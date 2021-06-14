Расклады Евро-2020: Группа C

Хладнокровная Австрия, результативные Нидерланды, смелая Украина и неудачная Македония. Как завершили сборные группы C первый тур?

1. Австрия

Марко Арнаутович с партнерами по сборной globallookpress.com

В дебютном матче на этом чемпионате Европы австрийцы дожали Северную Македонию в непростой встрече (3:1), благодаря чему возглавили таблицу квартета C. Как и Нидерланды, Австрия имеет три балла, но лучшая разница мячей выводит в лидеры именно команду Франко Фоды.

Календарь и таблица Евро-2020

Во второй игре на Евро-2020 «Дас Тим» сыграет с коллективом Де Бура. В случае набора хотя бы одного балла, Австрия останется на первой позиции по равенству очков с голландцами и более солидной разницей голов. Забегая наперед, стоит напомнить, что лидер группы C в плей-офф пересекается с третьей сборной из групп D, E или F.

2. Нидерланды

Нидерланды празднуют гол в ворота Украины globallookpress.com

Подопечные Франка де Бура провели самый драматичный матч текущего чемпионата. Вырвав желаемый результат в игре с Украиной (3:2), они все же забрали три балла себе в копилку и оказались вторыми, отстав от Австрии по дополнительным показателям.

Второй матч на «Йохан Кройф Арене» Нидерланды проведут против австрийцев. Если оранжевые хотят вырваться в лидеры, то им нужно только побеждать, иначе есть возможность застрять на второй строчке.

Таблица группы C LiveSport.Ru

Ну а о поражении лишний раз пока думать не стоит, поскольку тогда придется смотреть на параллельный матч. Кстати, вторая сборная квартета C в плей-офф попадает на победителя группы A. Ту таблицу возглавляет сейчас Италия.

3. Украина

Руслан Малиновский globallookpress.com

Команда Андрея Шевченко устроила классную зарубу с хозяевами в Амстердаме, но немного не дотерпела до ничьей. В итоге Украина уступила (2:3) и оказалась третьей в таблице с нулем в резерве. Больше число забитых голов позволяет желто-синим обойти Северную Македонию.

Как раз с македонцами Украина сразится во втором туре. Если коллектив Шевы наберет три балла, он закрепится в тройке и будет ждать поражения кого-то из пары Нидерланды — Австрия. Тогда украинцы смогут подняться выше. Ну и всегда есть шанс на выход в 1/8 с помощью рейтинга третьих команд.

4. Северная Македония

Горан Пандев globallookpress.com

В игре с Австрией Северная Македония смотрелась неплохо. Уж точно она не выглядела безнадежно. Однако один Пандев на поле Бухареста не воин. Его команда проиграла (1:3) и оказалась последней в таблице.

Все прогнозы на Евро-2020

Как и Украине, Северной Македонии нужно обязательно брать три очка и ждать известий с «Йохан Кройф Арены». Ничья во втором туре не изменит позицию македонцев в зачете группы C, всему виной — разница голов.