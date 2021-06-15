Англия встала на верный путь успеха

Сборная Англии малоубедительно победила Хорватию в стартовом матче группового раунда Евро-2020. Разбираемся, что означает нынешняя форма команды в ее перспективах на итоговый успех.

Англия впервые за 10 раз выиграла старт на Евро

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт стремится исправить исторические неудачи, которые неизменно подрывали ее шансы на турнирах, и воскресная победа над Хорватией на «Уэмбли» — еще один заметный шаг на этом пути.

50-летний специалист глубоко погружен в историю «Трех Львов», занимая видное место в наследии двухгодичных разочарований, восходящих еще к 1966 году. Как игрок, он не забил решающий пенальти в проигранном сборной Англии полуфинале Евро-1996, прежде чем возглавить в последние пять лет прогрессирующую национальную сборную как тренер.

В России три года назад Англия впервые с 2006 года наконец-то выиграла матч плей-офф на крупном турнире — и только в седьмой раз за всю историю, — избавившись от страха перед серией пенальти, когда обыграла Колумбию по пенальти. И вот против команды, разбившей надежды в полуфинале ЧМ-2018, Англия с десятой попытки одержала первую в своей истории победу в стартовом матче чемпионата Европы (пять ничьих, четыре поражения).

Стерлинг и Филлипс сделали разницу

Это может иметь жизненно важное значение для того, чтобы задать тон тому, что должно произойти. Это, безусловно, снижает давление на «родоначальников» в их группе D. Попытка Англии выйти в полуфинал на мундиале в России уходит своими корнями в победу в добавленное время над Тунисом в первом туре, что облегчило ее участие в турнире и обеспечило фундамент, на котором росла уверенность и убежденность игроков команды.

Расширенный формат Евро-2020 — с участием команд, занявших третье место, — означает, что одной победы, скорее всего, будет достаточно для выхода в 1/8 финала, и поэтому Англия может с большим комфортом подойти к предстоящим матчам с Шотландией и Чехией.

Игроки «Львов» хорошо справились со своей задачей, и сделали это на условиях Саутгейта. Было принято несколько важных решений по выбору состава, среди которых наиболее заметным было решение продолжить играть с Рахимом Стерлингом в нападении, несмотря на его неудачный конец сезона в «Манчестер Сити», а также — с Калвином Филлипсом из «Лидса», который стал опорой команды в центре поля, хотя это был его лишь девятый матч за сборную.

Таким образом, эпизод, в котором Филлипс и Стерлинг комбинируют по ходу единственной голевой комбинации выдался еще более приятным для Саутгейта, ведь тот столкнулся с обвинениями в выборе чрезмерно осторожного состава, учитывая множество атакующих высококлассных исполнителей, которыми он располагал.

Стерлинг отплатил Саутгейту за доверие

Этот подход, однако, основывался на понимании привычных мытарств Англии в первом матче турнира, а также на любых оставшихся шрамах от 2018 года, когда Лука Модрич все еще мог диктовать игру на высшем уровне со своим собственным брендом величия.

Это был только третий гол Стерлинга в 20 матчах за «Манчестер Сити» и Англию, датированных 20 февраля. Ему повезло начать в старте проигранный финал Лиги чемпионов в прошлом месяце от «Челси», хотя какое-то время был не в форме, но Саутгейт выбрал игроков, основываясь на их выступлениях в мартовских матчах за сборную, когда Стерлинг участвовал во всех трех победных поединках против Сан-Марино, Албании и Польши.

Хорватия, конечно, гораздо более жесткий соперник. Согласно рейтингу ФИФА, она занимает 14-е место в мире, и, что является еще одним признаком тревожного прошлого, с которым борется Саутгейт, Англия не обыграла команду, занимавшую более высокое место на крупном турнире (за исключением Лиги наций) после победы над Аргентиной со счетом 1:0 в 2002 году.

Англия впервые за 19 лет одолела команду из топ-14 на турнирах

И после безумного начала матча, в котором Фил Фоден попал в стойку, а Филлипс нанес удар, который отбил Ливакович, гости замедлили игру до желаемого темпа — особенно с учетом изнуряющей жары в Лондоне — и выжали Англию с помощью высокой защиты, которая ненадолго обезвредила хозяев.

Стерлинг, который ранее на этой неделе был удостоен награды от королевы Елизаветой II по случаю дня рождения, был единственным игроком, который постоянно угрожал чужим воротам, действия из глубины, и именно оттуда в конечном итоге и пришел гол.

Выросший в лондонском районе Брент, в непосредственной близости от арки «Уэмбли», возможно, неудивительно, что он упивается такой обстановкой: шесть голов в его последних пяти матчах на этом стадионе, 13 из последних 17 голов за сборную Англии.

Шум о появлении на поле Джека Грилиша — возможно, вместо Стерлинга — только начинался среди болельщиков Англии, когда первый гол был забит на 57-й минуте, что подчеркивало умение Саутгейта.

Англия способна добиться успеха

Были моменты, которые должны были беспокоить сборную Англии — в частности, когда вышедший на замену Марио Пашалич пробил выше ворот в добавленное время. Капитан Гарри Кейн был незаметен, в то время как крайние защитники Кайл Уокер и Киран Триппьер — последний действовал в незнакомой позиции на левом защитнике — не были особенно эффективны.

Между тем, Джуд Беллингем стал самым молодым футболистом, когда-либо игравшим на Евро, сыграв 18 минут; Саутгейт, доверяющий 17-летнему парню, чтобы помочь команде спокойно доиграть игру такого масштаба, подчеркивает, насколько далеко простирается его приверженность молодежи.

Англия заслужила свою победу, и ее наставник теперь может начинать задумываться о больших победах. «Он едет домой», — пели фанаты «Львов», когда игроки отправились на круг почета, а Саутгейт повторил двуручный салют болельщикам. До этой окончательной победы еще далеко, но, наконец, на чемпионате Европы Англия встала на верный путь.