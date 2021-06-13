Впервые в истории начали Евро с победы. Англичане обыграли хорватов с явным преимуществом

Сборная Англии при не совсем зрелищной игре смогла набрать 3 очка в матче со сборной Хорватии. Тем самым команда Гарета Саутгейта впервые в своей истории стартовала с победы на чемпионате Европы.

Ход матча

5' Англия могла открыть счет незадолго после начала матча. Фил Фоден пробил в дальний угол — мяч угодил в штангу.

9' Кальвин Филлипс с подбора у линии штрафной площади хорватов в касание пробил низом, но вратарь гостей Ливакович удар отразил.

19' Филлипс снова отличился. На этот раз он отобрал мяч у линии штрафной в подкате у Матео Ковачича и сразу же пробил в дальний угол. Вратарь снова справился.

27' Шиме Врсалько попытался в касание пробить по воротам, после подбора на линии штрафной площади англичан, но мяч улетел намного выше. Первый вполне опасный момент у Хорватии.

41' Чалета-Цар сбил Стерлинга с ног прямо у своей штрафной. Арбитр назначил штрафной и дал желтую карточку. Англичане возможностью не воспользовались. При ударе мяч попал в стенку.

55' Лука Модрич попытался пробить вратаря дальним ударом. Джордан Пикфорд без проблем останавливает мяч.

57' Кальвин Филлипс отдал разрезную передачу в штрафную хорватов прямо на Рахима Стерлинга. Вингер «Ман Сити» успел пробить еще до того, как его накрыл защитник. Счет открыт. 1:0 в пользу Англии.

Сборная Англии EURO2020

61' Англичане могли закрепить успех, если бы Харри Кейн замкнул прострел на дальнюю штангу от Мейсона Маунта.

65' Очередной полумомент от гостей. Анте Ребич подкараулил отскок в штрафной англичан, но неточно пробил с левой ноги. Мяч ушел за лицевую.

67' Мейсон Маунт пробил со штрафного. Мяч просвистел над девяткой ворот Ливаковича.

70' Еще попытка от хорватов поразить ворота англичан. При подаче с углового мяч отскочил к линии штрафной, откуда Марсело Брозович нанес неточный удар в сторону ворот.

95' Марио Пашалич пробил с угла штрафной после отскока, но мяч полетел мимо ворот.

Футбол. Евро-2020. Группа D Англия — Хорватия 1:0 Гол: 1:0 Рахим Стерлинг (57') Англия: Джордан Пикфорд, Кайл Уолкер, Джон Стоунс, Киран Триппьер, Тайрон Мингс, Деклан Райс, Рахим Стерлинг (Доминик Калверт-Льюин, 90'), Калвин Филлипс, Мэйсон Маунт, Филип Фоден (Маркус Рашфорд, 71'), Гарри Кейн (Джуд Беллингхэм, 82') Хорватия: Доминик Ливакович, Шиме Врсалько, Дуйе Чалета-Цар, Домагой Вида, Йошко Гвардиол, Иван Перишич, Матео Ковачич (Марио Пашалич, 85'), Андрей Крамарич (Йосип Брекало, 70'), Лука Модрич, Марсело Брозович (Никола Влашич, 70'), Анте Ребич (Бруно Петкович, 78') Предупреждения: Дуйе Чалета-Цар (42'), Матео Ковачич (48'), Филип Фоден (64'), Марсело Брозович (66')

Рахим Стерлинг был признан главным игроком матча. Это вполне ожидаемо. Его гол принес сборной Англии историческую победу.

First goal for England at a major finals ✅

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Raheem Sterling = Star of the Match 👏

🤔 Did you predict that? @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/T9gmvPyRzB — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 13, 2021

Турнирная таблица

Англичане набрали первые три очка и заняли первое место. Хорватия находится на последней строчке, имея один пропущенный мяч. Матч Шотландия — Чехия подкорректирует результаты 1 тура в таблице D.

Таблица D LiveSport.Ru

Следующие матчи

Следующий матч сборная Англии проведет 18 июня против сборной Шотландии (22:00 мск). Хорватия встретится с Чехией в тот же день (19:00 мск).

Календарь и таблица Евро-2020

Еще одна победа должна гарантировать Англии выход из группы. Хорватам нужно исправить ситуацию и обязательно победить чехов.

Прямая речь

Гарет Саутгейт, главный тренер сборной Англии

«Были моменты, когда темп падал из-за высокой температуры, но большую часть времени мы контролировали игру и не давали Хорватии много шансов, выглядя при этом опасно.

Калвин Филлипс — очень недооцененный игрок. Он потрясающе начал свою карьеру в сборной. Считаю, что он был очень хорош на протяжении всего матча. Впрочем, так же как и остальные. И я очень рад за Рахима Стерлинга. Он был опасен всю игру. Его голевой послужной список дает нам повод верить в него, и он был достаточно мотивирован, чтобы доказать нам это».

Рахим Стерлинг, нападающий сборной Англии

«Всегда приятно, когда забиваешь. Я раньше много раз говорил, что если мне доведется сыграть на "Уэмбли" на крупном турнире, то я просто обязан забить.

Момент с голом EURO2020

Здорово, что я сделал это. Прекрасные ощущения. Это была первая игра, и нам нужна была победа. Команда играла сплоченно».

Златко Далич, наставник сборной Хорватии

«Как мы и ожидали, нам пришлось сдерживать давление в первые 20 минут. После этого нам более или менее удалось выровнять игру. Затем мы допустили ошибку. В течение семи дней мы говорили о том, что нельзя терять свою позицию. Они воспользовались свободной зоной и забили гол.

Мы мало чего показали путного в нападении, но в конце концов мы встречались с самой Англией! Большую часть матча мы играли с ней на равных. Это обнадеживает меня. В следующих матчах мы сыграем лучше».