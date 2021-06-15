Команда снова подвела Месси. Аргентина не смогла стартовать на Кубке Америки с победы

Сборная Аргентины начала свой путь на Кубке Америки с ничьей в матче против Чили. «Альбиселесте» вышли вперед благодаря голу Лео Месси со штрафного, но во втором тайме чилийцы отыгрались — отличился Эдуардо Варгас.

Неудачный результат для Аргентины

Роджер Гонсалес из cbssports.com рассказывает о ходе матча и подводит его итоги:

«Аргентина и Чили сыграли вничью — 1:1, повторив результат своей встречи в квалификации ЧМ-2022 чуть более недели назад. Лионель Месси вывел фаворитов вперед потрясающим ударом со штрафного в первом тайме, но пенальти во втором тайме привел к тому, что чилийцы сравняли счет.

Аргентина нанесла 18 ударов по воротам против 5 у Чили, но только пять из них пришлись в створ и стали работой для Клаудио Браво.

Гол Месси на 33-й минуте матча может оказаться одним из лучших в турнире. Но это преимущество продержалось всего 12 минут после перерыва, прежде чем в ворота Аргентины был назначен пенальти за фол Николаса Тальяфико на Артуро Видале, который готовился сыграть на добивании. Видаль не забил с "точки" (Эмилиано Мартинес перевел мяч в перекладину), но Эдуардо Варгас головой добил мяч.

Игроки сборной Чили globallookpress.com

В концовке матча у Аргентины было несколько хороших моментов, включая два у юного таланта "Штутгарта" Николаса Гонсалеса. Но сперва он неудачно отдал пас, а затем не забил головой после идеального навеса от Месси.

Это плохой результат для сборной Аргентины — уже третья ничья подряд. И хотя Аргентина не проигрывает в 14 матчах подряд, в последних пяти "Альбиселесте" выиграли лишь раз».

Аргентина заслуживала победу, но им нужно улучшать игру

Кике Гастанага из mundeportivo.com отмечает, что усилий Месси для победы не хватило:

«Будучи хорошим капитаном и гениальным футболистом, Месси повел за собой Аргентину и боролся до конца, забив прекрасный гол со штрафного и создав пару отличных моментов для своих партнеров по команде. Проблема в том, что, несмотря на все хорошее, что создал в этом матче Лео, Аргентина сперва не нашла возможность, чтобы удержать победу, а затем не нашла сил, чтобы вырвать ее. Агуэро появился на поле лишь в концовке.

Аргентина заслуживала победить Чили, но они снова сыграли вничью, а Месси потерял возможность начать выступления на Кубке Америки с улыбки. Дальше аргентинцев ждет Уругвай. И если они хотят в итоге стать чемпионами, нужно улучшать свою игру Чтобы снова не растрачивать впустую все усилия Месси, Аргентине понадобится больше стабильности и напористости».

Заключили мир, когда закончились боеприпасы

Хусто Ромеро из Marca сравнивает две встречи команд за короткий период:

«Аргентина и Чили встретились в матче, к которому привыкли и аргентинцы, и чилийцы: большая интенсивность, много напряжения и VAR, который настаивает на том, чтобы быть главным героем, хотя на этот раз к лучшему.

Несмотря на то, что соперники уже встречались неделю назад в квалификации ЧМ, Кубок Америки окунул их в другую атмосферу. Он больше напомнил нам финал Кубка Америки прошлых лет, чем последнюю игру, которая, как ни парадоксально, закончилась с таким же результатом. Они заключили мир, когда не было больше боеприпасов для нападения на противника».

Месси пять лет не забивал за сборную со штрафных

Андрей Кузичев из «СЭ» пишет про гол Месси и автора гола чилийцев Варгаса.

«Лионель Скалони снова сформировал атаку из Месси, Лаутаро Мартинеса и Николаса Гонсалеса. К перерыву это трио записало на свой счет восемь ударов, и уже ради одного из них стоило включать трансляцию из Рио. Месси со штрафного, словно рукой, забросил мяч в "девятку". Кажется, мы настолько к этому привыкли, что кому-то случившееся показалось обыденным. На самом же деле Аргентина ждала результативного штрафного Лео 1672 дня — с ноября 2016-го, когда капитан поразил ворота Колумбии в отборе на предыдущее мировое первенство. Браво, который 4 июня вытащил от Месси несколько мертвых мячей, в этот раз оказался бессилен.

Гол Месси globallookpress.com

А вот про чилийцев в целом этого не скажешь, и отыгралась "Ла роха" в начале второго тайма в стиле, который в полной мере продемонстрировал характер гостей. Сначала Видаль рванул на добивание, и колумбийский арбитр Вильмар Рольдан после просмотра повтора разглядел фол со стороны Тальяфико. Затем, когда Эмилиано Мартинес совершил второе подряд чудо и перевел удар Видаля с точки в перекладину, на добивание успел Варгас. Если Месси в этот день обошел Ромарио и с 744 мячами в официальных играх вышел на чистое четвертое место в списке самых результативных футболистов в истории, а также сравнялся по числу голов со штрафных с Криштиану Роналду (по 57), то Варгас превосходит Лео по голам на Кубке Америки — 13 против 10.

Интересно, кто теперь будет забивать за Чили, если травма не доигравшего до финального свистка бомбардира окажется серьезной? Аргентине же нужно вспомнить, что такое победы».

Лучшие игроки матча

Squawka.com выставила оценки футболистам по итогам матча. Вот кто получил наивысшие:

«Джовани Ло Чельсо — 8. Сделал несколько прекрасных рывков вперед и отдал несколько впечатляющих передач, пытаясь взломать чилийскую оборону. Один пас — на Гонсалеса — был особенно восхитителен.

Лионель Месси — 8. Его некоторые удивительные действия могли бы привести к большему, если бы он получил адекватную поддержку от партнеров по команде. Месси выглядел опасно всякий раз, когда получал мяч, в том числе когда вывел Аргентину вперед фантастическим ударом со штрафного, установив рекорд сборной по количеству голов в официальных матчах (39), а также забив за сборную больше голов со штрафных, чем кто-либо (7). Кажется, что он постоянно находится в состоянии войны со своей командой в той же степени, что и с соперниками, тщетно пытаясь привести Аргентину к какой-нибудь победе. Но индивидуальный гений Месси сомнению не подлежит.

Лионель Месси globallookpress.com

Клаудио Браво — 8. Сделал несколько больших сэйвов и был пробит только сверхчеловеческим ударом со штрафного.

Гильермо Марипан — 8. Был основой защиты Чили и совершил один, казалось бы, невозможный отбор у Месси».