Рекордный матч Роналду. Криштиану забил дважды, огорчив Венгрию

Ход матча
5’ Португалия быстро обозначила свое преимущество и первой создала опасный момент. Диогу Жота получил передачу на ход от Бернарду Силвы и с линии штрафной пробил точно в створ, но Петер Гулачи был готов и отразил мяч в сторону.
💪 Strong start from Portugal!— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 15, 2021
🇵🇹 A Seleção are unbeaten in their last 11 EURO finals matches... 👀#EURO2020 pic.twitter.com/tsfLEV299h
19’ Пепе из глубины здорово забросил мяч на ход Криштиану Роналду, тот принял и с близкого расстояния пытался пробить мимо Гулачи, но венгерский голкипер успел зацепить мяч. Уже после этого лайнсмен поднял флаг, фиксируя офсайд.
40’ Долго пришлось ждать следующего момента. Бернарду подключил Нелсона Семеду в штрафной, тот сыграл на Жоту, который пробил с разворота. Мяч вынырнул из-под защитника, и Гулачи сработал на вратарском инстинкте, отбив снаряд.
43’ Самый реальный шанс первого тайма! Бруну Фернандеш слева сделал сильную передачу в центр на линию вратарской, где неприкрытый Роналду запустил мяч над перекладиной. Неудачная обработка мяча подвела Криштиану, который стал первым футболистом в истории, сыгравшим на пяти разных чемпионатах Европы.
48’ Еще одно блестящее спасение от Гулачи. Венгерский вратарь в эффектном прыжке отразил удар головой от Пепе. Сложность была в том, что снаряд отскочил от газона.
🇭🇺 Péter Gulácsi = 40 caps for Hungary 🧤#EURO2020 pic.twitter.com/BgiH0zsPNN— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 15, 2021
68’ В целом же венгры вышли заряженными на второй тайм, поэтому долгое время португальцы ничего не могли создать. Лишь в середине второго тайма Фернандешу позволили принять мяч и пробить из-за штрафной площади в нижний угол, вынудив Гулачи сделать очередной сейв.
80’ На секунду показалось, что приближается сенсация. Вышедший на замену Сабольч Шен сместился с правого фланга, обошел Пепе и послал мяч в ближний угол ворот Руя Патрисиу, который пропустил мяч под рукой. К счастью для Португалии, арбитры заметили офсайд, и повтор подтвердил правильность решения судей.
84’ 0:1 Рафаэл Геррейру. Чистое везение сборной Португалии! Рафаэл Силва прострелил справа, мяч рикошетом от Вилли Орбана попал к Геррейру, тот пробил несильно, но мяч коснулся уже ноги Оттило Солои и улетел в угол, чего явно не ожидал Гулачи.
86’ Рафаэл Силва протащил мяч в штрафную и упал под давлением Орбана — Джюнейт Чакыр без колебаний указал на «точку».
87’ 0:2 Криштиану Роналду. Капитан сборной Португалии уверенно развел мяч и Гулачи по разным углам. Роналду забил свой десятый гол на чемпионатах Европы и побил рекорд Мишеля Платини.
90+2’ 0:3 Криштиану Роналду. Рафаэл Силва классно сыграл в стенку с Роналду, в результате чего Криштиану обыграл Гулачи и послал мяч в ворота. Недолго нам пришлось ждать 11-го гола Роналду на Евро.
Лучшим игроком матча признан форвард сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду, оформивший дубль и установивший несколько рекордов.
🏅 Cristiano Ronaldo takes the plaudits after a record-breaking two-goal display ⚽️⚽️— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 15, 2021
🤔 Did you see that coming?@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/EnQvuTFwv5
Турнирная таблица
Сборная Португалии вышла на первое место в группе F и, скорее всего, останется там, если только Франция или Германия не одержат более крупную победу в очном матче.
Венгрия теперь в аутсайдерах и выбраться с последней позиции будет крайне сложно, учитывая силу оставшихся оппонентов.
Следующие матчи
Сборная Португалии 19 июня на «Альянц Арене» в Мюнхене встретится с командой Германии. Даже одно набранное очко практически гарантирует подопечным Сантуша выход в плей-офф.
Команда Венгрии в этот же день в Будапеште примет Францию. Футболисты Марко Росси провалили проверку действующими чемпионами Европы, на очереди — действующие чемпионы мира.
Прямая речь
Криштиану Роналду, нападающий сборной Португалии
— Самое главное было победить. Игра была тяжелой, соперник очень хорошо оборонялся, но мы забили три гола, и я очень благодарен команде за то, что мне помогли забить два мяча и получить звание Звезды матча.
Оттило Солои, защитник сборной Венгрии
— Жаль, что нам не удалось добиться успеха. Я очень расстроен. Мы будем играть дальше, в субботу у нас следующий матч, и мы попробуем еще раз. Очень обидно. Мы хорошо защищались, вся команда хорошо отработала. Мы сделали все, что могли.
Рафаэл Силва, нападающий сборной Португалии
— Я думаю, что мы не использовали слишком много моментов, но в конце концов реализовали три, и это неплохо для старта турнира. Мы знали, что Венгрия отдаст все силы в обороне и попытается контратаковать. Мы справились с этим и сумели забить. Каждая победа важна. Мы будем двигаться от матча к матчу и попробуем выиграть все.