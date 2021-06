7’ Команды очень активно начали встречу, так что судье даже пришлось слегка сбить накал матча. Когда на фланге Киммих в борьбе перекинул через бедро Эрнандеса, он тут же увидел перед собой желтую карточку.

17’ Постепенно французы перехватили и хозяев мюнхенской арены владение мячом. Гризманн от угла поля исполнил навес во вратарскую, откуда Погба из борьбы нанёс удар головой — над перекладиной.

19’ Убежал по флангу Мбаппе, накрутил соперника и пробил в дальний нижний угол немецких ворот, но Нойер в прыжке перевел сферу на угловой.

21’ 1:0 Матс Хуммельс (А). Прошла диагональная передача от Погба к левому краю штрафной сборной Германии, откуда Люка Эрнандес прострелил во вратарскую. Пытался вынести сферу Хуммельс, но сыграл крайне неудачно и срезал ее точно под перекладину.

27’ Французы сбавили темп, а немцы побежали вперед и заработали пару опасных стандартов, которые исполнил Тони Кроос. Игрок «Реала» сначала пробил в стенку, а со второго раза, обведя стенку, отправил мяч выше перекладины.

38’ Гнабри из борьбы здорово скинул мяч в центр штрафной сборной Франции, Гюндоган набежал и пробил с лёта — мимо дальнего угла ворот.

52’ Рабьо открылся на грани с офсайдом и получил передачу на ход, после чего Адриен пробил в направлении ближнего угла ворот сборной Германии— мяч угодил в штангу.

52’ Немцы ответили не менее опасно. Госенс слева вырезал кросс во французскую штрафную, Гнабри моментально пробил в касание — чуть выше перекладины.

59’ Киммих от лицевой выполнил подачу на дальнюю штангу, но Госенс в прыжке за мячом на лету заехал коленом в голову Павару, который упал на газон, как подкошенный. Пришлось на поле появиться медикам, которые долго приводили в себя нокаутированного защитника.

66’ Килиан Мбаппе раскачал защитника в чужой штрафной, выдержал паузу и закрутил мяч в дальний угол ворот, да ещё и с рикошетом от штанги. Однако гол не был засчитан — офсайд зафиксировал рефери.

78’ Мбаппе включил скорость и казалось убежал от Хуммельса, ворвавшись в немецкую штрафную но Матс исполнил безупречный подкат, хотя француз и требовал пенальти.

85’ Французы в контратаке отправили второй мяч в немецкие ворота — Бензема замкнул прострел Мбаппе. Однако судья дождался подсказки из комнаты VAR — и отменил гол, так как Мбаппе оказался в офсайде.

90’ В концовке встречи французы начали прагматично убивать время заменами, дождавшись финального свистка.

Звездой матча признан полузащитник сборной Франции Поль Погба, который регулярно обострял игру — после его передач был забит автогол и отмененный гол французов.

