Как Евро-2020 совладает с коронавирусом. Протоколы, тестирование и болельщики

Континентальное первенство с участием 24 команд немного модифицировалось: сократилось число принимающих городов, уменьшилась максимальная вместимость стадионов и добавился лабиринт ограничений и требований к тестированию.

Все это свидетельствует о том, что до финала в Лондоне 11 июля все еще могут произойти серьезные сбои.

Но хорошая новость заключается в том, что чемпионат Европы все же начнется, как и планировалось, 11 июня, когда Италия встретится с Турцией в Риме. Лишь время покажет, как много неожиданных проблем возникнет в течение этого футбольного праздника из 51 игры.

УЕФА напрочь отвергал призывы провести турнир в одной стране, предпочитая придерживаться изначального плана по привлечению всего континента, но с отказом Дублина количество мест проведения матчей сократилось с 12 до 11, тогда как в Испании Бильбао был просто заменен Севильей.

Поскольку Европа все еще пытается справиться с пандемией на фоне всплесков активности в одних странах и опасения по поводу новых вариантов вируса в других, УЕФА стоит перед серьезным испытанием своего решения оставить турниру континентальный масштаб.

Как будет работать коронавирусный протокол?

Мы уже увидели одно существенное изменение, призванное уменьшить любое потенциальное воздействие вспышки коронавируса: УЕФА разрешил сборным увеличить размер заявки с 23 до 26 игроков.

Это сделано для того, чтобы у команд была достаточная глубина состава для выполнения своих задач, даже если у ряда футболистов будет выявлен коронавирус или кто-то будет вынужден отправиться на самоизоляцию после контакта с инфицированным игроком.

На прошлой неделе Шотландия была вынуждена исключить шестерых футболистов из заявки на товарищеский матч с Нидерландами в качестве меры предосторожности после того, как полузащитник Джон Флек сдал положительный тест на COVID-19. Флек отправился на самоизоляцию и может пропустить первый матч команды на Евро против Чехии 14 июня.

Испанец Серхио Бускетс также находится на самоизоляции после положительного теста, в связи с чем Испании пришлось играть против Литвы молодежным составом. К 14 июня хавбек «Барселоны» вряд ли вернется к тренировкам, поэтому не сыграет со Швецией в Севилье. Испанцы уже вызвали четырех новых игроков, которые тренируются параллельно на случай замены Бускетса.

Если во время турнира в какой-либо команде будут выявлены заражения коронавирусом, игрокам и персоналу придется изолироваться, как это сделали Флек и Бускетс.

Если говорить о расписании, то имеется возможность отложить матчи на срок до 48 часов, если в какой-то команде будет меньше 13 доступных игроков, но только если помещенные на карантин футболисты «окончательно выведены» из состава из 26 человек, сообщает УЕФА.

Однако, если сборная не способна выйти на игру в течение 48 часов после ее изначально запланированного времени, то матч просто не состоится, и команда с нехваткой игроков получит техническое поражение 0:3.

В УЕФА надеются, что существующие протоколы безопасных пузырей, куда входят игроки, персонал и некоторые важные лица, обеспечат минимальные проблемы, тем более что они хорошо себя зарекомендовали на протяжении клубного сезона.

Игроки и персонал не будут общаться с журналистами лично, чтобы уменьшить вероятность инфицирования, поэтому пресс-конференции будут по-прежнему проводиться по видеосвязи. Не будет и микст-зон для общения футболистов со СМИ.

Будут ли заполнены стадионы?

Все города обязались принимать меньшее количество болельщиков на стадионах, и только Будапешт готовится к 100-процентному заполнению арены, пусть и с усиленными процедурами безопасности и требованиями ко входу для всех обладателей билетов.

Местные рекомендации ограничивают заполнение мюнхенской «Альянц Арены» до 14,5 тысячи болельщиков (примерно 22 процента вместимости), в то время как на «Уэмбли» будет не больше 22,5 тысячи болельщиков (25 процентов). В Севилье стадион «Ла Картуха» будет заполнен на 30 процентов, при этом на нем будет 18 тысяч болельщиков, а в Баку и Санкт-Петербурге арены будут заполнены на 50 процентов.

