14 июня в первом туре групповой стадии Евро-2020 в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» сборная Шотландия сыграет с командой Чехии. Встреча начнется в 16:00 по мск. Шотландия — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Шотландия

Сборная Шотландии после долгого перерыва пробилась в финальную часть чемпионата Европы. В традиционном отборе она была третьей в своей группе, но смогла преодолеть двухраундовый плей-офф, поочередно одолев по пенальти Израиль и Сербию.

В следующем своем турнире — Лиге наций — «тартановая армия» претендовала на повышение в классе, но проиграв два последних матча и оказалась на второй строке в квартете, пропустив вперед себя как раз сборную Чехии.

В недавно стартовавшем отборе к ЧМ-2022 шотландцы сперва поочередно поделили очки с Австрией 2:2 дома и Израилем 1:1 в гостях, а затем разгромили в родных стенах Фареры со счетом 4:0.

Все прогнозы на Евро-2020

При подготовке в финальной части Евро команда Стива Кларка провела два контрольных поединка. Сперва в них она расписала выездную мировую с Нидерландами со счетом 2:2, после чего добилась минимальной победы 1:0 над Люксембургом.

Чехия

Национальная команда Чехии добыла свой билет в финальную часть Евро-2020 через традиционный отбор, заняв второе место в группе, пропустив в перед себя только Англию.

Удачно «народная команда» выступила в Лиге наций, где по ее итогам смогла подняться из дивизиона Б до дивизиона А, опередив на два очка в турнирной таблице как раз своего предстоящего соперника.

В марте подопечные Ярослава Шильгавы начали квалификационную компанию к чемпионату мира в Катаре, начав его с выездного разгрома над Эстонией 6:2, после чего сыграв дома вничью с Бельгией 1:1 и уступив в гостях 0:1 Уэльсу.

Непосредственно перед континентальным соревнованием Чехия провела два товарняка. 4 июня она потерпела крупное выездное поражение 0:4 от Италии, а через четыре дня в родных стенах справилась с Албанией 3:1.

Отметим, что Шотландия выиграла у Чехии в последних трех встречах (2:1 и дважды по 1:0). Всего в истории их противостояний они по четыре раза обыгрывали друг друга и одну игру свели вничью.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Чехии предлагают — 2.83.

На викторию Шотландии дают — 2.96, ничья оценена — в 3.00.

Шотландия впервые за много лет может похвастаться хорошим поколением. И так как «тартановая армия» будут играть в родных стенах, то отдаем именно ей предпочтение. Рекомендуем в данном поединке ставить на хозяев с 0 форой.