Неудержимая Италия. Команда Манчини не заметила Швейцарии по пути в плей-офф

Ход матча
7’ С первых же минут игроки сборной Италии перехватили контроль над мячом, а Швейцария в свою очередь отошла назад практически всем составом, команда Владимира Петковича готова была поиграть вторым номером.
12’ Спинаццола совершил хороший рывок вперёд по левому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади Швейцарии, куда ворвался Иммобиле, пробив головой по воротам — мяч пролетел над перекладиной.
20’ Игроки сборной Италии заработали угловой. Инсинье выполнил подачу к линии вратарской в самый центр, Кьеллини выиграл борьбу за мяч у Аканджи, а затем отправил его под правый угол ворот швейцарцев.
21’ Судьи из комнаты VAR пересмотрели момент борьбы Кьеллини с Аканджи и Джакой, оказалось, что капитан сборной Италии подыграл себе рукой. Сергей Карасёв в итоге отменил гол и назначил штрафной удар в пользу сборной Швейцарии.
24’ Джорджо Кьеллини то ли так огорчился отмененному голу, то ли получил повреждение во время его бурного празднования, но был вынужден попросить замену — вместо него появился на поле Франческо Ачерби.
26’ 1:0 Мануэль Локателли. Берарди получил мяч справа, сделал ускорение на край штрафной сборной Швейцарии и прострелил вдоль полупустых ворот, где неожиданно оказался базовый опорный Локателли, замкнувший прострел.
32’ Иммобиле прорывался к Зоммеру, но тот выбил мяч на Инсинье, который сразу пробил по высокой дуге, но швейцарские ворота спас оставшийся на линии Аканджи.
37’ Спинаццола ворвался в штрафную площадь Швейцарии с левого фланга, а затем Леонардо пробил в правый угол ворот внешней стороной стопы из-под Шёра, мяч пролетел рядом со штангой.
52’ 2:0 Мануэль Локателли. Расслабилась оборона Швейцарии и сразу же пропустила. Ди Лоренцо по правому флангу протащил мяч к углу штрафной площади, затем последовала передача к радиусу штрафной площади на Бареллу. Никола не стал сам бить по воротам, а выполнил скидку на Локателли, который здорово пробил в правый угол ворот — Зоммер даже не прыгнул за мячом.
64’ Наконец, опасный момент удалось создать и Швейцарии. Мяч с помощью Эмболо был доставлен на левый угол штрафной площади итальянцев, Цубер пробил в ближний угол ворот, Доннарумма ногой отбил мяч обратно на Стивена.
Тот попытался выполнить прострел с острого угла к линии вратарской, но вратарь прочитал момент и в прыжке задел мяч, а затем его за пределы штрафной выбил Ачерби.
66’ Берарди обыграл Родригеса на краю швейцарской штрафной уходом в центр и пробил мимо дальней девятки.
74’ Иммобиле из глубины поля получил передачу на ход от Бонуччи. Чиро подработал мяч, убежал от Эльведи, вошёл в штрафную площадь и пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.
76’ Кьеза по центру разогнал контратаку сборной Италии и выполнил передачу к левому углу штрафной Швейцарии. Иммобиле вновь зацепился за мяч, вошёл в штрафную площадь и пробил в правый угол ворот — мяч пролетел рядом со штангой.
89’ 3:0 Чиро Иммобиле. Швейцарцы потеряли мяч на своей половине, после чего Иммобиле получил пространство перед штрафной Зоммера и уложил мяч в левый от себя угол с рикошетом от штанги.
Автор двух мячей в ворота сборной Швейцарии и полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли получил награду «Звезда матча».
🇮🇹 🌟 A classy display from two-goal Star of the Match Manuel Locatelli 👏👏👏@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/AjDE6eeis5— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 16, 2021
Турнирная таблица
Сборная Италии набрала шесть очков и лидирует в группе А. Благодаря этой победе она обеспечила себе место в плей-офф первой среди всех команд.
Вторым идет команда Уэльс — четыре очка. Швейцарцы с одним очком идут на третьей позиции, еще не потеряв шансов на выход в 1/8 финала. У Турции ноль очков и четвертая позиция.
🇮🇹 Top of the table and into the Round of 16. Italy 👏👏👏#EURO2020— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 16, 2021
Следующие матчи
В третьем туре итальянцы на арене «Олимпико» в Риме сыграют с Уэльсом, а швейцарцы на стадионе «Олимпийский» в Баку — с Турцией.
Обе встречи группы А пройдут 20 июня и начнутся в 19:00 мск.
🇮🇹 𝐈𝐓𝐀𝐋𝐘 🇮🇹— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 16, 2021
🔹 29 games unbeaten
🔹 10 straight clean sheets
🔹 31 goals without reply
🔹 First team in the Round of 16#EURO2020 pic.twitter.com/opWyppcrxB
Прямая речь
Роберто Манчини, главный тренер сборной Италии
— Мы сыграли хорошо. Это была очень сложная игра. Швейцария — сильная и физически крепкая команда. У нас были кое-какие проблемы в начале, но потом мы наладили игру и победили вполне заслуженно. Мы могли снимать все вопросы о победителе еще раньше, ведь создали немало моментов, но это нормально, что иногда не все залетает в ворота. Тем не менее ребята проделали отличную работу.
Владимир Петкович, главный тренер сборной Швейцарии
— Сегодня каждый из игроков может быть разочарован результатом, но завтра с началом следующей тренировки для нас начнется новый этап. Я поговорил с командой и сказал ей, что у нас остался один матч, и только три очка смогут вывести нас в следующий раунд.
Мануэль Локателли, Звезда матча и полузащитник сборной Италии
— Я очень горжусь этой наградой, но хочу разделить ее со всеми товарищами. Я думаю, что у нас замечательная команда. Первый гол я посвятил семье. После передачи на Берарди я тоже побежал к воротам, потому что хорошо знаю, что в таких ситуациях он обязательно что-то придумает. Второй гол я посвятил всем болельщикам Италии, потому что мы играем, чтобы снова сделать их счастливыми.
Гранит Джака, капитан сборной Швейцарии
— Италия была лучше. Против такой команды нельзя допускать ошибок. Теперь мы будем настраиваться на Турцию.
Доменико Берарди, полузащитник сборной Италии
— У нас так много вариантов в атаке. Мы должны стараться выкладываться на 100% в каждой игре. Впереди еще одно важное испытание [поединок с Уэльсом], и мы будем стремиться выиграть и этот матч.
Франческо Ачерби, защитник сборной Италии
— Сегодня у нас получилось почти все. Кьеллини очень опытен, я надеюсь, что он попросил замену, как только почувствовал опасность серьезной травмы. Мы не пропускаем, но только потому, что защищаемся всей командой.