Кошмар в Дании: Эриксен был на волосок от смерти

В данный момент состояние Кристиана Эриксена стабилизировалось и этим утром он уже общался с игроками сборной Дании.

Человеческая трагедия в Копенгагене

Кажется, что главное событие Евро-2020 уже случилось. В третьем по счету матче. Неважно, кто в итоге выиграет турнир. Его уже запомнят как тот самый чемпионат Европы, когда едва не умер Кристиан Эриксен. По счастью, трагедии удалось избежать.

За две минуты до конца первого тайма случилось страшное — Эриксен подбежал к боковой линии, чтобы разыграть аут, но упал прямо на ходу без сознания. Арбитр сразу остановил встречу, партнеры по команде сразу подбежали к Кристиану, чтобы не дать языку запасть. Вскоре к футболисту подскочила медицинская бригада.

PRAY FOR ERICKSEN 🤲💯

HE IS ABOUT TO DO , WITH OUR PRAYERS .

ACCORDING TO BEIN SPORT HE IS BETTER NOW .#LUKAKU#Eriksen pic.twitter.com/p9DQa6ccVM — ❣️HASSAM💯SAEED❣️ (@HASSAMSAEED6) June 12, 2021

Вскоре стало ясно, что дело серьезное. Футболисты сборной Финляндии ушли к скамейкам запасных, а футболисты сборной Дании закрыли собой Эриксена от камер. Многие закрыли лица футболками. Скрестили руки в молитвах. Очень скоро камеры стали выхватывать плачущих болельщиков.

Фрагмент инцидента globallookpress.com

По сути сразу на кромке поля была развернута импровизированная реанимационная палата. Как бы ни закрывали футболисты Эриксена своими телами, оператору удалось выхватить, как полузащитнику датчан делают непрямой массаж сердца. На восьмой компенсированной к тайму минуте на поле появилась жена Эриксена, которую моментально заключили в объятия вратарь Каспер Шмейхель и защитник Симон Кьер.

Сборная Дании globallookpress.com

Вскоре стадион «Паркен» разразился аплодисментами. Полузащитника хозяев унесли на носилках, прикрытым со всех сторон. Эриксена удалось привести в сознание и отправить в госпиталь. На пути к машине скорой помощи футболист поднял руку, сигнализировав журналистам, что с ним все в порядке. Появилась и фотография, на которой Эриксен в кислородной маске и с открытыми глазами.

Когда результат ушел на второй план

После того как Эриксен пришел в себя, он связался с партнерами по видеосвязи. Именно он просил доиграть встречу. Без одного из лидеров и на фоне стресса у сборной Дании не получилось победить. Финны забили единственным ударом в створ, а сами датчане не реализовали пенальти.

Но главную победу они все-таки одержали — все вместе помогли спасти жизнь партнеру.

Что говорят врачи

Врач сборной Дании по футболу Мортен Бозен рассказал о первых минутах инцидента, произошедшего с Кристианом Эриксеном.

«Нас моментально вызвали на поле, когда Кристиан упал. Я не видел самого момента, но быстро стало ясно, что он упал сам. Когда мы прибежали, Эриксен лежал на боку и дышал. Мы нащупали пульс, но довольно быстро картина изменилась, и тогда мы незамедлительно начали массаж сердца.

Была фантастическая помощь со стороны врача стадиона и остальных экстренных служб, и благодаря этому мы смогли сделать то, что было просто необходимо сделать. Мы вернули Кристиана в сознание. Он разговаривал со мной перед тем, как его отвезли в больницу».

Данную ситуацию прокомментировал бывший врач сборной России Юрий Васильков. «У Эриксена произошла остановка сердца. Но вы же сами видели: футболиста закрыли ширмой, дальше мы ничего не видели. Но остановка сердца — редкое явление. Сейчас оно почему-то стало появляться, но пока мы не знаем причин».

Также Васильков отметил грамотную работу медицинского персонала. «Врачи делали непрямой массаж сердца. Самое главное, что они были оснащены дефибрилляторами. Это редчайший случай. Давайте помолимся, чтобы все обошлось».

Врач-реаниматолог Андрей Звонков высказал свою точку зрения: «Вероятность того, что Эриксен сыграет и дальше на Евро весьма высока. Думаю, врачи оценят его состояние, приведут в порядок, и через пару дней он выйдет на поле. Надеюсь, что будет так, потому что в принципе ничего сверхпатологического с ним не произошло. Да, была смерть, но она не привела ни к инфаркту, ни к инсульту, ни к фатальным изменениям в его физиологии. Скорее всего, сейчас восстановят электролиты, и он выйдет играть».

Профессор спортивной кардиологии университета Святого Георгия в Лондоне Санджай Шарма, который работал с Кристианом Эриксеном с 2013 по 2020 год, заявил, что ранее все его тесты были в порядке.

«С того дня, как мы подписали с ним контракт, моя работа состояла в том, чтобы проверять его, и мы проверяли его каждый год. Так что, безусловно, его анализы до 2019 года были абсолютно нормальными, без явной сердечной недостаточности. Каждый год его проверяли. Я могу поручиться за это, потому что я провел тесты».

Я подумал: «Боже мой. Есть ли там что-то, чего мы не видели? Но я просмотрел все результаты тестов, и все выглядело идеально».

Кристиан Эриксен globallookpress.com

Уже сегодня Федерация футбола Дании сообщила о состоянии полузащитника Кристиана Эриксена.

«Сегодня утром мы поговорили с Кристианом, он передал привет своим партнерам по команде. Его состояние стабильное, он продолжает находиться в больнице для дальнейшего лечения. Команда и тренерский штаб будет и дальше держаться вместе в кризисной ситуации после вчерашнего инцидента.

Хотим поблагодарить всех за поддержку в адрес Кристиана: фанатов, игроков, королевские семьи Дании и Англии, международные ассоциации, клубы и т. д. Мы призываем всех присылать свои поздравления в Датский футбольный союз, где мы проследим, чтобы все сообщения были доставлены до Кристиана и его семьи».