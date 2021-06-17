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    Неудержимая Италия. Команда Манчини не заметила Швейцарии по пути в плей-офф

    Сборная Италии победила со счетом 3:0 команду Швейцарии в матче 2-го тура группы А на Евро-2020. Рассказываем, как это было

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    Италия — Швейцария
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    Италия — Швейцария
    Итальянская сборная стала первой командой, обеспечившей себе путевку в 1/8 финала, после того как оформила вторую подряд крупную победу на групповом этапе — вслед за турками была повержена сборная Швейцарии (3:0).

    Ход матча

    7’ С первых же минут игроки сборной Италии перехватили контроль над мячом, а Швейцария в свою очередь отошла назад практически всем составом, команда Владимира Петковича готова была поиграть вторым номером.

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    • 12’ Спинаццола совершил хороший рывок вперёд по левому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади Швейцарии, куда ворвался Иммобиле, пробив головой по воротам — мяч пролетел над перекладиной.

    20’ Игроки сборной Италии заработали угловой. Инсинье выполнил подачу к линии вратарской в самый центр, Кьеллини выиграл борьбу за мяч у Аканджи, а затем отправил его под правый угол ворот швейцарцев.

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    21’ Судьи из комнаты VAR пересмотрели момент борьбы Кьеллини с Аканджи и Джакой, оказалось, что капитан сборной Италии подыграл себе рукой. Сергей Карасёв в итоге отменил гол и назначил штрафной удар в пользу сборной Швейцарии.

    24’ Джорджо Кьеллини то ли так огорчился отмененному голу, то ли получил повреждение во время его бурного празднования, но был вынужден попросить замену — вместо него появился на поле Франческо Ачерби.

    Италия — Швейцария

    26’ 1:0 Мануэль Локателли. Берарди получил мяч справа, сделал ускорение на край штрафной сборной Швейцарии и прострелил вдоль полупустых ворот, где неожиданно оказался базовый опорный Локателли, замкнувший прострел.

    32’ Иммобиле прорывался к Зоммеру, но тот выбил мяч на Инсинье, который сразу пробил по высокой дуге, но швейцарские ворота спас оставшийся на линии Аканджи.

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    • 37’ Спинаццола ворвался в штрафную площадь Швейцарии с левого фланга, а затем Леонардо пробил в правый угол ворот внешней стороной стопы из-под Шёра, мяч пролетел рядом со штангой.

    52’ 2:0 Мануэль Локателли. Расслабилась оборона Швейцарии и сразу же пропустила. Ди Лоренцо по правому флангу протащил мяч к углу штрафной площади, затем последовала передача к радиусу штрафной площади на Бареллу. Никола не стал сам бить по воротам, а выполнил скидку на Локателли, который здорово пробил в правый угол ворот — Зоммер даже не прыгнул за мячом.

    Италия — Швейцария

    64’ Наконец, опасный момент удалось создать и Швейцарии. Мяч с помощью Эмболо был доставлен на левый угол штрафной площади итальянцев, Цубер пробил в ближний угол ворот, Доннарумма ногой отбил мяч обратно на Стивена.

    Тот попытался выполнить прострел с острого угла к линии вратарской, но вратарь прочитал момент и в прыжке задел мяч, а затем его за пределы штрафной выбил Ачерби.

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    • 66’ Берарди обыграл Родригеса на краю швейцарской штрафной уходом в центр и пробил мимо дальней девятки.

    74’ Иммобиле из глубины поля получил передачу на ход от Бонуччи. Чиро подработал мяч, убежал от Эльведи, вошёл в штрафную площадь и пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

    Италия — Швейцария

    76’ Кьеза по центру разогнал контратаку сборной Италии и выполнил передачу к левому углу штрафной Швейцарии. Иммобиле вновь зацепился за мяч, вошёл в штрафную площадь и пробил в правый угол ворот — мяч пролетел рядом со штангой.

    89’ 3:0 Чиро Иммобиле. Швейцарцы потеряли мяч на своей половине, после чего Иммобиле получил пространство перед штрафной Зоммера и уложил мяч в левый от себя угол с рикошетом от штанги.

