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    Рекордный матч Роналду. Криштиану забил дважды, огорчив Венгрию

    Действующие чемпионы Европы одержали крупную победу, которая на самом деле не была столь легкой

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    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду
    Сборная Португалии долго мучилась на фоне неустанной Венгрии и все же победила 3:0 в Будапеште благодаря голам Рафаэла Геррейру и Криштиану Роналду.

    Ход матча

    5’ Португалия быстро обозначила свое преимущество и первой создала опасный момент. Диогу Жота получил передачу на ход от Бернарду Силвы и с линии штрафной пробил точно в створ, но Петер Гулачи был готов и отразил мяч в сторону.

    19’ Пепе из глубины здорово забросил мяч на ход Криштиану Роналду, тот принял и с близкого расстояния пытался пробить мимо Гулачи, но венгерский голкипер успел зацепить мяч. Уже после этого лайнсмен поднял флаг, фиксируя офсайд.

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    • 40’ Долго пришлось ждать следующего момента. Бернарду подключил Нелсона Семеду в штрафной, тот сыграл на Жоту, который пробил с разворота. Мяч вынырнул из-под защитника, и Гулачи сработал на вратарском инстинкте, отбив снаряд.

    43’ Самый реальный шанс первого тайма! Бруну Фернандеш слева сделал сильную передачу в центр на линию вратарской, где неприкрытый Роналду запустил мяч над перекладиной. Неудачная обработка мяча подвела Криштиану, который стал первым футболистом в истории, сыгравшим на пяти разных чемпионатах Европы.

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    48’ Еще одно блестящее спасение от Гулачи. Венгерский вратарь в эффектном прыжке отразил удар головой от Пепе. Сложность была в том, что снаряд отскочил от газона.

    68’ В целом же венгры вышли заряженными на второй тайм, поэтому долгое время португальцы ничего не могли создать. Лишь в середине второго тайма Фернандешу позволили принять мяч и пробить из-за штрафной площади в нижний угол, вынудив Гулачи сделать очередной сейв.

    80’ На секунду показалось, что приближается сенсация. Вышедший на замену Сабольч Шен сместился с правого фланга, обошел Пепе и послал мяч в ближний угол ворот Руя Патрисиу, который пропустил мяч под рукой. К счастью для Португалии, арбитры заметили офсайд, и повтор подтвердил правильность решения судей.

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    • 84’ 0:1 Рафаэл Геррейру. Чистое везение сборной Португалии! Рафаэл Силва прострелил справа, мяч рикошетом от Вилли Орбана попал к Геррейру, тот пробил несильно, но мяч коснулся уже ноги Оттило Солои и улетел в угол, чего явно не ожидал Гулачи.

    86’ Рафаэл Силва протащил мяч в штрафную и упал под давлением Орбана — Джюнейт Чакыр без колебаний указал на «точку».

    Криштиану Роналду забил с пенальти

    87’ 0:2 Криштиану Роналду. Капитан сборной Португалии уверенно развел мяч и Гулачи по разным углам. Роналду забил свой десятый гол на чемпионатах Европы и побил рекорд Мишеля Платини.

    Победная точка от Роналду

    90+2’ 0:3 Криштиану Роналду. Рафаэл Силва классно сыграл в стенку с Роналду, в результате чего Криштиану обыграл Гулачи и послал мяч в ворота. Недолго нам пришлось ждать 11-го гола Роналду на Евро.

    Футбол. Евро-2020. Группа F
    Венгрия — Португалия 0:3
    Голы: 0:1 Рафаэл Геррейру (84'), 0:2 Криштиану Роналду (пенальти) (87'), 0:3 Криштиану Роналду (90') Венгрия: Петер Гулачи, Аттила Салаи, Вилли Орбан, Эндре Ботка, Attila Fiola (Kevin Varga, 89'), Адам Надь (Роланд Варга, 90'), Андраш Шчафер (Loic Nego, 65'), Гергэ Ловренчич, Ласло Кляйнхайслер (Давид Шигер, 78'), Адам Салаи, Роланд Шаллаи (Szabolcs Schon, 77') Португалия: Руй Патрисиу, Нелсон Семеду, Пепе, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру, Бернарду Силва (Рафаэл Силва, 71'), Бруну Фернандеш (Жоау Моутинью, 89'), Перейра Данилу, Вилльям Карвалью (Ренату Саншеш, 81'), Диогу Жота (Андре Силва, 81'), Криштиану Роналду Предупреждения: Рубен Диаш (38'), Loic Nego (80'), Вилли Орбан (86')

    Лучшим игроком матча признан форвард сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду, оформивший дубль и установивший несколько рекордов.

    Турнирная таблица

    Сборная Португалии вышла на первое место в группе F и, скорее всего, останется там, если только Франция или Германия не одержат более крупную победу в очном матче.

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    • Венгрия теперь в аутсайдерах и выбраться с последней позиции будет крайне сложно, учитывая силу оставшихся оппонентов.

    Таблица группы F

    Следующие матчи

    Сборная Португалии 19 июня на «Альянц Арене» в Мюнхене встретится с командой Германии. Даже одно набранное очко практически гарантирует подопечным Сантуша выход в плей-офф.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Команда Венгрии в этот же день в Будапеште примет Францию. Футболисты Марко Росси провалили проверку действующими чемпионами Европы, на очереди — действующие чемпионы мира.

    Прямая речь

    Криштиану Роналду, нападающий сборной Португалии

    — Самое главное было победить. Игра была тяжелой, соперник очень хорошо оборонялся, но мы забили три гола, и я очень благодарен команде за то, что мне помогли забить два мяча и получить звание Звезды матча.

    Оттило Солои, защитник сборной Венгрии

    — Жаль, что нам не удалось добиться успеха. Я очень расстроен. Мы будем играть дальше, в субботу у нас следующий матч, и мы попробуем еще раз. Очень обидно. Мы хорошо защищались, вся команда хорошо отработала. Мы сделали все, что могли.

    Рафаэл Силва, нападающий сборной Португалии

    — Я думаю, что мы не использовали слишком много моментов, но в конце концов реализовали три, и это неплохо для старта турнира. Мы знали, что Венгрия отдаст все силы в обороне и попытается контратаковать. Мы справились с этим и сумели забить. Каждая победа важна. Мы будем двигаться от матча к матчу и попробуем выиграть все.

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