Впервые в истории начали Евро с победы. Англичане обыграли хорватов с явным преимуществом

5' Англия могла открыть счет незадолго после начала матча. Фил Фоден пробил в дальний угол — мяч угодил в штангу.

9' Кальвин Филлипс с подбора у линии штрафной площади хорватов в касание пробил низом, но вратарь гостей Ливакович удар отразил.

19' Филлипс снова отличился. На этот раз он отобрал мяч у линии штрафной в подкате у Матео Ковачича и сразу же пробил в дальний угол. Вратарь снова справился.

27' Шиме Врсалько попытался в касание пробить по воротам, после подбора на линии штрафной площади англичан, но мяч улетел намного выше. Первый вполне опасный момент у Хорватии.

41' Чалета-Цар сбил Стерлинга с ног прямо у своей штрафной. Арбитр назначил штрафной и дал желтую карточку. Англичане возможностью не воспользовались. При ударе мяч попал в стенку.

55' Лука Модрич попытался пробить вратаря дальним ударом. Джордан Пикфорд без проблем останавливает мяч.

57' Кальвин Филлипс отдал разрезную передачу в штрафную хорватов прямо на Рахима Стерлинга. Вингер «Ман Сити» успел пробить еще до того, как его накрыл защитник. Счет открыт. 1:0 в пользу Англии.

61' Англичане могли закрепить успех, если бы Харри Кейн замкнул прострел на дальнюю штангу от Мейсона Маунта.

65' Очередной полумомент от гостей. Анте Ребич подкараулил отскок в штрафной англичан, но неточно пробил с левой ноги. Мяч ушел за лицевую.

67' Мейсон Маунт пробил со штрафного. Мяч просвистел над девяткой ворот Ливаковича.

70' Еще попытка от хорватов поразить ворота англичан. При подаче с углового мяч отскочил к линии штрафной, откуда Марсело Брозович нанес неточный удар в сторону ворот.

95' Марио Пашалич пробил с угла штрафной после отскока, но мяч полетел мимо ворот.

Рахим Стерлинг был признан главным игроком матча. Это вполне ожидаемо. Его гол принес сборной Англии историческую победу.

First goal for England at a major finals ✅

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Raheem Sterling = Star of the Match 👏

🤔 Did you predict that? @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/T9gmvPyRzB