    Футбол. Евро-2020. Группа A
    Италия — Швейцария 3:0
    Голы: 1:0 Мануэль Локателли (26'), 2:0 Мануэль Локателли (52'), 3:0 Чиро Иммобиле (89') Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Джованни Ди Лоренцо, Джорджо Кьеллини (Франческо Ачерби, 24'), Леонардо Спинаццола, Леонардо Бонуччи, Мануэль Локателли (Маттео Пессина, 86'), Жоржиньо, Николо Барелла (Бриан Кристанте, 87'), Лоренцо Инсинье (Федерико Кьеза, 69'), Доменико Берарди (Рафаэл Толой, 70'), Чиро Иммобиле Швейцария: Ян Зоммер, Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Фабиан Шёр (Стивен Цубер, 58'), Кевин Мбабу (Сильван Видмер, 58'), Ремо Фройлер (Джибриль Соу, 84'), Гранит Джака, Рикардо Родригес, Шердан Шакири (Рубен Варгас, 76'), Брил Эмболо, Харис Сеферович (Марио Гавранович, 46') Предупреждения: Марио Гавранович (49'), Брил Эмболо (79')

    Автор двух мячей в ворота сборной Швейцарии и полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли получил награду «Звезда матча».

    Турнирная таблица

    Сборная Италии набрала шесть очков и лидирует в группе А. Благодаря этой победе она обеспечила себе место в плей-офф первой среди всех команд.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Вторым идет команда Уэльс — четыре очка. Швейцарцы с одним очком идут на третьей позиции, еще не потеряв шансов на выход в 1/8 финала. У Турции ноль очков и четвертая позиция.

    Следующие матчи

    В третьем туре итальянцы на арене «Олимпико» в Риме сыграют с Уэльсом, а швейцарцы на стадионе «Олимпийский» в Баку — с Турцией.

    Обе встречи группы А пройдут 20 июня и начнутся в 19:00 мск.

    Прямая речь

    Роберто Манчини, главный тренер сборной Италии

    — Мы сыграли хорошо. Это была очень сложная игра. Швейцария — сильная и физически крепкая команда. У нас были кое-какие проблемы в начале, но потом мы наладили игру и победили вполне заслуженно. Мы могли снимать все вопросы о победителе еще раньше, ведь создали немало моментов, но это нормально, что иногда не все залетает в ворота. Тем не менее ребята проделали отличную работу.

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    Владимир Петкович, главный тренер сборной Швейцарии

    — Сегодня каждый из игроков может быть разочарован результатом, но завтра с началом следующей тренировки для нас начнется новый этап. Я поговорил с командой и сказал ей, что у нас остался один матч, и только три очка смогут вывести нас в следующий раунд.

    Мануэль Локателли, Звезда матча и полузащитник сборной Италии

    — Я очень горжусь этой наградой, но хочу разделить ее со всеми товарищами. Я думаю, что у нас замечательная команда. Первый гол я посвятил семье. После передачи на Берарди я тоже побежал к воротам, потому что хорошо знаю, что в таких ситуациях он обязательно что-то придумает. Второй гол я посвятил всем болельщикам Италии, потому что мы играем, чтобы снова сделать их счастливыми.

    Мануэль Локателли

    Гранит Джака, капитан сборной Швейцарии

    — Италия была лучше. Против такой команды нельзя допускать ошибок. Теперь мы будем настраиваться на Турцию.

    Доменико Берарди, полузащитник сборной Италии

    — У нас так много вариантов в атаке. Мы должны стараться выкладываться на 100% в каждой игре. Впереди еще одно важное испытание [поединок с Уэльсом], и мы будем стремиться выиграть и этот матч.

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    • Франческо Ачерби, защитник сборной Италии

    — Сегодня у нас получилось почти все. Кьеллини очень опытен, я надеюсь, что он попросил замену, как только почувствовал опасность серьезной травмы. Мы не пропускаем, но только потому, что защищаемся всей командой.

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