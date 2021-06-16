Классика Миранчука. Гол Алексея сохранил шансы сборной России на выход в плей-офф

Сборная России имела большое количество голевых моментов, но смогла реализовать лишь один из них. Как бы там ни было, подопечным Станислава Черчесова удалось набрать важные 3 очка и сохранить шансы на выход из группы в плей-офф.

Ход матча

4' Уже вначале поединка финны полили россиян холодным душем. После подачи в штрафную с правого фланга от Юкки Райтала, Йоэль Похьянпало головой отправил мяч в сетку. Однако VAR сыграл в пользу России. У форварда заметили минимальный оффсайд.

Момент навеса euro2020

10' Подопечные Станислава Черчесова после серии коротких передач у штрафной соперника вывели на ударную позицию Магомеда Оздоева. Игрок «Зенита» с убойной позиции направил мяч на трибуны.

13' Артем Дзюба принял мяч в штрафной соперника, развернулся и почти пробил прямо в штангу. Однако в этот эпизоде он оказался в офсайде.

Артем Дзюба teamrussia

18' Похьянпало вывел на ударную позицию Теему Пукки, который уже убегал к воротам, но Матвей Сафонов вовремя вышел из ворот и опередил форварда финской команды, выбив мяч на ее половину.

21' На ударную позицию вышел Йоэль Похьянпало. Форвард сильно пробил с правой ноги, но Игорь Дивеев удачно постелился в подкате и заблокировал удар.

23' Станислав Черчесов был вынужден сделать замену. Травмировался Марио Фернандес. Игрок выиграл верховую борьбу в штрафной площади соперника и неудачно приземлился на газон, сильно ударившись спиной. Его вынесли с поля на носилках.

Марио Фернандес teamrussia

37' Убойный момент у Вячеслава Караваева. С левого фланга прострел сделал Далер Кузяев. Мяч пошел прямо на дальнюю штангу, где вратарь сборной Финляндии уже ничего бы не смог сделать, однако в последний момент снаряд из под ног Караваева выбил защитник.

45+2' Сборная России вышла вперед. Алексей Миранчук обыгрался в стеночку с Артемом Дзюбой, вошел в штрафную, переложил мяч под левую ногу и отправил его в дальний левый угол ворот соперника.

Гол euro2020

49' Теему Пукки вырвался вперед и подойдя к линии штрафной, нанес удар по воротам. Однако благодаря стараниям защитника, форвард пробил выше ворот.

52' Александр Головин принял смелое решение. Находясь перед штрафной соперника, он сделал резкое движение вправо и пробил с правой ноги. Мяч прошел рядом с ближней штангой.

Полет мяча euro2020

54' Снова Пукки. На этот раз форварду уже никто не помешал, но будучи в штрафной, он пробил прямо по центру ворот в руки Матвею Сафонову.

66' Вышедший на замену Рифат Жамалетдинов оказался на ударной позиции и левой ногой отправил мяч в дальний угол, однако снаряд прошел рядом со штангой.

72' В штрафной соперника с мячом оказался Далер Кузяев. Игрок переложил мяч на правую ногу и с подкруткой пробил в дальний угол. Лукаш Градецки сделал невероятный сейв.

Сейв Градецки euro2020

88' Отличный момент имел Роман Зобнин. Из хорошей позиции он умудрился пробить намного выше ворот.

89' Паулюс Араюури после подачи в штрафную нанес удар головой. Мяч прошел над девяткой, но ситуацию контролировал Сафонов.

Алексей Миранчук и Дмитрий Баринов teamrussia

90+1' Александру Соболеву разбили нос. Пришлось предоставить нападающему сборной России медицинскую помощь.

90+3' Рифат Жамалетдинов не использовал передачу Александра Соболева — мяч пошел чуть выше ворот.

⚽️ The man who crowned an intricate move with a fine curling finish...

🇷🇺 Aleksei Miranchuk = Star of the Match👏

🤔 Did you see that coming?@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/K16FqO7hO8 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 16, 2021

Лучшим игроком матча был выбран полузащитник сборной России Алексей Миранчук. Благодаря его голу команда Станислава Черчесова набрала 3 очка.

Турнирная таблица

После этой победы сборная России набрала 3 очка и вышла на второе место. Сборная Финляндии опустилась на строчку ниже, но с тем же количеством очков.

Таблица группы B LiveSport.Ru

Свои коррективы может внести поединок между сборными Дании и Бельгии, который состоится 17 июня.

Следующие матчи

Свой следующий поединок сборная России проведет 21 июня в Копенгагене против сборной Дании. Финны встретятся с Бельгией Санкт-Петербург. Игра тоже состоится 21 июня.

Календарь и таблица Евро-2020

Пока что все зависит о того, как датчане сыграют с бельгийцами. Если они не наберут 3 очка, то на третий тур у российской команды будут неплохие шансы выйти из группы со второй позиции. Для этого нужно обыгрывать Австрию, но если учесть следующего соперника Финляндии, может подойти и ничья.

Прямая речь

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России

— План на игру легко читался. Получать мячи через инсайдные зоны, задействовать фланги. Это работало. Моменты были и у нас, и у соперника. Запланировать голы невозможно. Игра держала всех в напряжении. Мы выиграли, мы остаемся в игре. Ждем результата завтрашней игры соперников, готовимся к следующему матчу.

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Маркку Канерва, главный тренер сборной Финляндии

— Мы хотели победить. Вне зависимости от хода игры, мы заслужили одно очко, ничью. Удивила ли чем-то Россия? Знали: Жирков получил травму, будут какие-то изменения. После поражения от Бельгии это ожидалось. Но играли более-менее так, как мы и думали. Мы исследовали игру России. Они больше действовали за счет флангов и подач в штрафную. Интересно, что бы изменилось, если бы мы забили в начале матча. У России талантливые игроки, быстрые. Когда Миранчук забил, наша защита ошиблась. Эта ошибка привела к голу. Гол был красивый, но жаль, что мы его не предотвратили.

Матвей Сафонов, вратарь сборной Финляндии

— Даже не сумел понять, волнуюсь я или нет. Мяч залетел в ворота уже через две минуты. После отмены гола понял, что ничего бояться точно не надо. Будет только хуже, если будем бояться. Это могло бы помешать нам, как в прошлом матче с Бельгией. Старался зарядить ребят, поддержать. В итоге все у нас получилось. Мне сегодня не требовалась поддержка. Хороший день для меня, чувствовал себя отлично. Старался зарядить ребят, но не знаю, слышали они меня или нет. Я был готов и морально, и было понимание, кто у соперника куда примерно бьет, мы все разбирали.

Далер Кузяев, защитник сборной России

— Устал. Была непростая игра. В первом тайме хорошо играли, создавали моменты. Но во втором почему-то сбавили в темпе. Не знаю, почему. Были некоторые сложности. Мой момент во втором тайме? Я недостаточно сильно ударил. Если бы добавил мощи и пробил прям в угол, думаю, мяч бы залетел.

Алексей Миранчук, полузащитник сборной России

— На этом этапе была важна победа. Мы выполнили задачу, движемся дальше. Забили только один гол? Это футбол. Наверное, важно, что моменты есть. Будем работать над реализацией. Это турнир, где собраны хорошие команды хорошего уровня. Каждый момент может быть единственным в игре — надо забивать.