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    Самострел. «Трехцветные» победили Германию благодаря автоголу

    Сборная Франции победила со счетом 1:0 команду Германии в матче 1-го тура группы F на Евро-2020. Рассказываем, как это было

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    Франция — Германия
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    Франция — Германия
    Встреча фаворитов группы F изобиловала опасными моментами и отмененными голами, но победу Франции над немцами принес один-единственный мяч, забитый в свои ворота возвращенным в сборную Германии защитником Матсом Хуммельсом.

    Ход матча

    7’ Команды очень активно начали встречу, так что судье даже пришлось слегка сбить накал матча. Когда на фланге Киммих в борьбе перекинул через бедро Эрнандеса, он тут же увидел перед собой желтую карточку.

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  • Вчера

    • 17’ Постепенно французы перехватили и хозяев мюнхенской арены владение мячом. Гризманн от угла поля исполнил навес во вратарскую, откуда Погба из борьбы нанёс удар головой — над перекладиной.

    19’ Убежал по флангу Мбаппе, накрутил соперника и пробил в дальний нижний угол немецких ворот, но Нойер в прыжке перевел сферу на угловой.

    21’ 1:0 Матс Хуммельс (А). Прошла диагональная передача от Погба к левому краю штрафной сборной Германии, откуда Люка Эрнандес прострелил во вратарскую. Пытался вынести сферу Хуммельс, но сыграл крайне неудачно и срезал ее точно под перекладину.

    Франция — Германия

    27’ Французы сбавили темп, а немцы побежали вперед и заработали пару опасных стандартов, которые исполнил Тони Кроос. Игрок «Реала» сначала пробил в стенку, а со второго раза, обведя стенку, отправил мяч выше перекладины.

    38’ Гнабри из борьбы здорово скинул мяч в центр штрафной сборной Франции, Гюндоган набежал и пробил с лёта — мимо дальнего угла ворот.

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  • Вчера

    • 52’ Рабьо открылся на грани с офсайдом и получил передачу на ход, после чего Адриен пробил в направлении ближнего угла ворот сборной Германии— мяч угодил в штангу.

    52’ Немцы ответили не менее опасно. Госенс слева вырезал кросс во французскую штрафную, Гнабри моментально пробил в касание — чуть выше перекладины.

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    59’ Киммих от лицевой выполнил подачу на дальнюю штангу, но Госенс в прыжке за мячом на лету заехал коленом в голову Павару, который упал на газон, как подкошенный. Пришлось на поле появиться медикам, которые долго приводили в себя нокаутированного защитника.

    Франция — Германия

    66’ Килиан Мбаппе раскачал защитника в чужой штрафной, выдержал паузу и закрутил мяч в дальний угол ворот, да ещё и с рикошетом от штанги. Однако гол не был засчитан — офсайд зафиксировал рефери.

    78’ Мбаппе включил скорость и казалось убежал от Хуммельса, ворвавшись в немецкую штрафную но Матс исполнил безупречный подкат, хотя француз и требовал пенальти.

    Франция — Германия

    85’ Французы в контратаке отправили второй мяч в немецкие ворота — Бензема замкнул прострел Мбаппе. Однако судья дождался подсказки из комнаты VAR — и отменил гол, так как Мбаппе оказался в офсайде.

    90’ В концовке встречи французы начали прагматично убивать время заменами, дождавшись финального свистка.

    Футбол. Евро-2020. Группа F
    Франция — Германия 1:0
    Гол: 1:0 Матс Хуммельс (автогол) (20') Франция: Уго Льорис, Бенжамен Павар, Преснел Кимпембе, Рафаэль Варан, Лукас Эрнандес, Поль Погба, Антуан Гризманн, Н’Голо Канте, Адриен Рабьо (Усман Дембеле, 90'), Килиан Мбаппе, Карим Бензема (Корентин Толиссо, 89') Германия: Мануэль Нойер, Антонио Рюдигер, Маттиас Гинтер (Эмре Джан, 88'), Матс Хуммельс, Йозуа Киммих, Кай Хаверц (Лерой Зане, 74'), Тони Кроос, Робин Гозенс (Кевин Фолланд, 88'), Илкай Гюндоган, Томас Мюллер, Серж Гнабри (Тимо Вернер, 74') Предупреждение: Йозуа Киммих (7')

    Звездой матча признан полузащитник сборной Франции Поль Погба, который регулярно обострял игру — после его передач был забит автогол и отмененный гол французов.

    Турнирная таблица

    Сборная Франции набрала три очка и занимает второе место в группе F, по дополнительным показателям уступая команде Португалии, разгромившей Венгрию (3:0).

    Календарь и таблица Евро-2020

    Сборные Германии и Венгрии не набрали очков, но замыкают квартет венгры, пропустившие три безответных мяча.

    Таблица группы F
    LiveSport.ru

    Следующие матчи

    Во втором туре сборная Венгрии 19 июня примет в Будапеште команду Франции (начало в 16:00 мск).

    Французы могут оформить выход в плей-офф, а Венгрии надо набирать очки чтобы не потерять надежду на выход из группы.

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    В этот же день Португалия сыграет с Германией в Мюнхене (19:00 мск) — для обеих команд это также матч повышенной важности.

    Прямая речь

    Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции

    — Мы провели отличный матч против очень сильного соперника. Знал, мои игроки будут к нему готовы, что они в этой схватке и подтвердили. Мы были близки и ко второму голу, который привнес бы спокойствия, но и без него мы не сильно пострадали во втором тайме. Получился матч, насыщенный высококлассной и талантливой игрой.

    Дидье Дешам

    Поль Погба, полузащитник сборной Франции

    — Командная игра — вот что самое главное. Без своих партнеров я бы тоже не сыграл хорошо. Каждый из нас приложил необходимые усилия. На поле мы сфокусированы на выполнении своих обязанностей. Знаем, что должны соответствовать званию чемпионов мира, и с пониманием этого выходим на него. И когда приходится проявить терпение, мы делаем это вместе, и когда атакуем, то тоже вместе.

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