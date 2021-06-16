Ход матча
7’ Команды очень активно начали встречу, так что судье даже пришлось слегка сбить накал матча. Когда на фланге Киммих в борьбе перекинул через бедро Эрнандеса, он тут же увидел перед собой желтую карточку.
17’ Постепенно французы перехватили и хозяев мюнхенской арены владение мячом. Гризманн от угла поля исполнил навес во вратарскую, откуда Погба из борьбы нанёс удар головой — над перекладиной.
19’ Убежал по флангу Мбаппе, накрутил соперника и пробил в дальний нижний угол немецких ворот, но Нойер в прыжке перевел сферу на угловой.
21’ 1:0 Матс Хуммельс (А). Прошла диагональная передача от Погба к левому краю штрафной сборной Германии, откуда Люка Эрнандес прострелил во вратарскую. Пытался вынести сферу Хуммельс, но сыграл крайне неудачно и срезал ее точно под перекладину.
27’ Французы сбавили темп, а немцы побежали вперед и заработали пару опасных стандартов, которые исполнил Тони Кроос. Игрок «Реала» сначала пробил в стенку, а со второго раза, обведя стенку, отправил мяч выше перекладины.
38’ Гнабри из борьбы здорово скинул мяч в центр штрафной сборной Франции, Гюндоган набежал и пробил с лёта — мимо дальнего угла ворот.
52’ Рабьо открылся на грани с офсайдом и получил передачу на ход, после чего Адриен пробил в направлении ближнего угла ворот сборной Германии— мяч угодил в штангу.
52’ Немцы ответили не менее опасно. Госенс слева вырезал кросс во французскую штрафную, Гнабри моментально пробил в касание — чуть выше перекладины.
59’ Киммих от лицевой выполнил подачу на дальнюю штангу, но Госенс в прыжке за мячом на лету заехал коленом в голову Павару, который упал на газон, как подкошенный. Пришлось на поле появиться медикам, которые долго приводили в себя нокаутированного защитника.
66’ Килиан Мбаппе раскачал защитника в чужой штрафной, выдержал паузу и закрутил мяч в дальний угол ворот, да ещё и с рикошетом от штанги. Однако гол не был засчитан — офсайд зафиксировал рефери.
78’ Мбаппе включил скорость и казалось убежал от Хуммельса, ворвавшись в немецкую штрафную но Матс исполнил безупречный подкат, хотя француз и требовал пенальти.
85’ Французы в контратаке отправили второй мяч в немецкие ворота — Бензема замкнул прострел Мбаппе. Однако судья дождался подсказки из комнаты VAR — и отменил гол, так как Мбаппе оказался в офсайде.
90’ В концовке встречи французы начали прагматично убивать время заменами, дождавшись финального свистка.
Звездой матча признан полузащитник сборной Франции Поль Погба, который регулярно обострял игру — после его передач был забит автогол и отмененный гол французов.
🌟 Paul Pogba scoops the prize after an impressive display in Munich 🔥@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/ayaDQu0tKP— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 15, 2021
Турнирная таблица
Сборная Франции набрала три очка и занимает второе место в группе F, по дополнительным показателям уступая команде Португалии, разгромившей Венгрию (3:0).
Сборные Германии и Венгрии не набрали очков, но замыкают квартет венгры, пропустившие три безответных мяча.
Следующие матчи
Во втором туре сборная Венгрии 19 июня примет в Будапеште команду Франции (начало в 16:00 мск).
Французы могут оформить выход в плей-офф, а Венгрии надо набирать очки чтобы не потерять надежду на выход из группы.
В этот же день Португалия сыграет с Германией в Мюнхене (19:00 мск) — для обеих команд это также матч повышенной важности.
Прямая речь
Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции
— Мы провели отличный матч против очень сильного соперника. Знал, мои игроки будут к нему готовы, что они в этой схватке и подтвердили. Мы были близки и ко второму голу, который привнес бы спокойствия, но и без него мы не сильно пострадали во втором тайме. Получился матч, насыщенный высококлассной и талантливой игрой.
Поль Погба, полузащитник сборной Франции
— Командная игра — вот что самое главное. Без своих партнеров я бы тоже не сыграл хорошо. Каждый из нас приложил необходимые усилия. На поле мы сфокусированы на выполнении своих обязанностей. Знаем, что должны соответствовать званию чемпионов мира, и с пониманием этого выходим на него. И когда приходится проявить терпение, мы делаем это вместе, и когда атакуем, то тоже вместе.