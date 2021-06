Классика Миранчука. Гол Алексея сохранил шансы сборной России на выход в плей-офф

4' Уже вначале поединка финны полили россиян холодным душем. После подачи в штрафную с правого фланга от Юкки Райтала, Йоэль Похьянпало головой отправил мяч в сетку. Однако VAR сыграл в пользу России. У форварда заметили минимальный оффсайд.

10' Подопечные Станислава Черчесова после серии коротких передач у штрафной соперника вывели на ударную позицию Магомеда Оздоева. Игрок «Зенита» с убойной позиции направил мяч на трибуны.

13' Артем Дзюба принял мяч в штрафной соперника, развернулся и почти пробил прямо в штангу. Однако в этот эпизоде он оказался в офсайде.

18' Похьянпало вывел на ударную позицию Теему Пукки, который уже убегал к воротам, но Матвей Сафонов вовремя вышел из ворот и опередил форварда финской команды, выбив мяч на ее половину.

21' На ударную позицию вышел Йоэль Похьянпало. Форвард сильно пробил с правой ноги, но Игорь Дивеев удачно постелился в подкате и заблокировал удар.

23' Станислав Черчесов был вынужден сделать замену. Травмировался Марио Фернандес. Игрок выиграл верховую борьбу в штрафной площади соперника и неудачно приземлился на газон, сильно ударившись спиной. Его вынесли с поля на носилках.

37' Убойный момент у Вячеслава Караваева. С левого фланга прострел сделал Далер Кузяев. Мяч пошел прямо на дальнюю штангу, где вратарь сборной Финляндии уже ничего бы не смог сделать, однако в последний момент снаряд из под ног Караваева выбил защитник.

45+2' Сборная России вышла вперед. Алексей Миранчук обыгрался в стеночку с Артемом Дзюбой, вошел в штрафную, переложил мяч под левую ногу и отправил его в дальний левый угол ворот соперника.

49' Теему Пукки вырвался вперед и подойдя к линии штрафной, нанес удар по воротам. Однако благодаря стараниям защитника, форвард пробил выше ворот.

52' Александр Головин принял смелое решение. Находясь перед штрафной соперника, он сделал резкое движение вправо и пробил с правой ноги. Мяч прошел рядом с ближней штангой.

54' Снова Пукки. На этот раз форварду уже никто не помешал, но будучи в штрафной, он пробил прямо по центру ворот в руки Матвею Сафонову.

66' Вышедший на замену Рифат Жамалетдинов оказался на ударной позиции и левой ногой отправил мяч в дальний угол, однако снаряд прошел рядом со штангой.

72' В штрафной соперника с мячом оказался Далер Кузяев. Игрок переложил мяч на правую ногу и с подкруткой пробил в дальний угол. Лукаш Градецки сделал невероятный сейв.

88' Отличный момент имел Роман Зобнин. Из хорошей позиции он умудрился пробить намного выше ворот.

89' Паулюс Араюури после подачи в штрафную нанес удар головой. Мяч прошел над девяткой, но ситуацию контролировал Сафонов.

90+1' Александру Соболеву разбили нос. Пришлось предоставить нападающему сборной России медицинскую помощь.

90+3' Рифат Жамалетдинов не использовал передачу Александра Соболева — мяч пошел чуть выше ворот.

⚽️ The man who crowned an intricate move with a fine curling finish...

🇷🇺 Aleksei Miranchuk = Star of the Match👏

🤔 Did you see that coming?@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/K16FqO7hO8