Количество мест на некоторых стадионах может увеличиваться по мере продвижения турнира, в зависимости от смягчений ограничений в каждой стране. «Уэмбли», на котором пройдут и полуфиналы, и финал, может быть задействован на все 100 процентов на финальных этапах Евро, если британский план по отмене всех ограничений 21 июня останется в силе. Впрочем, источники ESPN сообщили, что даже без наложенных правительством ограничений маловероятно, что «Уэмбли» проведет финал с полным стадионом.

Зона для болельщиков на 12,5 тысячи человек на Трафальгарской площади будет открыта во время матчей сборной Англии, а также во время полуфиналов и финалов, но допускаться туда будут только болельщики с билетами.

Для фан-зон не понадобится негативный тест на коронавирус, в связи с чем директор по общественному здравоохранению в Англии Сакти Карунанити назвал фан-зоны местами потенциальных заражений, если фанатов не будут проверять перед входом. Эти фан-зоны в каждом городе регулируются местным законодательством.

Что касается доступов на стадион, у каждого объекта свои требования к тестированию болельщиков. Например, в Будапеште нужно иметь билет на матч и отрицательный результат теста или подтверждение вакцинации. В других местах владельцам билетов будут выделяться 30-минутные слоты для входа на стадион с возможностью проверки температуры тела или сдачи экспресс-тестов на COVID-19. Это означает, что некоторые болельщики могут войти на арену за три часа до стартового свистка.

А как насчет путешествий между городами?

Хотя у национальных сборных имеются спортивные исключения, позволяющие всем аккредитованным игрокам и персоналу свободно перемещаться между объектами, подобной свободы будут лишены болельщики из-за различных правил в каждом из 11 принимающих городов.

Азербайджан освободил от карантина болельщиков команд, играющих в Баку, при условии, что они предоставят отрицательный результат теста на COVID-19. Венгрия имеет идентичную политику в отношении игр в Будапеште.

Правительство России отменило карантин для владельцев билетов в Санкт-Петербурге, но из-за опасений по поводу так называемого «Дельта-варианта» все болельщики, прибывшие из Великобритании, должны находиться на карантине в российском отеле в течение 14 дней.

2 июля Англия может сыграть в четвертьфинале в Санкт-Петербурге, что станет проблемой для фанатов, поскольку они не успеют пройти изоляцию после 1/8 финала. В Мюнхене «Дельта-вариант» тоже привел к тому, что прибывших из Великобритании вынудили помещать на карантин на 10 дней.

Но в то время как болельщикам из Англии, Шотландии и Уэльса может быть трудно добраться до некоторых стадионов, Великобритания также является на самым доступным местом для посещения фанатами.

Правительство Великобритании ввело строгий режим тестирования для всех прибывающих, но, поскольку все страны Евро-2020 находятся в «оранжевой зоне», болельщики из этих стран должны помещаться на карантин на 10 дней по прибытии. Они могут выйти и через пять дней, но все равно должны сдать отрицательные тесты на 2, 5 и 8 дни после прибытия.

Отказ Великобритании сделать исключения персоналу и спонсорам УЕФА привел к тому, что финал Лиги чемпионов в прошлом месяце проводился в Португалии, а не на «Уэмбли» после решения перенести игру из Стамбула.

Что еще нужно знать?

Источники ESPN сообщили, что Евро будет футбольной версией так называемых Игр жесткой экономии, когда Лондон принимал Олимпийские игры 1948 года, всего через три года после окончания Второй мировой войны.

Из-за пандемии все урезано. Обычно подобные турниры представляют собой большие вечеринки с фанатами со всего мира, собирающимися в городах-организаторах, где фан-зоны и пабы заполняются до отказа. Но имея обязательства перед болельщиками, телекомпаниями и национальными ассоциациями, УЕФА должен был провести турнир в любой возможной форме.

В нем не будет типичных для крупных турниров красок и шума, но положительным моментом является то, что фанаты будут посещать каждую игру.

Евро-2020 опаздывает на год, но с точки зрения УЕФА, лучше поздно, чем никогда.