Кошмар в Дании: Эриксен был на волосок от смерти

Кажется, что главное событие Евро-2020 уже случилось. В третьем по счету матче. Неважно, кто в итоге выиграет турнир. Его уже запомнят как тот самый чемпионат Европы, когда едва не умер Кристиан Эриксен. По счастью, трагедии удалось избежать.

За две минуты до конца первого тайма случилось страшное — Эриксен подбежал к боковой линии, чтобы разыграть аут, но упал прямо на ходу без сознания. Арбитр сразу остановил встречу, партнеры по команде сразу подбежали к Кристиану, чтобы не дать языку запасть. Вскоре к футболисту подскочила медицинская бригада.

