоса в Мадриде не очень хотят терять еще одного важного защитника, но к такому сценарию все равно готовы. «Реал», как считают некоторые СМИ, согласится продать Рафаэля за 40-50 миллионов евро.

Ситуация должна проясниться после чемпионата Европы. Именно тогда Варан озвучит «Реалу» свое решение, которое, как отмечается, не будет связано с финансами. Игрока интересует, прежде всего, спортивный аспект. Варан не против проверить свои возможности в другом чемпионате.

Наш прогноз: перейдет в «Манчестер Юнайтед».

Бернарду Силва

«Манчестер Сити», полузащитник, 26 лет

Все, Бернарду Силва больше не нужен Хосепу Гвардиоле. А португалец больше не хочет оставаться в «Манчестер Сити».

Чемпион Англии готов продать Бернарду за 60 миллионов евро. Среди претендентов «Барселона» и «Атлетико».

Каталоцы вроде хотят включить в сделку своих игроков, чтобы снизить сумму трансфера. Гвардиола не против, но только в том случае, если «Барса» отдаст ему Серджи Роберто или Франсишку Тринкау.

Ну и самое главное: Бернарду хочет играть за «Барселону». Это, если верить тому, что пишут испанские СМИ, его мечта.

Наш прогноз: уйдет из «Манчестер Сити», но не факт, что в «Барсу».

Мануэль Локателли

«Сассуоло», полузащитник, 23 года

Кто бы мог подумать, что на Евро чуть ли не главным вожаком сборной Италии станет парень из «Сассуоло». Еще раз: из «Сассуоло»! Сначала Локателли провел сильнейший матч против Турции, а потом вмазал два мяча швейцарцам. Сейчас это просто смешно, а пару лет назад «Милан» избавился от Мануэля, посчитав, что от него все равно не будет толку.

Но за это время Роберто Де Дзерби, главный строитель «Сассуоло», возможно, самой симпатичной команды Италии, прокачал скиллы Локателли до таких высот, что теперь его хочет приобрести «Ювентус». В «Милане» бы тоже не отказались вернуть своего воспитанника, но у них банально нет на это денег.

У «Ювентуса» же с финансами все в порядке, лишь бы игрок согласился на переезд в Турин. Серьезным конкурентом «Юве» может стать «Арсенал», готовый выделить на покупку 23-летнего итальянца 40 миллионов евро. Но Локателли вроде бы хочет в «Ювентус». Так что Массимилиано Аллегри может не волноваться.

Интересно, что перед чемпионатом Европы сообщалось, что Локателли вслед за Де Дзерби может перейти в донецкий «Шахтер». Но после ярчайшего перфоманса на Евро будет максимально странно выбрать Украину следующим местом для продолжения карьеры.

Наш прогноз: перейдет в «Ювентус» и станет новой звездой Серии А на годы вперед.