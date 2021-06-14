Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бельгия — РоссияБеспомощность. Сборная России начала Евро-2020 с крупного поражения Дания — ФинляндияДрама в Копенгагене. Финны обыграли Данию в прерванном матче Матч группы B между Бельгией и РоссиейРасклады Евро-2020: группы A и B
  • 23:53
    • Сборная России крупно проиграла Бельгии в первом матче Евро-2020
  • 22:30
    • Дания проиграла Финляндии в прерванном матче Евро-2020, Хёйбьерг не забил пенальти
  • 21:00
    • Состояние Эриксена стабилизировалось
  • 18:19
    • Павлюченкова проиграла Крейчиковой в финале «Ролан Гаррос»
  • 17:55
    • Сборные Уэльса и Швейцарии сыграли вничью на Евро-2020
  • 18:45
    • Бельгия — Россия: на что ставят?
  • 16:20
    • Арина Аверина завоевала золото на чемпионате Европы
    Все новости спорта

    Помогут ли шотландцам родные стены?

    Шотландия — Чехия. Прогноз, ставка (к. 1.99) на футбол, чемпионат Европы, 14 июня 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2020 (2021) Прогнозы на Сборная Шотландии Прогнозы на сборную Чехии Календарь Евро-2020
    Прогноз и ставки на Шотландия — Чехия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Че Адамс
    14 июня в первом туре групповой стадии Евро-2020 в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» сборная Шотландия сыграет с командой Чехии. Встреча начнется в 16:00 по мск. Шотландия — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Евро-2020. Группа D 14 Июня 2021 года
    Шотландия
  • Евро-2020. Группа D
    •  Шотландия 16:00 Чехия Чехия
  • Прага
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.95
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 2.80
  • Ставка!
    •

    Шотландия

    Сборная Шотландии после долгого перерыва пробилась в финальную часть чемпионата Европы. В традиционном отборе она была третьей в своей группе, но смогла преодолеть двухраундовый плей-офф, поочередно одолев по пенальти Израиль и Сербию.

    В следующем своем турнире — Лиге наций — «тартановая армия» претендовала на повышение в классе, но проиграв два последних матча и оказалась на второй строке в квартете, пропустив вперед себя как раз сборную Чехии.

    В недавно стартовавшем отборе к ЧМ-2022 шотландцы сперва поочередно поделили очки с Австрией 2:2 дома и Израилем 1:1 в гостях, а затем разгромили в родных стенах Фареры со счетом 4:0.

    Все прогнозы на Евро-2020

    При подготовке в финальной части Евро команда Стива Кларка провела два контрольных поединка. Сперва в них она расписала выездную мировую с Нидерландами со счетом 2:2, после чего добилась минимальной победы 1:0 над Люксембургом.

    Чехия

    Национальная команда Чехии добыла свой билет в финальную часть Евро-2020 через традиционный отбор, заняв второе место в группе, пропустив в перед себя только Англию.

    Удачно «народная команда» выступила в Лиге наций, где по ее итогам смогла подняться из дивизиона Б до дивизиона А, опередив на два очка в турнирной таблице как раз своего предстоящего соперника.

  • Как Евро-2020 совладает с коронавирусом. Протоколы, тестирование и болельщики
  • Чемпионат Европы будет далеко не самым доступным для посещения
  • 10/06/2021

    • В марте подопечные Ярослава Шильгавы начали квалификационную компанию к чемпионату мира в Катаре, начав его с выездного разгрома над Эстонией 6:2, после чего сыграв дома вничью с Бельгией 1:1 и уступив в гостях 0:1 Уэльсу.

    Непосредственно перед континентальным соревнованием Чехия провела два товарняка. 4 июня она потерпела крупное выездное поражение 0:4 от Италии, а через четыре дня в родных стенах справилась с Албанией 3:1.

    Отметим, что Шотландия выиграла у Чехии в последних трех встречах (2:1 и дважды по 1:0). Всего в истории их противостояний они по четыре раза обыгрывали друг друга и одну игру свели вничью.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Чехии предлагают — 2.83.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    На викторию Шотландии дают — 2.96, ничья оценена — в 3.00.

    Шотландия впервые за много лет может похвастаться хорошим поколением. И так как «тартановая армия» будут играть в родных стенах, то отдаем именно ей предпочтение. Рекомендуем в данном поединке ставить на хозяев с 0 форой.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.44
  • Прогноз на матч Мексика — Гондурас
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Клипперс — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Южная Корея — Ливан
  • Футбол
  • Сегодня в 09:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Джокович — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Англия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Англия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч Англия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тараз — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Астана — Тобол
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Австрия — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.78
  • Экспресс дня 13 июня
  • Сегодня в 19:00
    •  4.40
  • Прогноз на матч Австрия — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.91
  • Прогноз на матч Нидерланды — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Милуоки — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Канада выиграла ЧМ в 27-й раз и сравнялась по этому показателю с Россией/СССР
  • Сказочный триумф Канады и очередная пощечина для России. Топ-5 событий ЧМ-2021
    • 16:50 07/06/2021     Луис Энрике
  • Испания на Евро: без игроков «Реала», но с одним из главных вундеркиндов Европы и домашними матчами
    • 22:44 07/06/2021     Йоахим Лёв
  • Германия на Евро: дембельский аккорд Лёва, возвращение Мюллера и группа смерти
    • 02:39 09/06/2021
    Шотландия — Чехия: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 14.06.2021. Прогнозы на футбол. Помогут ли шотландцам родные стены?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на Евро-2020Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры