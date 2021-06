Рекордный матч Роналду. Криштиану забил дважды, огорчив Венгрию

5’ Португалия быстро обозначила свое преимущество и первой создала опасный момент. Диогу Жота получил передачу на ход от Бернарду Силвы и с линии штрафной пробил точно в створ, но Петер Гулачи был готов и отразил мяч в сторону.

💪 Strong start from Portugal! 🇵🇹 A Seleção are unbeaten in their last 11 EURO finals matches... 👀 #EURO2020 pic.twitter.com/tsfLEV299h

19’ Пепе из глубины здорово забросил мяч на ход Криштиану Роналду, тот принял и с близкого расстояния пытался пробить мимо Гулачи, но венгерский голкипер успел зацепить мяч. Уже после этого лайнсмен поднял флаг, фиксируя офсайд.

40’ Долго пришлось ждать следующего момента. Бернарду подключил Нелсона Семеду в штрафной, тот сыграл на Жоту, который пробил с разворота. Мяч вынырнул из-под защитника, и Гулачи сработал на вратарском инстинкте, отбив снаряд.

43’ Самый реальный шанс первого тайма! Бруну Фернандеш слева сделал сильную передачу в центр на линию вратарской, где неприкрытый Роналду запустил мяч над перекладиной. Неудачная обработка мяча подвела Криштиану, который стал первым футболистом в истории, сыгравшим на пяти разных чемпионатах Европы.

48’ Еще одно блестящее спасение от Гулачи. Венгерский вратарь в эффектном прыжке отразил удар головой от Пепе. Сложность была в том, что снаряд отскочил от газона.

68’ В целом же венгры вышли заряженными на второй тайм, поэтому долгое время португальцы ничего не могли создать. Лишь в середине второго тайма Фернандешу позволили принять мяч и пробить из-за штрафной площади в нижний угол, вынудив Гулачи сделать очередной сейв.

80’ На секунду показалось, что приближается сенсация. Вышедший на замену Сабольч Шен сместился с правого фланга, обошел Пепе и послал мяч в ближний угол ворот Руя Патрисиу, который пропустил мяч под рукой. К счастью для Португалии, арбитры заметили офсайд, и повтор подтвердил правильность решения судей.

84’ 0:1 Рафаэл Геррейру. Чистое везение сборной Португалии! Рафаэл Силва прострелил справа, мяч рикошетом от Вилли Орбана попал к Геррейру, тот пробил несильно, но мяч коснулся уже ноги Оттило Солои и улетел в угол, чего явно не ожидал Гулачи.

86’ Рафаэл Силва протащил мяч в штрафную и упал под давлением Орбана — Джюнейт Чакыр без колебаний указал на «точку».

87’ 0:2 Криштиану Роналду. Капитан сборной Португалии уверенно развел мяч и Гулачи по разным углам. Роналду забил свой десятый гол на чемпионатах Европы и побил рекорд Мишеля Платини.

90+2’ 0:3 Криштиану Роналду. Рафаэл Силва классно сыграл в стенку с Роналду, в результате чего Криштиану обыграл Гулачи и послал мяч в ворота. Недолго нам пришлось ждать 11-го гола Роналду на Евро.

Лучшим игроком матча признан форвард сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду, оформивший дубль и установивший несколько рекордов.

🏅 Cristiano Ronaldo takes the plaudits after a record-breaking two-goal display ⚽️⚽️

🤔 Did you see that coming?@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/EnQvuTFwv5